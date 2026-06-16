“紳士の一級品”「ＧＥＮＤＹ（ジェンディー）」銀座店にて、御中元のご予約を6月より受け付けております。

株式会社シュクレイ

「GENDY（ジェンディー）」銀座店は、御中元のご予約を6月より受付開始しております。

「GENDY」は“紳士の一級品”をコンセプトに、吟味した素材とレシピで一本ずつハンドメイドする紳士のためのスイーツブランドです。御中元シーズンを迎えるにあたり、限定の熨斗をご用意しました。お世話になった方へ記憶に残る至高の味わいを贈ってみてはいかがでしょうか。

◆ザ・プレミアムキャラメルブランデーケーキ

The Premium Caramel Brandy Cake 価格：10,800円（税込）

ビターに仕上げたキャラメルとブランデーのマリアージュをお楽しみいただく、紳士の一級品。ブランデーは、レミーマルタン社のコニャックと、デュカスタン社のアルマニャックを独自の配合でブレンドして使用。２つのブランデーの異なる個性が、味と香りに広がりと奥行きを与えます。じっくりと低温できめ細やかに焼き上げた生地に、ブレンドしたブランデーをたっぷりと。程よい甘さとビター、ブランデーの華やかなアロマ。お好みの厚さにカットして、GENDYと共に幸せな時をお過ごしください。

ザ・プレミアムキャラメルブランデーケーキ 販売情報

◆ご予約方法：銀座店（店頭のみ）

※恐れ入りますが、お電話での通信販売は、出来かねます

◆受 付 期 間：6月1日（月）～7月10日（金）まで

◆商品の発送：6月30日（火）以降

※到着日指定不可（順次発送させていただきます）

※発送に別途1,300円を頂戴いたします

※当日受付でのご配送・お引き渡しは承ることが出来かねます。予めご了承くださいませ。

◆賞味期限：約40日間 ※未開封の場合で40日間となります

店舗情報

・GENDY銀座

＜GENDY銀座＞

所在地：〒104-0061

東京都中央区銀座1-4-4 GINZA104ビル１F

TEL：03-6263-2141

営業時間：13:00～19:00

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

公式サイト

ホームページ：https://www.gendy.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/gendy_official_/