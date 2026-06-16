「たまご＆カンパニー」の新施策！「ゆでない・むかない・つぶさない」新発想のたまごサンドの素「たまウィズ」を使った無料サンプリングイベントを6月21日（日）に東京・有楽町で開催

たまご＆カンパニー株式会社

たまご＆カンパニー株式会社（東京都千代田区、以下、たまご＆カンパニー）は、2026年6月21日（日）に東京交通会館（有楽町）にて、「たまウィズ」を使用した「たまごサンド」の無料サンプリングイベントを開催します。

当日は、公式SNSアカウントをフォローいただいた方、総勢480名様に「たまごサンド」を無料で配布いたします。

■たまごサンドの素「たまウィズ」を使った「たまごサンド」無料サンプリングの開催背景

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化を背景に、「手軽さ」と「栄養価」を両立した食事へのニーズが高まっています。

特に朝食においては、「忙しくて準備に時間をかけられない」「簡単に済ませたいが栄養は妥協したくない」といった声が増えています。

そのようななか、良質なたんぱく質を豊富に含む“たまご”は、手軽に栄養を摂取できる食材として改めて注目されています。

一方で、たまごサンドを作るには、「たまごをゆでる」「殻をむく」「たまごをつぶす」といった工程が必要であり、忙しい日常の中では意外と手間がかかります。

そこで、たまご＆カンパニーでは、「もっと手軽に、もっと身近にたまごを楽しんでほしい」という想いから、国産たまごを使用したたまごサンドの素「たまウィズ」を開発し、2026年4月より販売を開始いたしました※。 ※：関東エリアの一部チェーン店にて先行販売

今回の無料サンプリングでは、実際に商品を味わっていただくことで、新しいたまごサンド体験と、たまごの新たな可能性を提案します。

■なぜ、このタイミングでの開催か

近年、物価高や健康意識の高まりを背景に、手軽にたんぱく質を摂取できる食品への注目が高まっています。

また、新年度から約2か月が経過する6月は、新生活や職場環境の変化が落ち着き、あらためて日々の生活習慣や食習慣を見直す人が増える時期でもあります。

こうした社会背景を踏まえ、たまご業界のリーディングカンパニーとして、手軽で栄養価の高いたまごの魅力をより多くの方に届けたいとの想いから、本イベントを企画しました。

今回のイベントでは、たまご＆カンパニーの登録商標である「TKG」（たまごかけごはんの略）に続く新たなたまごの楽しみ方として、「たまウィズ」による手軽なたまごサンド体験を提案します。

■「たまウィズ」サンプリングイベント概要

・イベント名 ：「たまウィズ」たまごサンド サンプリングイベントin有楽町

・開催日時 ：2026年6月21日(日)

(1)10：00～、(2)12：00～、(3)14：00～、(4)16：00～

※各回120食配布。なくなり次第終了。

・開催場所 ：東京交通会館1階 サンプリングエリア ※JR有楽町駅より徒歩1分

●参加条件

以下の条件を満たした方に、「たまウィズ」を使った「たまごサンド」をその場で差し上げます。

【条件】

公式SNSのいずれかをフォロー

・Instagram：@tamago.mirai

・X（旧Twitter）：@tandc_inc

日本を代表する国産卵ブランド「森のたまご」を販売する老舗たまご屋ならではのこだわりが詰まった「たまウィズ」を、この機会にぜひご賞味ください。

さらに、以下の条件を満たした方には、先着で限定ノベルティをプレゼントいたします。

【条件】

指定ハッシュタグ（ #たまウィズ #たまごサンド ）をつけて、会場の様子が伝わる写真をSNSへ投稿

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

●「たまウィズ」たまごサンドに入れたい！トッピング総選挙

「たまウィズ」たまごサンド×トッピングの組み合わせの中から、あなたが「一番食べてみたい！」と思うトッピングに一票を投じてみませんか？

会場内の特設パネルにシールを貼るだけで、どなたでも簡単に投票にご参加いただけます。ぜひお気に入りの組み合わせを見つけて投票してください！

皆様のご来場を心からお待ちしております。

■「たまウィズ」商品特長

1．下処理不要ですぐに使える！

卵の下処理工程（「ゆでる」「むく」「つぶす」）を省き、開封後すぐに使用可能です。

サンドイッチを作る時、たまごメニューの家庭調理における調理時間の短縮に貢献します。

2．用途に応じたアレンジが可能！

「たまウィズ」は素材の味を生かしたやさしい味付けのため、幅広い年齢層の方々にもご利用いただけます。

メニューや食事のシーンに合わせて、味付けやトッピングする具材を自由に調整できます。

●商品概要

商品名 : たまウィズ

保存方法 : 冷蔵（10℃以下）

内容量 : 120g

■たまご業界を牽引するリーディングカンパニー

たまご＆カンパニー株式会社は、創業以来134年以上にわたり、日本の食卓を支えてきた鶏卵業界のリーディングカンパニーです。

全国規模の生産・流通ネットワークを活かし、安全・安心なたまごを届けるとともに、「たまごの価値を広げる」ことをテーマに商品開発や食育活動にも取り組んでいます。

また、「TKG」（たまごかけごはんの略）の商標を保有するなど、日本のたまご文化の発展にも貢献してきました。

近年は、たまごの栄養や利便性に着目した商品開発にも注力しており、「たまウィズ」はその取り組みを象徴する商品です。

たまご＆カンパニーは今後も、たまごを通じて人々の健康的で豊かな食生活に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：たまご＆カンパニー株式会社

所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館８F

代表者：代表取締役社長 都丸雄一

事業内容：鶏卵の生産・販売および加工食品の販売

URL：https://www.tandc.inc/