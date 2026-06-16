【楽天イーグルス】6/23（火）山形県山形市きらやかスタジアム開催試合で、モンテディオ山形 土居 聖真選手がセレモニアルピッチに登場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、東北各県での一軍公式戦主催試合『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』の山形県開催試合「人が輝く!! 敬寿会ナイター」において、山形市出身 モンテディオ山形の土居 聖真選手が試合前のセレモニアルピッチに登場することとなりましたので、お知らせいたします。

さらに、各種イベントには東根市出身 新日本プロレスの本間 朋晃選手も登場。他にも、山形北高校の学生による国歌独唱や、山形大学吹奏楽団による特別応援を行っていただくなど、地元・山形県の皆さんと一緒に、年に一度の山形県での試合を盛り上げます。

また、今シーズンは「お祭り」をテーマしたイベントを多数開催。イニング間イベント「まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～」に参加してくれる中学生以下のお子様200名も当日に募集します。

その他、開場時に選手が出迎える「ウェルカムハイタッチ」や、東北シリーズ限定のグッズ、楽天モバイル 最強パーク宮城でも人気の選手プロデュースのグルメなど、楽しいイベントが盛りだくさんです。

＜6/23（火）山形県山形市開催試合 概要＞

■試合概要

・開催日：6月23日（火）埼玉西武ライオンズ戦［18:00試合開始］

・開催場所：きらやかスタジアム（山形市総合スポーツセンター野球場）［山形県山形市落合町1］

■山形市出身 モンテディオ山形 土居 聖真（どい しょうま）選手がセレモニアルピッチに登場

≪土居 聖真選手 コメント≫

モンテディオ山形の土居 聖真です。今回、同じ東北を代表するプロスポーツチームである楽天イーグルスのマウンドに立たせていただけることを、本当に嬉しく思います！

いつもは足でボールをコントロールしていますが、今回はこの右腕に山形の、そして東北の皆さんの熱い思いを乗せて全力投球します。

楽天イーグルスファンの皆さん、山形サポーターの皆さん、ぜひマウンドでの『キックオフ』ならぬ『プレイボール』を見届けてください！

≪土居 聖真選手 ご出演イベント≫

・16:55頃 EAGLE STAGE トークショー（スタジアム外周広場）

・17:45頃 セレモニアルピッチ（マウンド上）

・5回裏終了後 まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～（フィールド上）

■東根市ふるさと応援大使 新日本プロレス 本間 朋晃（ほんま ともあき）選手が来場

≪本間 朋晃選手 コメント≫

我らが東北楽天ゴールデンイーグルス、この山形での試合を皮切りに上がりまくるよう全力で応援します！えいえいおー

≪本間 朋晃選手 ご出演イベント≫

・16:45頃 EAGLE STAGE トークショー（スタジアム外周広場）

・5回裏終了後 まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～（フィールド上）

・7回表終了後 楽天イーグルス ラッキー7（フィールド上）

■「ご当地マスコットレース」を開催

3回裏終了後のイニング間イベントとして、ご当地マスコットレースを開催！山形県 きてけろくん、山形市 はながたベニちゃん、宮城県 むすび丸が出場し、楽天イーグルス クラッチと対決します。

きてけろくんはながたベニちゃんむすび丸

■楽天イーグルス応援団と山形大学吹奏楽団のコラボ応援が決定

特別応援として、山形大学吹奏楽団の演奏が決定しました。楽天イーグルス応援団と共に、レフト側の外野席から、選手の応援歌やチャンステーマを球場全体に響かせます。

・特別応援実施イニング：1回～5回の楽天イーグルス攻撃時

■国歌独唱に山形北高校の学生が登場

山形県立山形北高等学校 音楽科 3年生の学生が、国歌独唱に登場します。

■EAGLE STAGE（スタジアム外周広場）スケジュール

15:30 選手登場！サプライズステージ

16:00 むすび丸登場！仙台宿泊キャンペーンインフォメーション

16:10 山形大学花笠サークル・四面楚歌 お祭りパフォーマンス

16:20 東北ゴールデンエンジェルス パフォーマンス

16:35 ヤンバイダー＆MICHICA登場！敬寿会ステージ

16:45 新日本プロレス 本間 朋晃選手 トークステージ

16:55 モンテディオ山形 土居 聖真選手 トークステージ

17:05 ワシワシイーグルス！With銀次＆岡島 豪郎アンバサダー

選手登場！サプライズステージ

■選手ウェルカムハイタッチ

開場時に、選手がファンの皆さまをハイタッチでお出迎えします。

・時間：16:00～10分間（予定）

・場所：バックネット3塁側入場ゲート、内野3塁側入場ゲート

※参加選手の告知は行いません

※天候等の状況により規模を縮小もしくは中止となる場合があります

■「お祭り」をテーマにしたイベント

≪提灯ゲートや選手直筆メッセージ入りの提灯が登場≫

提灯のウェルカムゲートや、選手直筆メッセージ入りの提灯を飾ったブースがスタジアム外周広場に登場し、きらやかスタジアムがお祭りの雰囲気に包まれます。

≪縁日ブース≫

楽天モバイル 最強パーク宮城にも出店している縁日が山形にやってきます！

・内容：射的、千本くじ、ヨーヨー釣り、スマートボール、ジュエリーハント、わなげ、かたぬき、スーパーボールすくい

・料金：1回400円（税込）

・場所：スタジアム外周広場

・時間：15:00～試合終了まで

≪法被を着用した選手のステッカーをスタジアム各所で配布≫

法被を着用した選手の写真を使用した「東北シリーズ限定ステッカー」をスタジアム各所でプレゼントします。

・プレゼント場所：グッズショップ（1会計ごとに1枚）、ファンクラブブース（来場登録ごとに1枚）、スピードガンチャレンジ（参加者先着順に配布）

・時間：15:00～試合終了30分前まで、予定枚数に達し次第終了

≪山形大学花笠サークル「四面楚歌」が登場≫

球団WEBサイトで募集をしていた、お祭りパフォーマンスを披露していただく団体に、山形大学花笠サークル「四面楚歌」が決定！

・16:10頃 EAGLE STAGE お祭りパフォーマンス（スタジアム外周広場）

・5回裏終了後 まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～（フィールド上）

≪【5回裏終了後】「まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～」参加キッズを募集≫

楽天モバイル 最強パーク宮城で行っている「まわせ！ぐるぐるタイム」を、東北シリーズ限定のお祭りバージョンで開催します。フィールドで一緒に盛り上げてくれる山形県のイーグルスキッズをスタジアム外周広場「スタンプラリーブース」で募集します。

・参加券配布場所：スタンプラリーブース

・参加券配布時間：15:00～試合開始まで

・対象：中学生以下のお子様先着200名

※親御さんから離れて参加できるお子様に限ります

■スタンプラリーを開催

5月24日（日）に開催された、きらやかスタジアムでのファーム公式戦と、6月23日（火）に開催される一軍公式戦の2試合を繋ぐスタンプラリーを実施！

両試合で、スタジアム各所に配置されたスタンプ台でスタンプを集めると、ハズレ無しの抽選会にご参加いただけます。一軍公式戦のみご参加の方には、ステッカーをプレゼントいたします。

・スタンプラリー台紙配布・抽選会実施場所：スタジアム外周広場 スタンプラリーブース

・時間：15:00～試合終了30分後まで

■セカンドユニフォームプレゼント

東北6県を表現した6本のラインが織りなす「東北ストライプ」をあしらい、東北・ファン・チームの強い絆を表したセカンドユニフォームをプレゼントします。

・対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着5,000名様

・場所：スタジアム横スケート場

・ユニフォームプレゼント協賛： 大東建託株式会社、東北労働金庫、株式会社フジ・コーポレーション

■グッズ（一部）

「東北シリーズ記念グッズ」や「簡単応援セット」などを、楽天イーグルスグッズブースで販売します。

≪東北シリーズ記念グッズ（一部）≫

「東北ストライプ」をあしらったセカンドユニフォームになぞらえたデザインです。

・Tシャツ（S／M／L／XL／2XL）：3,800円（税込）

・タオル：2,200円（税込）

・トートバッグ：3,000円（税込）

・アクリルキーホルダー：850円（税込）

≪簡単応援セット≫

応援にかかせないアイテムのセットを、通常価格4,650円のところ2,000円で販売します。

・内容：メッセージタオル、ジェット風船スターターセット、カンフーバット、蛇腹クッション、オリジナルバッグ

・価格：2,000円（税込）

※その他ラインナップの詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/event/tohokuyamagata/2026goods/

■グルメ

ご当地グルメや東北の地元食材を使った料理など、多彩なメニューをご用意しております。選手プロデュース弁当も取り揃えており、観戦と共にグルメもぜひお楽しみください。

また、ドリンクの売子も来場し、スタジアムを一層盛り上げます。

前田健太の人生弁当

※詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/event/tohokuyamagata/2026gourmet/

■スペシャルチケット

≪ダブルアンバサダーふれあいチケット≫

銀次アンバサダー、岡島アンバサダーと一緒にお話しができるスペシャルチケット

・席種：内野指定席3塁側B上段

・価格：8,500円（税込）

・内容：試合前にご当地のドリンクで乾杯し、試合の見どころやご当地の思い出話、質問コーナー、記念写真撮影等、ファンの皆さまとアンバサダーが身近にふれあえるイベントを開催

≪マスコット写真撮影会付きチケット≫

クラッチ、クラッチーナ、スイッチと一緒に記念撮影ができるスペシャルチケット

・席種：内野指定席3塁側B上段

・価格：5,000円（税込）

・内容：貴重な法被姿のクラッチ、クラッチーナ、スイッチと、お客様による4ショット撮影会を開催

※注意事項や一般のチケット等の詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/event/tohokuyamagata/2026ticket/

■『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』詳細

https://www.rakuteneagles.jp/special/tohokuseries/

≪東北シリーズ パートナー≫

・メインパートナー：大東建託株式会社

・パートナー：東北労働金庫、株式会社フジ・コーポレーション、日本航空株式会社

■山形県山形市開催試合 詳細

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601018373.html

≪山形開催試合 冠協賛≫

社会福祉法人敬寿会

■提供素材

https://rak.box.com/s/bpih7bo80hqitz28rlj8fzq40qvkkb08

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または、「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします