「ビジネスプラン構築研修」参加者の募集を開始します！

茨城県産業技術イノベーションセンター昨年度の研修風景

茨城県産業技術イノベーションセンターでは、県内の中小企業、ベンチャー企業等の皆様を対象に、事業アイデアを具体的なビジネスプランへと育てる「ビジネスプラン構築研修」を開催します。

本研修は、ビジネスモデルの考え方を学ぶ講義から、ビジネスコンサルとの対話を重ねながら自社のビジネスプランを磨き上げるメンタリングまで、全8回・約半年間にわたる実践的なプログラムです。

本研修は過去7年間にわたって開催しており、すべて満員となっております。

つきましては、6月15日（月）から、今年度の参加者の募集を開始しましたので、報道各社におかれましては、周知へのご協力をお願いします。

■ビジネスプラン構築研修の概要

本研修の特徴は、研修参加者とビジネスコンサル（投資家、弁理士、公認会計士など）、当センターの技術系職員がグループを作り、多様な視点でビジネスプランをブラッシュアップできる点にあります。

令和元年度の研修開始以来、宇宙実験サンプルの保冷回収技術を応用した”超”断熱保冷容器事業や非常用発電機メーカーが手掛ける珍しいきのこの生育・販売事業、ソフトウェア開発会社による自社製品の収益モデル転換事業など、多数の事業化の実績がございます。



・開催日程 ： 令和8年９月から令和9年２月まで（全8回）

・場 所 ： 茨城県産業技術イノベーションセンター（茨城県東茨城郡茨城町長岡3781-1）

・対 象 ： 県内中小企業、ベンチャー企業等の経営者や企画立案者

・委 託 先 ：一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ（TEP)

・参 加 費 ： 無料（募集期間：6月15日（月）～８月7日（金））

・申込方法 ： 当センターHPをご確認ください。

https://www.itic.pref.ibaraki.jp/infolist/seminar_training/info-20260609/

■ オンライン説明会

説明会で研修の内容や疑問点などをお確かめください。

・開 催 日 ： 6月18日（木）、24日（水）、26日（金）

7月7日（火）、16日（木）、22日（水）、31日（金）

・時 間 ： 各日とも10時～、14時～ 30分間程度

・形 式 ： オンライン（Zoom）

・参 加 費 ： 無料（要事前申込）

・申込URL ： https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=89334

茨城県庁プレスリリースPDF

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/hodo/hodo/pressrelease/hodohappyoushiryou/2203/documents/260615itic.pdf

ビジネスプラン構築研修チラシ１.ビジネスプラン構築研修チラシ２.