「早わざデリカですばやく笑顔に」神戸発のブランド5minutes MEATSが6月16日楽天市場にお惣菜専門店をグランドオープン！

山晃食品株式会社

山晃食品株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：上野 二郎）は、2026年6月16日（火）より、楽天市場にて公式オンラインショップ「5minutes MEATS（ファイブミニッツミーツ）」をオープンいたします。

イメージ写真

楽天市場店ショップページ：https://www.rakuten.co.jp/kobe-5-minutes-meats(https://www.rakuten.co.jp/kobe-5-minutes-meats/)



■ ブランド立ち上げの背景

神戸で生まれた美味しさを、全国の食卓へ向けて楽天市場に出店！

「忙しい毎日でも、手間ひまかけた美味しい料理を食べたい」 そんな現代のライフスタイルに寄り添い、“早わざデリカですばやく笑顔に”なれる商品をお届けします。

人気の神戸牛ライスバーガーをはじめ、煮込みハンバーグや豚の角煮など、家庭で手軽に楽しめる贅沢なごちそうをラインナップ。神戸のキッチンから、心と体に沁みる逸品を真心込めてお届けします。

■ 「5minutes MEATS」3つの特徴

1．湯煎やレンジで簡単！プロの味をわずか数分で

作るのに数時間かかる煮込み料理なども、プロが手間ひまを惜しまず丁寧に仕上げて冷凍でお届け。湯煎やレンジで温めるだけで、家庭の温かみを感じる満足度の高い食卓が完成します。

2．有名ホテル出身シェフと共同開発した「ひとつうえの美味しさ」

お肉屋さんの枠を超え、有名ホテル出身のシェフと共に多彩なメニューを開発しました。自慢の肉料理はもちろん、体に優しいスープやポタージュなど、素材と製法にこだわり抜いたラインナップです。

3．創業39年の歴史が紡ぐ、確かなクオリティと一流のレシピ

自社工場で加工された新鮮なお肉は、臭みがなく本来の純粋な旨みを堪能できます。30年以上にわたり一流ホテルのシェフたちへお肉を卸す中で磨き上げた技術とプロのレシピを、そのままご家庭へお届けします。

■ おすすめ販売商品（一例）

１. お試し7品セット

ファイブミニッツミーツの魅力を詰め込んだ、初めての方におすすめのセットです。朝食に嬉しいポタージュや氷温熟成ベーコンから、夕食のメインになる煮込みハンバーグ、豚の角煮、さらに人気の神戸牛ライスバーガーまで、お肉のプロが選んだ「美味しいとこどり」のラインナップです。

価格： 5,378円（税込・送料込）

商品ページURL：https://item.rakuten.co.jp/kobe-5-minutes-meats/1000001

お試し7品セット２. ごちそう豚の角煮（4袋入り）

4時間かけてじっくり仕上げる「理想の角煮」です。豚バラ肉を牛すじや昆布と一緒に炊き合わせ、伝統の木桶仕込み醤油で仕上げました。お箸がスッと通る柔らかさで、しっかりとした満足感がありながら、最後の一口まで飽きのこない上品な味わいです。

価格： 4,752円（税込・送料込）

商品ページURL：https://item.rakuten.co.jp/kobe-5-minutes-meats/1000020

ごちそう豚の角煮

３. 神戸牛ライスバーガー（4個入り）

＼ 神戸牛を、もっとカジュアルに、欲張りに！ ／ 上質な脂がとろける神戸牛を、もちもちの国産うるち米で作ったライスバンズで贅沢にサンドしました。自社製の特製焼肉タレがじんわり染み込み、神戸牛の旨味を最大限に引き立てます。

価格： 4,536円（税込・送料込）

商品ページURL：https://item.rakuten.co.jp/kobe-5-minutes-meats/1000008

■ 山晃食品について

神戸牛ライスバーガー

創業39年、プロに選ばれ続ける食肉の専門企業【ひとつうえの美味しさへ】

山晃食品は神戸に自社工場を構え、ホテルや有名レストランへローストビーフなどを提供してきた食肉加工・卸の専門会社です。看板商品の「神戸牛ローストビーフ」はモンドセレクション最高金賞を受賞。公益財団法人ひょうご産業活性化センターの「成長期待企業」にも選定され、プロに認められた確かな目利きと品質基準が、当ブランドにも息づいています。

工場併設だからこそできる「一貫した鮮度管理」

仕入れから加工、包装、冷凍まで自社工場で一貫完結。仕入れたての新鮮なお肉をすぐに下処理や低温調理へつなげることで、旨みとジューシーさを最大限に閉じ込めた状態でお届けします。

【会社概要】

商号： 山晃食品株式会社

代表者： 代表取締役 上野 二郎

所在地： 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目6-10

設立： 2017年4月

資本金： 2,000万円

山晃食品オンラインストア：山晃食品オンラインショップ(https://sanko-kobe.com/)