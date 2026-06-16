建設業界の進化：より多く建設する時代から、よりスマートで環境に優しく、より迅速に建設する時代へ、2025年の市場規模は16兆5,154億9,000万ドル

建設業界の進化：より多く建設する時代から、よりスマートで環境に優しく、より迅速に建設する時代へ、2025年の市場規模は16兆5,154億9,000万ドル