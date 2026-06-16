建設業界の進化：より多く建設する時代から、よりスマートで環境に優しく、より迅速に建設する時代へ、2025年の市場規模は16兆5,154億9,000万ドル
インフラ投資、持続可能性への取り組み、デジタル建設技術が世界の建設経済を変革している理由
この分野の成長は、基礎的な需要が引き続き堅調である一方、主要な成長要因が変化する、より複雑な段階へ移行しています。成長は、都市拡大や人口増加だけによって支えられるのではなく、持続可能性への優先事項、デジタル変革、長期的な公共インフラ投資戦略によって、ますます形成されています。
グローバル・マーケット・モデルによると、世界の建設市場は2025年に16兆5,154億9,000万ドル規模となり、2035年まで年平均成長率5.7%で成長すると予測されています。投資規模は引き続き拡大していますが、資本がどのように配分され、活用されるかについては大きな変化が起きています。
なぜ建設は戦略的な経済優先分野になっているのか
建設は、単に物理的インフラに焦点を当てた分野ではありません。住宅システム、交通ネットワーク、公共設備、産業拡大、都市開発を支える重要な基盤です。
2025年には、建設は世界の国内総生産の14.1%を占めており、先進国と新興市場の双方における経済活動と深く結びついていることを示しています。
この経済的影響力の大きさは、財政的圧力や経済的不確実性の時期であっても、各国政府がインフラ支出を引き続き優先する理由を説明しています。建設活動は、雇用、生産性、長期的な競争力と密接に関連しています。
世界の年間建設支出が1人当たり約2,047ドルであることも、この分野が景気循環に左右される任意投資産業ではなく、継続的かつ不可欠な投資分野であることを示しています。
建設成長の生み出され方はどのように変化しているのか
これまで建設成長は、主に都市拡大、住宅需要、産業開発によって推進されてきました。これらの要因は現在も重要ですが、業界の変化を説明するにはそれだけでは十分ではありません。
市場の方向性を形成している3つの構造的要因があります。
1. 安定した成長エンジンとしての公共インフラ
政府主導のインフラ投資は、世界の建設市場において最も安定した需要源の一つとなっています。交通システム、公共設備、経済回廊の拡大は、長期的な経済発展と海外投資誘致を支援するために進められています。
不確実なマクロ経済環境においても、インフラ支出は業界の安定化要因として機能し続けています。
2. 持続可能性が建築基準を再構築
環境配慮型建設手法やエネルギー効率の高い建築要件は、プロジェクト設計および実行の中心的な要素になりつつあります。
この変化は規制面だけによるものではありません。投資家の期待、企業の持続可能性への取り組み、長期的なコスト効率への考慮によっても推進されています。その結果、建設企業は低炭素材料、エネルギー最適化システム、気候変動に対応した設計原則を中核業務へ組み込む動きを強めています。
この業界について詳しくはこちらをご覧ください -
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
3. デジタル建設が実行効率を向上
デジタルツールは、建設プロジェクトの計画および実施方法を変革し始めています。
設計モデリングやプロジェクト監視から、リソース配分、スケジュール最適化まで、デジタル建設システムは非効率性の削減、コスト管理の改善、プロジェクトの可視性向上に貢献しています。これは、遅延やコスト超過の影響を受けやすかった建設業界において特に重要です。
建設市場全体の需要を支えているものは何か
構造的変化が進む中でも、基礎的な需要は幅広く堅調に維持されています。
この分野の成長は、基礎的な需要が引き続き堅調である一方、主要な成長要因が変化する、より複雑な段階へ移行しています。成長は、都市拡大や人口増加だけによって支えられるのではなく、持続可能性への優先事項、デジタル変革、長期的な公共インフラ投資戦略によって、ますます形成されています。
グローバル・マーケット・モデルによると、世界の建設市場は2025年に16兆5,154億9,000万ドル規模となり、2035年まで年平均成長率5.7%で成長すると予測されています。投資規模は引き続き拡大していますが、資本がどのように配分され、活用されるかについては大きな変化が起きています。
なぜ建設は戦略的な経済優先分野になっているのか
建設は、単に物理的インフラに焦点を当てた分野ではありません。住宅システム、交通ネットワーク、公共設備、産業拡大、都市開発を支える重要な基盤です。
2025年には、建設は世界の国内総生産の14.1%を占めており、先進国と新興市場の双方における経済活動と深く結びついていることを示しています。
この経済的影響力の大きさは、財政的圧力や経済的不確実性の時期であっても、各国政府がインフラ支出を引き続き優先する理由を説明しています。建設活動は、雇用、生産性、長期的な競争力と密接に関連しています。
世界の年間建設支出が1人当たり約2,047ドルであることも、この分野が景気循環に左右される任意投資産業ではなく、継続的かつ不可欠な投資分野であることを示しています。
建設成長の生み出され方はどのように変化しているのか
これまで建設成長は、主に都市拡大、住宅需要、産業開発によって推進されてきました。これらの要因は現在も重要ですが、業界の変化を説明するにはそれだけでは十分ではありません。
市場の方向性を形成している3つの構造的要因があります。
1. 安定した成長エンジンとしての公共インフラ
政府主導のインフラ投資は、世界の建設市場において最も安定した需要源の一つとなっています。交通システム、公共設備、経済回廊の拡大は、長期的な経済発展と海外投資誘致を支援するために進められています。
不確実なマクロ経済環境においても、インフラ支出は業界の安定化要因として機能し続けています。
2. 持続可能性が建築基準を再構築
環境配慮型建設手法やエネルギー効率の高い建築要件は、プロジェクト設計および実行の中心的な要素になりつつあります。
この変化は規制面だけによるものではありません。投資家の期待、企業の持続可能性への取り組み、長期的なコスト効率への考慮によっても推進されています。その結果、建設企業は低炭素材料、エネルギー最適化システム、気候変動に対応した設計原則を中核業務へ組み込む動きを強めています。
この業界について詳しくはこちらをご覧ください -
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
3. デジタル建設が実行効率を向上
デジタルツールは、建設プロジェクトの計画および実施方法を変革し始めています。
設計モデリングやプロジェクト監視から、リソース配分、スケジュール最適化まで、デジタル建設システムは非効率性の削減、コスト管理の改善、プロジェクトの可視性向上に貢献しています。これは、遅延やコスト超過の影響を受けやすかった建設業界において特に重要です。
建設市場全体の需要を支えているものは何か
構造的変化が進む中でも、基礎的な需要は幅広く堅調に維持されています。