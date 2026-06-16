国家戦略下のポリエステルポリオール市場見通しと産業調査 - 年平均成長率（CAGR）4.2％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、2025年のグローバルポリエステルポリオール市場規模は約49.05億米ドルであった。
同市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2％で拡大し、2032年には64 .35億米ドルに達すると予測されている。
2025年時点において、上位10社は市場全体の約41.0％を占めており、極端な寡占には至っていないものの、一定程度の集中がみられる構造にある。
グローバルポリエステルポリオール市場の拡大は、建築分野における省エネ規制の強化と、自動車軽量化に伴う需要拡大によって支えられている。
ポリエステルポリオールは有機物であり、通常は有機二塩基酸（無水物またはエステル）と多価アルコール（ジオールを含む）の縮合（またはエステル交換）、またはラクトンと多価アルコールの重合によって得られる。二塩基酸としては、フタル酸、無水フタル酸もしくはそのエステル、アジピン酸、ハロゲン化フタル酸などがある。多価アルコールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトールなどが挙げられる。ポリエステルポリオールの種類や製造工程の違いにより、その性質は異なる。特に重要な指標としては、水酸基価、酸価、水分、粘度、分子量、密度、色度などがある。また、ポリエステル型ポリウレタンは、分子内にエステル基、アミノ基などの極性基を多く含むため、凝集力や密着性が強く、高い強度と耐磨耗性を有する。
市場規模と今後5年予測： 建築規制強化と自動車軽量化が成長を牽引
LP Information調査チームの最新レポート「世界ポリエステルポリオール市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/582943/polyester-polyols)によると、グローバルポリエステルポリオール市場は現在、拡大基調にある。市場規模は2025年に約49.05億米ドルに達し、2032年には64.35億米ドルに拡大すると見込まれており、CAGRは約4.2％と予測されている。
この成長を支えているのは、規制環境の変化とエンドユーザー産業における技術進歩である。特に世界の建築物における省エネ基準の強化は、断熱材として不可欠な硬質ポリウレタンフォームの需要を押し上げている。同時に、自動車業界における車両軽量化の流れは、内装材や座席用途の軟質フォーム需要を継続的に創出している。
地域別の成長パターンをみると、市場構造の重心は明らかにアジア太平洋地域へと移行しつつある。同地域は巨大な製造基盤と旺盛な最終需要を背景に、引き続き世界最大の生産・消費地域であり続けると予想される。中国は世界市場の約37.5％を占める最大の単一市場である一方、日本、韓国、インド、東南アジアの存在感も今後ますます高まっていくと考えられる。また、ヨーロッパ市場においてはドイツが引き続き主導的な役割を果たし、予測期間中のCAGRは約4.3％の見込みである。
図. ポリエステルポリオール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352512/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352512/images/bodyimage2】
図. 世界のポリエステルポリオール市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア
同市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2％で拡大し、2032年には64 .35億米ドルに達すると予測されている。
2025年時点において、上位10社は市場全体の約41.0％を占めており、極端な寡占には至っていないものの、一定程度の集中がみられる構造にある。
グローバルポリエステルポリオール市場の拡大は、建築分野における省エネ規制の強化と、自動車軽量化に伴う需要拡大によって支えられている。
ポリエステルポリオールは有機物であり、通常は有機二塩基酸（無水物またはエステル）と多価アルコール（ジオールを含む）の縮合（またはエステル交換）、またはラクトンと多価アルコールの重合によって得られる。二塩基酸としては、フタル酸、無水フタル酸もしくはそのエステル、アジピン酸、ハロゲン化フタル酸などがある。多価アルコールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトールなどが挙げられる。ポリエステルポリオールの種類や製造工程の違いにより、その性質は異なる。特に重要な指標としては、水酸基価、酸価、水分、粘度、分子量、密度、色度などがある。また、ポリエステル型ポリウレタンは、分子内にエステル基、アミノ基などの極性基を多く含むため、凝集力や密着性が強く、高い強度と耐磨耗性を有する。
市場規模と今後5年予測： 建築規制強化と自動車軽量化が成長を牽引
LP Information調査チームの最新レポート「世界ポリエステルポリオール市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/582943/polyester-polyols)によると、グローバルポリエステルポリオール市場は現在、拡大基調にある。市場規模は2025年に約49.05億米ドルに達し、2032年には64.35億米ドルに拡大すると見込まれており、CAGRは約4.2％と予測されている。
この成長を支えているのは、規制環境の変化とエンドユーザー産業における技術進歩である。特に世界の建築物における省エネ基準の強化は、断熱材として不可欠な硬質ポリウレタンフォームの需要を押し上げている。同時に、自動車業界における車両軽量化の流れは、内装材や座席用途の軟質フォーム需要を継続的に創出している。
地域別の成長パターンをみると、市場構造の重心は明らかにアジア太平洋地域へと移行しつつある。同地域は巨大な製造基盤と旺盛な最終需要を背景に、引き続き世界最大の生産・消費地域であり続けると予想される。中国は世界市場の約37.5％を占める最大の単一市場である一方、日本、韓国、インド、東南アジアの存在感も今後ますます高まっていくと考えられる。また、ヨーロッパ市場においてはドイツが引き続き主導的な役割を果たし、予測期間中のCAGRは約4.3％の見込みである。
図. ポリエステルポリオール世界総市場規模
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352512/images/bodyimage2】
図. 世界のポリエステルポリオール市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア