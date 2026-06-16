線路更新装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（レール更新装置、まくらぎ更新装置）・分析レポートを発表
2026年6月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「線路更新装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、線路更新装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
線路更新装置市場は、2024年に4億2300万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には5億5100万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.9％と見込まれており、鉄道インフラの老朽化対策や鉄道網拡張を背景に安定した成長が期待されています。
線路更新装置は、鉄道のレールやまくらぎを交換・更新するための専用機械を搭載した特殊車両です。複数の機械設備を統合した総合的なシステムであり、大規模な軌道更新工事を効率的かつ迅速に実施することができます。
従来の人力中心の更新作業と比較して、高い作業効率と安全性を実現できることから、鉄道事業者やインフラ管理機関において重要な設備として導入が進められています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、世界各国で進む鉄道インフラの老朽化対策です。多くの先進国では建設から数十年が経過した鉄道路線が増加しており、安全性確保のために定期的な軌道更新が必要となっています。
また、都市化の進展や公共交通需要の増加に伴い、高速鉄道や都市鉄道への投資が拡大していることも市場成長を後押ししています。新規路線建設だけでなく、既存路線の維持管理需要も増加しています。
さらに、労働力不足や人件費上昇への対応として、作業の自動化・機械化が進められています。線路更新装置は大規模な更新作業を短期間で実施できるため、効率化への要求に応える設備として注目されています。
市場では作業速度向上、自動制御技術の導入、安全機能強化、保守効率向上などが主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、レール更新装置とまくらぎ更新装置の2種類に分類されています。
レール更新システムは老朽化したレールを効率的に交換するための設備であり、鉄道の安全性や運行効率維持において重要な役割を担っています。
まくらぎ更新システムは、レールを支えるまくらぎを交換するための設備です。軌道の安定性や耐久性を維持するために不可欠な機械となっています。
用途別では、一般鉄道と都市鉄道に分類されています。
一般鉄道分野では長距離鉄道や貨物鉄道を含む広範な路線の維持管理需要が存在しています。都市鉄道分野では地下鉄や都市高速鉄道などのインフラ整備や保守需要が市場を支えています。都市化の進展に伴い、都市鉄道向け需要の増加が期待されています。
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競争環境
市場には鉄道保守機械や建設機械を専門とする企業が参入しており、高度な技術力と設備性能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Plasser & Theurer、CREC、Harsco、Geismar、Matisa、Salcef Group、Kirow、Weihuaが挙げられています。
これらの企業は作業効率向上、自動化技術の導入、安全性能強化、保守コスト削減などを目的とした技術開発を進めています。また、高速鉄道や都市鉄道向けの専用設備開発も積極的に推進しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「線路更新装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、線路更新装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
線路更新装置市場は、2024年に4億2300万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には5億5100万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.9％と見込まれており、鉄道インフラの老朽化対策や鉄道網拡張を背景に安定した成長が期待されています。
線路更新装置は、鉄道のレールやまくらぎを交換・更新するための専用機械を搭載した特殊車両です。複数の機械設備を統合した総合的なシステムであり、大規模な軌道更新工事を効率的かつ迅速に実施することができます。
従来の人力中心の更新作業と比較して、高い作業効率と安全性を実現できることから、鉄道事業者やインフラ管理機関において重要な設備として導入が進められています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、世界各国で進む鉄道インフラの老朽化対策です。多くの先進国では建設から数十年が経過した鉄道路線が増加しており、安全性確保のために定期的な軌道更新が必要となっています。
また、都市化の進展や公共交通需要の増加に伴い、高速鉄道や都市鉄道への投資が拡大していることも市場成長を後押ししています。新規路線建設だけでなく、既存路線の維持管理需要も増加しています。
さらに、労働力不足や人件費上昇への対応として、作業の自動化・機械化が進められています。線路更新装置は大規模な更新作業を短期間で実施できるため、効率化への要求に応える設備として注目されています。
市場では作業速度向上、自動制御技術の導入、安全機能強化、保守効率向上などが主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、レール更新装置とまくらぎ更新装置の2種類に分類されています。
レール更新システムは老朽化したレールを効率的に交換するための設備であり、鉄道の安全性や運行効率維持において重要な役割を担っています。
まくらぎ更新システムは、レールを支えるまくらぎを交換するための設備です。軌道の安定性や耐久性を維持するために不可欠な機械となっています。
用途別では、一般鉄道と都市鉄道に分類されています。
一般鉄道分野では長距離鉄道や貨物鉄道を含む広範な路線の維持管理需要が存在しています。都市鉄道分野では地下鉄や都市高速鉄道などのインフラ整備や保守需要が市場を支えています。都市化の進展に伴い、都市鉄道向け需要の増加が期待されています。
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競争環境
市場には鉄道保守機械や建設機械を専門とする企業が参入しており、高度な技術力と設備性能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Plasser & Theurer、CREC、Harsco、Geismar、Matisa、Salcef Group、Kirow、Weihuaが挙げられています。
これらの企業は作業効率向上、自動化技術の導入、安全性能強化、保守コスト削減などを目的とした技術開発を進めています。また、高速鉄道や都市鉄道向けの専用設備開発も積極的に推進しています。