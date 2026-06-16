全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、株式会社東京ドームホテル(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：棟方史幸)と提携した、2026年6月17日(水)より開催するリアル脱出ゲーム『真夜中のミステリーウェディングからの脱出』の脚本、演出に山崎彬氏が決定したことを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/mysteryhotel4/

極上の謎と物語体験を楽しめる『真夜中のミステリーウェディングからの脱出』

『真夜中のミステリーウェディングからの脱出』は、日本屈指のホテル「東京ドームホテル」を舞台にした、実際にホテルに宿泊して体験するリアル脱出ゲーム。過去には予約抽選倍率58倍を記録した、超プレミアムなイベント「ホテル脱出」シリーズの第4弾、約2年ぶりとなる最新作です。 参加者自身も登場人物の1人として行動し、物語を見届ける濃密な没入体験。そしてホテル館内の情報やさまざまなアイテムを駆使し、一夜がかりで解き明かす謎は、所要時間4～6時間の圧倒的大ボリューム。心ゆくまで、この夜だけの特別な謎解きをお楽しみいただけます。

山崎彬氏の観客を巻き込む脚本と演出で、ホテルすべてが濃密な没入空間に。

そんな『真夜中のミステリーウェディングからの脱出』の脚本・演出を、劇作家、演出家、俳優として多方面で活躍する山崎彬氏が担当することが決定いたしました。 これまで「HUNTER×HUNTER」THE STAGEやLIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」などの話題作を手掛け、SCRAPの体験する物語project『カジノシュレディンガー』でも脚本、演出を務めるなど、観客を巻き込む物語作りに定評がある山崎氏。 今作では、参加者が宿泊する客室だけでなく、ホテルスタッフが行き交うメインロビー、一般のお客様もご利用いただくレストラン、そしてクライマックスの舞台となる貸し切りの純白のチャペルなど、ホテル館内すべてで物語が展開されます。この贅沢な舞台に、山崎氏の演出が一体どのような魔法をかけるのか。ぜひご期待ください。

脚本・演出：山崎彬氏 コメント

体験する物語project『カジノシュレディンガー』でもお世話になりました、山崎彬と申します。 『真夜中のミステリーウェディングからの脱出』は実際のホテルに宿泊しながら様々なミッションに挑む、長尺の謎解きイベントです。 僕はその物語部分の脚本と演出を担当しました。 物語の中を生きていただくことで、自分の行動がその後の展開を左右するという、普段の謎解きとは一味違う能動的な没入感を持っていただけることが本作の最大の魅力です。 その没入をより深くするために、俳優やスタッフ達と知恵を絞りながらとても精密に物語パートも作り込みました。 目の前で俳優が演じるキャラクターから直接頼まれるミッション。実際に宿泊するホテルの一室で行う濃密で解きごたえのある謎解きタイム。 昼間は東京ドーム近辺で遊び、夜は謎を解いて眠り、翌日はその余韻を抱きながら、もう一度東京ドーム近辺で遊んで帰路に着くという、何にも変え難い一夜をお過ごしください。 お待ちしています。 脚本 演出 山崎彬

リアル脱出ゲーム×東京ドームホテル『真夜中のミステリーウェディングの脱出』概要

▼イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/mysteryhotel4/ ▼ストーリー 「お客様、大変申し上げにくいのですが、結婚式がダブルブッキングしておりまして…」 学生時代の友人の結婚式に参列するため、東京ドームホテルへとやってきたあなた。…しかし、ホテルのカウンターで告げられたのは、悪夢のような真実だった。 式を行なえないどころか、宿泊予定だった部屋も用意されておらず、新郎新婦も参列者も大パニック！そんな惨状の中、新郎があなたに最後の希望を託す。 「なぁ！助けてくれよ！こんな最悪な状態で、人生で最も大切な日を終わらせたくないんだ！」 あなたは2人を救うため、さまざまな困難に立ち向かう中、ある秘密に気づいてしまう。本当の幸せとはなにか。2人は結ばれるべきなのか…。多くの宿泊客が行き交うホテルを舞台に「人生で一番幸福な日」にたどり着け！ ▼プレイ形式 所要時間：4～6時間 チーム人数：1～3名(1部屋につき最大3名で挑戦していただきます) 対象年齢：中学生以上 開始タイミング：随時スタート ※実際にホテルに宿泊しご体験いただくリアル脱出ゲームです。 ▼開催会場＆開催期間 会場：東京ドームホテル 期間：2026年6月17日(水)～ ▼チェックイン／チェックアウト チェックイン 16:00／チェックアウト 11:00 ※本イベントは16:00よりスタート可能です。 ※十分に演出をお楽しみいただけなくなる可能性があるため、18:00までのチェックインをお願いいたします。 ▼予約スケジュール 現在2026年6月17日(木)～8月31日(月)までの宿泊予約のみ。(9月以降の予約受付期間は後日公開予定) ※2026年8月18日(火)～2026年8月21日(金)はイベント開催なし。 ※過去の「ホテル脱出」とは異なり、本イベントの宿泊予約抽選はございません。 ▼参加料金 3名1部屋(トリプルルーム)： 25,000円～／1名 2名1部屋(ツインルーム)：31,000円～／1名 1名1部屋(ツインルーム)：50,000円～／1名 ※料金には1泊室料、リアル脱出ゲーム参加料、軽食代、その他諸税が含まれます。 ※宿泊日により料金が異なります。 ▼主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉山崎彬 プロフィール

山崎彬（やまざき・あきら） 劇作家・演出家・俳優。12月10日生、奈良県出身。 大学入学と同時に俳優活動を開始し、その後、京都を拠点に劇団「悪い芝居」を始動。『駄々の塊です。』で第56回岸田國士戯曲賞最終選考ノミネート、『メロメロたち』で第24回OMS戯曲賞で大賞を受賞する。 2024年より〝参加する劇＝参劇〟を掲げ、「愛しのボカン大作戦」を旗揚げ。演劇の新たな楽しみ方を模索するほか、2.5次元演劇やイマーシブシアターの脚本・演出、多くのワークショップ講師なども務めている。 【主な活動】 「HUNTER×HUNTER」THE STAGE 脚本・演出 LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」脚本・演出 舞台「五等分の花嫁」脚本・演出 舞台「忘却バッテリー」脚本・演出 体験する物語project「カジノシュレディンガー」

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム｜SCRAP公式アカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine