淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春にオープンから7周年を迎えます。それを記念して、名鉄観光サービス株式会社による日帰りバスツアーが好評販売中です。本ツアーは、名古屋から乗り換えなしでニジゲンノモリまでアクセスできる往復バスチケットと「NARUTO＆BORUTO 忍里」のゴールドチケットがセットになった「NARUTO＆BORUTO 忍里」を心ゆくまで満喫できるプランとなっています。本ツアーに含まれるゴールドチケットでは、立体迷路「天の巻」、ミッションラリー「地の巻」、スペシャルミッション「謎解き任務」の計3つのコンテンツをお楽しみいただけます。 そして今回新たに、チケット購入者への特典としてオリジナルステッカー全7種のプレゼントも決定いたしました。「第七班（NARUTO-ナルト-）」と「第七班（BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS）」のメンバーなどの限定デザインをラインナップ！ここでしか手に入らない特別なステッカーをゲットしよう！

７周年を迎えた「NARUTO＆BORUTO 忍里」で、ここでしか体験できない特別な“忍の旅”をお楽しみください。

■忍里７周年記念バスツアー 概要

実施日： 2026年7月25日（土） 内容： ・名古屋発着往復バスチケット ・「NARUTO＆BORUTO 忍里」ゴールドチケット付 特典： オリジナルステッカー全7種 【ゴールドチケットで体験できるアトラクション】 ① 天の巻（立体迷路） ② 地の巻（ミッションラリー） ③ 謎解き任務１つ 料金： 18,800円 名鉄観光特設サイトにて販売中 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr 予約： https://air.mwt.co.jp/tour/tourDetail?lang=ja&depAreaCode=A05&paxPerRoom=0&keyword=%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%8E%E3%83%A2%E3%83%AA&wg=303&sort=lowPrice&page=1&isNoDate=1&tourId=BFLYEAAK0033

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約２８個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ