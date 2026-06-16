『頭文字D』をプリントした「折りたたみスツール」が生産数限定1000個で新登場！サックスバー佐賀ゆめタウンにて取り扱い開始しました。

株式会社フェイス（本社：石川県白山市）が展開するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、サックスバー佐賀ゆめタウンにて『頭文字D（イニシャルD）』公式ライセンスグッズを中心としたポップアップストアを開催しております。 会場では、人気漫画『頭文字D』の世界観を楽しめるさまざまな公式ライセンス商品を販売。作品ファンはもちろん、クルマ好きの方にも お楽しみいただけるラインアップをご用意しております。 ポップアップストアでは、『頭文字D』をはじめとする人気カーライフグッズや限定アイテムを展開しております。

■ 商品ページ

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

(C) しげの秀一/講談社

■ サックスバー佐賀ゆめタウン

会場： サックスバー佐賀ゆめタウン 〒849-0915 佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14-1

■サックスバー久留米店

会場： サックスバー久留米店 〒839-0865 福岡県久留米市新合川１丁目２－番1号

■ 新商品『頭文字D』折りたたみスツールも販売開始

ポップアップストアに『頭文字D』デザインの折りたたみスツールが登場。 作品を象徴するAE86（ハチロク）が峠を駆け抜ける迫力あるビジュアルを座面にプリントし、日常使いはもちろん、ガレージやアウトドアシーンでも映えるデザインに仕上げました。 生産数は限定1,000個。 高さ調整機能を搭載しており、 - アウトドア - キャンプ - スポーツ観戦 - イベント会場 - ガレージ作業 など幅広いシーンで活躍します。 コンパクトに折りたためるため持ち運びや収納にも優れています。

■ 『頭文字D』の世界観を楽しめる商品を多数展開

ポップアップストアでは折りたたみスツールのほかにも、『頭文字D』公式ライセンス商品を多数販売。 作品に登場する車両をモチーフとした雑貨や限定アイテムなど、ファン必見の商品を取り揃えております。 ■ 商品ページ

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**本商品は、『頭文字D』の象徴ともいえる「ハチロク」が峠を駆け抜ける印象的なイラストを大胆にプリントしたデザイン。** その疾走感あふれるビジュアルは、スツールでありながらまるで作品のワンシーンをインテリアに取り込んだような存在感を放ちます。 **アウトドアやイベントなど、さまざまなシーンで活躍する本製品は、高さ調整が可能な実用性に優れた折りたたみスツールです。** コンパクトに収納できる設計ながら、広げればしっかりと安定感のある座り心地を提供し、耐久性のあるしっかりとした作りで、体格を問わず安心してご使用いただけます。 高さを自由に調整できる仕様は、使用シーンに応じて最適なポジションを選ぶことができ、座るだけでなくちょっとした作業台や荷物置きなど、使い方の幅も広がります。 さらに、持ち運びしやすい軽量設計＆折りたたみ構造で、アウトドアやキャンプ、スポーツ観戦、フェスなど、移動の多いシーンにも最適。収納時はスリムで場所を取らないため、自宅や車内に常備しておくにもぴったりです。 ガレージや書斎、オフィスのサブチェアとしても映える、機能美とデザイン性を兼ね備えた仕上がりです。「使うたびに気分が上がる」 折りたたみスツールを、ぜひ日常の中に取り入れてみてください。

**■ 機能性とデザイン性を両立したアイテム** この折りたたみ椅子は「折りたたみスツール」でありながらも安定した座り心地で実用性も高く、**軽量かつコンパクトに折りたためる** ため、持ち運びにも便利です。 - **イベント会場での簡易チェアとして** - 長時間の待機や休憩時に大活躍！ - **アウトドアやキャンプのお供に** - ミニテーブルとしても使用可能！ - **車に常備しておけば安心** - 急な待機時間やアウトドアでの便利グッズに！ また、折りたたむとコンパクトなサイズになるため、**車のトランクや助手席の足元に収納** しておけば、いざという時にも役立ちます。 - 別売りの「折り畳みスツール専用ケース」を座面にカバーとしてセットすることで、スツールに**クッション性がプラスされ、お尻が痛くなりにくい** というのも便利なポイントです。

■ 商品ページ

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【**CAMSHOP.JP**】 CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。 各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

販売元会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く) HP ：https://camshop.jp/

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