国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催しております。

東海エリア初上陸となる本イベントの会場には、開場と同時に大勢の来場者が詰めかけました。各展示ブースでは最新のAI技術や活用事例の実演が行われ、実際に体験しながら自社での導入イメージを深める参加者の姿で早くも活気づいています。

製造業DX・AI活用の実践事例が集結！注目のカンファレンスを開催中

初の名古屋開催となる今回は、製造業やものづくり産業が集積する地元ならではのトピックを中心に、数々のカンファレンスを実施しております。 初日は、岡谷鋼機株式会社 / Monomyth株式会社の樋口氏が登壇し、「製造業 x Physical AI実装のリアル」と題して講演を行いました。労働力不足や人件費上昇といった製造業の喫緊の課題を背景に、フィジカルAIの活用可能性や実装に向けた具体的な考え方が解説され、会場の大きな注目を集めました。

このほか午前中のカンファレンスでは、Verkada Japan株式会社の高橋氏による映像データを用いたプロアクティブな業務改革や、株式会社Mark Doorの松田氏による熟練者の判断を数理最適化で再現するアプローチ、株式会社カルテットコミュニケーションズの多田氏と株式会社セールスフォース・ジャパンの中村氏による中小企業向けの営業DX事例などが解説され、早くも多くの来場者が熱心にメモを取る姿が見られました。

そして本日の午後からも、製造業や地元企業を代表する注目のカンファレンスが多数控えています。 ダイハツ工業株式会社の太古氏による現場主導のAI活用と全社展開に向けた取り組みをはじめ、株式会社名古屋銀行の吉本氏によるAI活用のリアルな現在地、さらには株式会社デンソーや株式会社Mizkanの登壇など、いずれも事前申込で満席となる多彩なカンファレンスを実施いたします。

最新AIソリューションが勢揃い！展示エリアも開場から大盛況

展示エリアには、注目を集めるAIエージェントや生成AIなどの最新AIソリューションはもちろん、自社専用のシステム開発、導入コンサルティング、さらには組織のAIリテラシーを高める人材育成サービスまで、企業のDXを包括的に後押しする幅広い企業が出展しています。

各ブースでは、デモンストレーションを通じて技術の精度を確かめるだけでなく、自社の業務フローに合わせたカスタマイズの相談や、社内への定着に向けた教育ステップについて担当者と直接意見を交わす姿が見られました。単なる情報収集にとどまらず、実運用を見据えた踏み込んだ対話が各所で行われており、会場は初日から非常に高い熱気に包まれています。

現実世界の業務を革新する「フィジカルAI」や実機展示に熱視線

カンファレンスにも登壇した岡谷鋼機株式会社のブースでは、AGiBOT社のヒューマノイドロボットを展示。人型ロボットのリアルな動作デモには多くの来場者が足を止め、その滑らかな動きや操作性を真剣な眼差しで確認していました。

また、株式会社ムクイルのブースでは、AIスマートグラスの体験展示を実施しています。来場者が実際にグラスを装着してレスポンスを体感できることから人気を集めており、自身の現場での利用シーンを具体的にイメージしながら熱心に質問を投げかけるなど、実践的な情報収集が行われています。

初開催！次世代を担う「スタートアップゾーン」にも次々と来場者が

今回の名古屋開催で初の試みとなる「スタートアップゾーン」には、気鋭のAIスタートアップ企業が一堂に集結しています。

会場では、まだ世に出たばかりの革新的な技術や独自サービスとの新たな出会いを求め、次々と来場者がブースに立ち寄る姿が見受けられました。既存の枠組みにとらわれない新しいアイデアに触れようと、エリア全体が活気に満ちています。

主催社代表 板羽 晃司のコメント

このたび、名古屋でAI博覧会を開催できることを大変嬉しく思います。 東海地域は、日本を代表するものづくり産業の集積地であり、日本経済を支える重要なエリアです。一方で、労働力不足や生産性向上への対応が求められる中、AI活用は企業の持続的な成長を実現するための重要な経営課題となっています。 AI博覧会 Nagoya 2026では、60社・100製品の展示と30の専門カンファレンスを通じて、生成AIやAIエージェント、製造業DX、フィジカルAIなどの最新動向と実践事例をご紹介します。来場者の皆さまには、AIを「知る」だけでなく、「自社で活用する」ための具体的なヒントや出会いを持ち帰っていただければ幸いです。 私たちは、AIの社会実装を加速させることで、日本の生産性向上と産業競争力の強化に貢献したいと考えています。本イベントを通じて、名古屋から日本を元気にするAI活用の輪を広げてまいります。 株式会社アイスマイリー 代表取締役 板羽 晃司

AI博覧会 Nagoya 2026は明日も開催

AI博覧会 Nagoya 2026は、6月17日（水）まで名古屋コンベンションホールにて開催しております。 東海エリア初開催となる今回は、AI活用やDX推進に関する最新動向に加え、自社の業務に直結する最新AIソリューションを実際に操作・体感できるデモ展示もご用意しております。AI活用や業務改善のヒントを得たい方は、ぜひ会場へお越しください。

「AI博覧会 Nagoya 2026」開催概要

https://event.aismiley.co.jp/event/16286/users/register

■日時 2026年6月16日（火）10:00～18:00、6月17日（水）10:00～17:00 ■会場 名古屋コンベンションホール 3F・4F（愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-12） 主催：株式会社アイスマイリー 後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成AI活用普及協会 一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会 一般社団法人 リテール AI協会／一般社団法人 生成ＡＩ協会／一般社団法人 データサイエンティスト協会 出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成 AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT 連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等 想定来場者人数：3,000 名 出展社：60社 約 100製品以上 カンファレンス数：30講演以上 公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/