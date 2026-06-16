株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、当社のベトナム海外現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」(本社：ベトナム・ホーチミン市 会長/代表取締役社長：今西 義征、以下「GiGOベトナム」)が、ベトナム外国投資企業協会(VAFIE)の後援のもと、関連機関と連携し開催された「第5回アジア太平洋経済フォーラム2026(The Fifth Asia-Pacific Economic Forum 2026)」において、「Asia-Pacific Outstanding Brands Award Top 10(アジア太平洋優秀ブランド賞)」を受賞したことをお知らせいたします。

本フォーラムは、2026年5月30日(土)から6月2日(火)まで、中国・北京のSofitel Beijingにて開催され、アジア太平洋地域の企業間協力や経済連携を促進する国際的な場として注目を集めました。今回の受賞は、「GiGOベトナム」が日本発のエンターテイメントモデルをベトナム市場で展開し、サービス品質と顧客体験の向上に継続的に取り組んできた成果が高く評価されたものです。

ベトナムにおける日本発エンターテイメントブランドとして存在感を強化

ベトナムの「GiGO」は、日本にルーツを持つアミューズメント施設ブランドとして、日本で人気のアニメIPの景品を豊富に揃えたクレーンゲームをはじめ、ドライブゲーム、音楽ゲームなどの体感型コンテンツなど、日本のアミューズメント施設文化とベトナムの人気コンテンツを融合した施設を展開しています。さらに一部の店舗では、日本の人気アニメのIPとコラボした、日本の「たい焼き」販売や「カフェ」での物販を行っています。 また、屋内キッズテーマパーク「リトルプラネット」では、最新のプロジェクションマッピング技術を活用し、子どもたちの探求心や創造力を刺激する新しい形のファミリー向けテーマパークを展開しています。砂遊びや塗り絵といった昔ながらの遊びにテクノロジーを融合させたアトラクションを通じて、驚きと発見に満ちた体験を提供しています。

店舗ネットワーク拡大とベトナム国内展開へ

現在、「GiGOベトナム」はホーチミン市で2店舗、ハノイで1店舗を運営しており、大型ショッピングモールなど集客力の高いエリアを中心に展開しています。今後もさらなる需要拡大を見据え、「GiGOベトナム」は2026年度中に新たに3店舗の出店を予定しており、ベトナム国内全体規模へのブランド浸透と店舗の拡大を加速させる方針です。

顧客体験を中心に据えた運営と、トレンドを反映したゲームラインナップ

「GiGOベトナム」は単なるアミューズメント施設にとどまらず、テクノロジーと創造性、そして日本式の運営品質を融合させたエンターテイメント空間を創出しています。若者からファミリー層まで幅広い世代に向け、健全で現代的な遊びの場を提案し、ベトナムにおける新たなレジャートレンドの形成にも貢献しています。 また、顧客体験を運営の中心に据え、清潔で安全、快適な空間づくりを徹底しています。スタッフ教育にも力を入れ、日本式の丁寧で誠実な接客を徹底することで、来店客が安心して楽しめる環境を提供しています。 さらに、音楽ゲーム、クレーンゲーム、スポーツゲーム、対戦型ゲームなど、多彩なアーケードゲームを継続的に導入し、常にトレンドを反映したラインナップを提供しています。加えて、ミニトーナメントや季節イベント、会員向けキャンペーンなど、コミュニティ性を高める企画にも注力し、より魅力的で付加価値の高い顧客体験を提供しています。

未来へ向けて「GiGOベトナム」代表取締役社長：今西 義征コメント

今回の「アジア太平洋優秀ブランド賞」受賞は、「GiGOベトナム」の戦略的ビジョンと継続的な挑戦が評価された成果であり、今後のさらなる成長に向けた大きな追い風となります。「GiGOベトナム」は今後も店舗展開を拡大するとともに、提供する体験の幅を広げ、サービス品質をさらに向上させることで、より多くのお客様に価値ある時間を届けてまいります。そして、ベトナムを代表するエンターテイメントブランドの一つとして、さらなる飛躍を目指してまいります。

現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」概要

株式会社GENDA GiGO Entertainmentがベトナムに設立したベトナム現地法人。

●会社名：GiGO VIETNAM Co., Ltd. ●代表者：会長/代表取締役社長 今西 義征 ●設立日：2024年6月28日 ●資本金：583百万円 ●所在地：ベトナム・ホーチミン市 Floor 3 & 4, 55 Street B4, Block 34, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam ●Webサイト：https://www.gendagigo.jp/vietnam/ ●Facebook：https://www.facebook.com/VietnamGiGO

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。