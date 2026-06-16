【HOTEL AO KAMAKURA】イタリアンブッフェとサンセットを楽しむビアガーデンを7月31日（金）より開催します。

屋外が気持ちいい季節、最高のお供はビール！

株式会社フォンス

江の島を目の前に眺める「HOTEL AO KAMAKURA」では、4階ガーデンテラスにて7月31日（金）から9月6日（日）の期間、週末限定のビアガーデンを開催します。今年で5回目を迎えるイベントは、湘南エリアにお住まいの方やホテルに宿泊される方を中心に、ファミリーやカップル、ご友人たちと一緒に盛り上がる「HOTEL AO KAMAKURA」夏の風物詩です。

会場はホテル4階にあるバンケットルームとガーデンテラスを使用し、涼しい屋内と開放的なテラスをご利用いただけます。

料理はイタリア・シチリアで腕を磨いたシェフ影山和宏の率いるOmbra bluチームが手掛けるブッフェスタイルでご用意。厳選した魚介やお肉、地元で収穫された新鮮野菜を使った料理は、ビアガーデン会場内のオープンキッチンで仕上げます。

生ビールで乾杯の後には、ソムリエ厳選のワインや、ハイボール、焼酎など豊富なラインアップもフリードリンクでお楽しみください。

料理、ドリンクとともにお楽しみいただきたいのは、目の前に広がるサンセット越しの江の島と富士山、ライトアップされた江の島シーキャンドル。時間を追うごとに刻々と色を変える絶景を眺める「HOTEL AO KAMAKURA」のビアガーデンで、開放感に浸る夏の一夜をお過ごしください。

毎年大好評のビアガーデン、夏のご予約はお早めにどうぞ。

Sunset Beer Garden 2026

《開催日》【7月】31日(金)

【8月】1日(土)・2日(日)・7日(金)・8日(土)・9日(日)・14日(金)・15日(土)・16日(日)

【9月】4日(金)・5日(土)・6日(日)

《時 間》17：00 ～ 20：30（19：30 最終入店）※ご予約制

《会 場》 HOTEL AO KAMAKURA 4階 バンケットルーム ＆ ガーデンテラス

《料 金》 大人 8,800円(ブッフェ＆アルコール・ソフトドリンクフリー)

子供(10歳未満) 3,850円(ブッフェ＆ソフトドリンクフリー)

※2歳以下のお子様は無料です

※料金は税金・サービス料込となります

《予約・お問い合わせ》

HOTEL AO KAMAKURA イベント予約

0467-55-5512(10:00～18:00)

URL：https://hotelao.jp/kamakura/news/3773/

【HOTEL AO KAMAKURA】

《客室数》16室(25平米～72平米)

《住所》神奈川県鎌倉市腰越3-1-7

《電話番号》0467-55-5512

《アクセス》江ノ島電鉄「腰越駅」徒歩2分

《HP》 https://hotelao.jp/kamakura

https://prtimes.jp/a/?f=d44858-253-0f394829eb6914366f4d9e1038422d08.pdf