【HOTEL AO KAMAKURA】イタリアンブッフェとサンセットを楽しむビアガーデンを7月31日（金）より開催します。

写真拡大 (全5枚)

株式会社フォンス


屋外が気持ちいい季節、最高のお供はビール！

江の島を目の前に眺める「HOTEL AO KAMAKURA」では、4階ガーデンテラスにて7月31日（金）から9月6日（日）の期間、週末限定のビアガーデンを開催します。今年で5回目を迎えるイベントは、湘南エリアにお住まいの方やホテルに宿泊される方を中心に、ファミリーやカップル、ご友人たちと一緒に盛り上がる「HOTEL AO KAMAKURA」夏の風物詩です。


会場はホテル4階にあるバンケットルームとガーデンテラスを使用し、涼しい屋内と開放的なテラスをご利用いただけます。


料理はイタリア・シチリアで腕を磨いたシェフ影山和宏の率いるOmbra bluチームが手掛けるブッフェスタイルでご用意。厳選した魚介やお肉、地元で収穫された新鮮野菜を使った料理は、ビアガーデン会場内のオープンキッチンで仕上げます。


生ビールで乾杯の後には、ソムリエ厳選のワインや、ハイボール、焼酎など豊富なラインアップもフリードリンクでお楽しみください。





料理、ドリンクとともにお楽しみいただきたいのは、目の前に広がるサンセット越しの江の島と富士山、ライトアップされた江の島シーキャンドル。時間を追うごとに刻々と色を変える絶景を眺める「HOTEL AO KAMAKURA」のビアガーデンで、開放感に浸る夏の一夜をお過ごしください。


毎年大好評のビアガーデン、夏のご予約はお早めにどうぞ。




Sunset Beer Garden 2026


《開催日》【7月】31日(金)


　　　　　【8月】1日(土)・2日(日)・7日(金)・8日(土)・9日(日)・14日(金)・15日(土)・16日(日)


　　　　　【9月】4日(金)・5日(土)・6日(日)



《時　間》17：00 ～ 20：30（19：30　最終入店）※ご予約制



《会　場》　HOTEL AO KAMAKURA 4階　バンケットルーム ＆ ガーデンテラス



《料　金》　大人　　　　 8,800円(ブッフェ＆アルコール・ソフトドリンクフリー)


　　　　 子供(10歳未満)　3,850円(ブッフェ＆ソフトドリンクフリー)


　　　　　　　　　※2歳以下のお子様は無料です


　　　　　　　　　※料金は税金・サービス料込となります



《予約・お問い合わせ》


HOTEL AO KAMAKURA　イベント予約


0467-55-5512(10:00～18:00)


URL：https://hotelao.jp/kamakura/news/3773/




【HOTEL AO KAMAKURA】

《客室数》16室(25平米～72平米)
《住所》神奈川県鎌倉市腰越3-1-7


《電話番号》0467-55-5512
《アクセス》江ノ島電鉄「腰越駅」徒歩2分
《HP》 https://hotelao.jp/kamakura





https://prtimes.jp/a/?f=d44858-253-0f394829eb6914366f4d9e1038422d08.pdf