艶やかに仕上がるメイクアップとハイクオリティスキンケアを同時に叶える。PERFECT DIARY から、新次元の UV ベースメイク 3 アイテム 新発売

Yatsen Beauty Japan株式会社

「愛した美しさは、裏切らない。（LOVE THE MOMENT）」をブランドスローガンに掲げる次世代プロフェッショナルコスメブランド「PERFECT DIARY（パーフェクトダイアリー）」は、2026 年6月１日（月）より、艶やかに輝く肌を作るメイクアップとうるおうスキンケアを同時に叶える、革新的なUVベースメイク新製品3アイテムを全国で順次発売いたします。

今回登場するのは、SPF50+・PA++++のUVカットとスキンケア発想を両立した「サンスクリーンパウダー」、72時間*メイクキープを叶える「UVバームクッション ファンデーション」、うるおい・トーン補正・UVケアを1本で叶える「トーンアップ UVクリーム」の3アイテム。これらのアイテムが毎日のUVケアを“より心地よく、より美しく”アップデートします。

PERFECT DIARYは2017年のブランドデビュー以来、革新的な技術開発を礎に、メイクとスキンケアが融合した高品質なコスメティックスを創造してきました。2023年末時点で、グループ企業はグローバルで合計203件の特許を出願し、うち発明特許の出願が91件、取得は57件にのぼります。イノベイティブな発想力を原動力に、リップ、アイメイク、ファンデーションといった全カテゴリーで「メイクとスキンケア一体型」の製品ラインアップを構築しています。2024年9月には日本のみならず、アジアにおいても人気の高い「なにわ男子」の道枝駿佑さんを日本ブランドアンバサダーに起用。透明感があり瑞々しい肌の輝きでパーフェクトに自分を表現する、そんなブランドイメージを体現していただいています。

PERFECT DIARY TRANSLUCENT BLURRING SUNSCREEN POWDER

トランスルーシェント ブルーリング サンスクリーンパウダー（ブルー／ピンク）

“UV生肌パウダー”で、さらなる高みへ。ベースメイクの常識を塗り替える、新次元のUV習慣。

ヒアルロン酸をたっぷり含んだ美容液をパウダーにした、大人気のトランスルーシェント ブルーリング セッティングパウダー（“ブルーリング”は“ぼかし”“フィルター効果”を意味し、その肌補整効果で多くの方にご支持いただいている従来品）に、ＵＶカット機能を搭載した、夏のプレストパウダーの大本命。SPF50+・PA++++の高UVカットを、軽やかなパウダーで実現した“次世代のUVセッティングパウダー”です。

メイク崩れを防ぐ朝のメイクキープ・お直し・UVカットを1品で叶え、24時間*1崩れにくい澄んだ肌印象が続きます。

独自開発の革新的な「パウダーコーティング技術」により、高カットUV成分をパウダーで包み込み、肌への負担を配慮。軽量パウダーが均一に密着し、透き通るような肌印象へ。

美容液成分を贅沢に10%増量*2。美容液成分を62%とたっぷりと配合したパウダーでありながらしっとりとしたリキッド感も感じるなテクスチャーで、粉っぽさはゼロで、澄み渡る透明感*4へ。紫外線を防ぎながら、肌をいたわるようにうるおいを供給します。

独自開発の余分な皮脂だけ吸着してメイクしたての状態を長時間キープする「Smartlock(TM)技術」が、崩れにくい皮脂コントロールと高UVカット効果を両立。塗りたての透明感を、一日中ロックします。

Smartlock(TM)技術：

独自開発のメソポーラス粉体（目に見えないレベルの微細な穴（細孔）が無数に空いた粉体）が美容成分を抱え込みながら、メイク崩れやくすみの原因となる悪玉皮脂のみを選択的に吸着。塗りたてのツヤを、一日中*3ロックします。

*1*3：当社調べ。効果には個人差があります。 *2:自社製品において *4：メイクアップ効果による

製品概要

PERFECT DIARY LONGLASTING BALM CUSHION FOUNDATION

ロングラスティング UVバームクッション ファンデーション（B01／B02／B03／P02）

サテンのようなツヤ感で、隙のない肌印象へ。

- 商品名：トランスルーシェント ブルーリング サンスクリーンパウダー（ブルー／ピンク）- SPF / PA：SPF50+ ／ PA++++- 内容量：10g ／ 3g- 定価：4,950円（10g）／ 2,090円（3g）（各税込）

クリーミーに溶けるようなテクスチャーで、上質なサテン肌へ。高カバー力・UVカット・キープ力を兼ね備え、高密着感で上質な仕上がりを叶えるロングラスティングなクッションファンデーション。72時間*5メイクキープを実現し、塗りたての美しさが長時間続きます。

18,000個以上の緻密な「マイクロメッシュ」によって極細粉体を均一にこし出すことができ、薄く、均一に肌に塗布できます。“バーム to リキッド”処方で、肌に触れた瞬間柔らかくなり、とろけるように塗り拡げることができます。テクニック不要で、吸い付くような密着感が実現します。

全体の76％を占める美容液がパウダーを包み込む「エッセンスコート処方」を採用。さらに、パウダーにはアミノ酸由来の「オクトパス」構造（タコの足のように複数の突起や枝を持ち、肌に密着する構造）を採用。また、0.2～2μmの異なる粒径のパウダーを組み合わせることで、パウダーが肌の凹凸や毛穴に均一にフィットし、隙のない高いカバー力を実現します。

Smartlock(TM)技術搭載で、塗りたての輝きを長時間維持します。

肌をたっぷりの潤いで満たし、健やかに整える植物性ステロール誘導体、肌親和性が極めて高く、水分蒸発を防ぐスクワラン、大量の水分を抱え込むヒアルロン酸Na配合。

*5：当社調べ。効果には個人差があります。

製品概要

PERFECT DIARY ESSENCE COLOR CORRECTION TONEUP UV CREAM

エッセンス カラーコレクション トーンアップ UVクリーム

ひと塗りで、みずみずしく、トレンド感のある“素肌風”透明感に。

- 商品名：ロングラスティング UVバームクッション ファンデーション- タイプ：高カバー・ロングラスティング・ファンデーション 全４色（B01／B02／B03／P02）- SPF / PA：SPF50+ ／ PA+++- 内容量：13g- 定価：3,960円（税込）- パッケージ：ブラック・サテン・コンパクト（専用ブラックパフ付き）

うるおい・トーン補正・UVケア（SPF30／PA+++）を1本で叶える、軽やかな仕上がりの多機能ベースクリーム。ベビートーンのトレンド肌を作るカラーラインナップで、肌悩みを自然に補正しながら、透明感とツヤを引き出すトーンアップ処方。

ひと塗りで、みずみずしい“水感”に変わるテクスチャー。美容成分配合で、うるおいと明るさ、そしてメイクの仕上がりを8時間*キープしてくれます。

なりたい肌印象に合わせて選べる、ソフトイエロー／アイスブルー／サクラピンクの3色展開。ソフトイエローは赤みや色ムラの補正、アイスブルーは透明感とトーンアップ、サクラピンクは黄ぐすみのカバーと血色感のプラスをサポート。

カラーバリエーション

ソフトイエロー：赤みや色ムラが気になる方、均一でなめらかな肌印象を求める方におすすめ。

赤みやニキビ跡、小さなシミも自然にカバー。

アイスブルー：透明感のある明るい肌を目指す方、クールなトーンを好む方におすすめ。

くすみを補正し、明るく澄んだ印象に。

サクラピンク：黄ぐすみが気になる方、血色感のある明るい肌を目指す方におすすめ。

くすみをカバーしながら、自然な血色感をプラス。

製品概要

■PERFECT DIARYについて

- 商品名：エッセンス カラーコレクション トーンアップ UVクリーム- カラー：ソフトイエロー／アイスブルー／サクラピンク（全3色）- SPF / PA：SPF30 ／ PA+++- 内容量：30ml- 定価：2,970円（税込）

PERFECT DIARYは、2017年に中国で創業され、グローバルビューティブランドです。メイクとスキンケアの融合を牽引する次世代プロフェッショナルコスメブランドとして全世界中で愛されています。ブランドビジュアルシンボル「記」は、漢字の「言」と「己」を組み合わせたデザインで、“己を語る”ことを意味しています。コスメで自分を語り、ファッションで個性を表現する──。豊富なカラーコスメと、メイクとスキンケアを一体化させた高品質な製品を通じて、一人ひとりが独自のスタイルを大胆に表現できるよう、PERFECT DIARYが全力でサポートします。

URL：https://jp.perfectdiary.com/

■及びYatsen Beauty Japan株式会社について

Yatsen Beauty Japan株式会社（ヤッセンビューティージャパン）は、中国発のグローバルビューティーグループであるYatsen Groupの日本法人です。主力ブランド「PERFECT DIARY（パーフェクトダイアリー）」をはじめとするビューティーブランドの日本市場におけるマーケティングおよび販売事業を展開しています。

会社名：Yatsen Beauty Japan株式会社

代表者：黄 錦峰

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング8F

事業内容：化粧品の輸入・販売、マーケティング事業