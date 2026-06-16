「ちいかわ」とQ-pot.が贈る、スイーツアクセサリーCollection

株式会社グラム

株式会社グラム（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勢馬一正）が展開するアクセサリーブランド「Q-pot.（キューポット）」から、「ちいかわ」Collectionが登場。

「ちいかわ」とQ-pot.が贈る、とびきりSweetなスイーツアクセサリーが2026年6月26日(金)からQ-pot.直営店＆ONLINE SHOP、ちいかわマーケット、ちいかわらんど一部店舗にて発売いたします。

ちいかわたちが美味しそうなアクセサリーに！

ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガが、とろけるように美味しそうなアクセサリーに！

宝石のようなマカロンにサクっと香ばしい焼きたてクッキー、カラフルなパート・ドゥ・フリュイなどSweetで美味しそうなアクセサリーがラインアップします。

一口食べれば（身に着ければ）、あなたもちょっぴりハッピーになれるかも。

スウィートで美味しそうなQ-pot.「ちいかわ」Collection

＜焼きたてクッキー＞

甘くて香ばしい香りが漂ってきそうな、サクサクの「焼きたてクッキー」はいかが？

リボンをつけたちいかわたちをかたどったクッキーは、焼き目まで細かく再現され、思わず口にしてしまいそうなほどリアルで美味しそうな質感。ちいかわはミルク、ハチワレはプレーン、うさぎはチョコレートフレーバー。Made in Japanにこだわり、ひとつひとつ手作業で仕上げたぬくもりのある雰囲気が魅力的です。

甘くて香ばしい焼きたてクッキーのバッグチャーム＆ネックレス

・クッキーネックレス 各11,000円/バッグチャーム 各9,350円(税込み)

＜パート・ドゥ・フリュイ＞

ちいかわたちをイメージした、ピュアな煌めきの「パート・ドゥ・フリュイ」は、みずみずしい透明感とつるんとした愛らしいフォルム。カラフルなフレーバーのネックレス、ピアス&イヤリングのほか、ちいかわ、 ハチワレ、 うさぎ、モモンガが集合したスペシャルなブレスレットやブローチも登場します。毎日をちょっぴり特別にしてくれる、ちいさなお守りのようなアクセサリーです。

みずみずしい透明感のパート・ドゥ・フリュイリングやブレスレット

・パート・ドゥ・フリュイ ネックレス 各11,000円/リング 各9,900円/

ピアス,イヤリング(1piece) 各8,800円/ブレスレット 26,400円/ブローチ 26,400円(税込み)

＜マカロン＞

ちいかわたちが、Q-pot.を代表するマカロンアクセサリーに！

ちいかわ、 ハチワレ、 うさぎ、モモンガをイメージした、とびきりスウィートで愛らしい、宝石のようなときめきの「マカロン」が誕生しました。愛らしいフェイスに癒されるぷっくりと立体的なマカロンには、クリームをふんわりサンド。トップにはお菓子のラッピングのようなサテンのリボンを飾りました。ご褒美にぴったりの癒しスイーツを召し上がれ。

宝石のようなマカロンネックレス&バッグチャーム

・マカロン ネックレス 13,200円/バッグチャーム 各11,000円(税込み)

＜限定パッケージ＞

また、Q-pot.のちいかわCollectionは、限定パッケージに入れてお渡しいたします。スペシャルなアイテムをどうぞお見逃しなく！

Q-pot. ちいかわCollection限定パッケージ

＜「Q-pot.」について＞

Q-pot.（キューポット）は、デザイナー・ワカマツ タダアキが手がけるアクセサリーブランド。

「この楽しい気持ちや笑顔の連鎖が世界中に拡がれば、世界はきっと、平和になる」をコンセプトに2002年に原宿でデビュー。“スイーツ文化”をつくり出したパイオニアとして、個性溢れる＜ポジティブアクセサリー＞を世界中で展開中。また、“日本が世界に誇るモノづくり文化や職人たちの巧みな技術を後世に残したい”という想いのもと、Q-pot.の製品はMade in Japanにこだわり、ひとつひとつを熟練の職人が手作業で仕上げた上質なクオリティ。

2012年 Q-pot.のスイーツアクセサリーが本物のスイーツとなって食べられるカフェ【Q-pot CAFE.】、2025年にはQ-pot.の世界観に存分に浸ることのできる宿泊施設【Q-ROOMS. HARAJUKU】をオープン。多岐にわたるコラボレーションも展開中。

Q-pot. OFFICIAL SITE：https://www.Q-pot.jp(https://www.Q-pot.jp)

＜「ちいかわ」について＞

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

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＜商品概要＞

【Q-pot./ちいかわCollection】

・発売日：2026年6月26日(金)

・発売場所：Q-pot.表参道本店/高島屋新宿店/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/イクスピアリ店/ルクア イーレ店(大阪)(https://q-pot.jp/shop-list/)/Q-pot. ONLINE SHOP(AM10:00)(https://shop.q-pot.jp/c/gr96/gr713)/ちいかわマーケット(https://chiikawamarket.jp/)/ちいかわらんど原宿店・大阪梅田店・名古屋パルコ店

※発売初日のご購入はお一人様各１点まで。

※発売日や商品の仕様は変更になる場合あり。

※混雑状況により、各店舗ごとに入店整理券を配布。詳細は各店舗SNSにて発信。

※ちいかわらんどは上記3店舗のみの取り扱い。

※Q-pot. ちいかわCollectionは、在庫がなくなり次第、受注予約を承ります。

受注期間：完売次第～7月12日(日)まで

開催店舗：Q-pot.表参道本店/高島屋新宿店/東京スカイツリータウン・ソラマチ店イクスピアリ店/ ルクア イーレ店(https://q-pot.jp/shop-list/)/Q-pot. ONLINE SHOP(https://shop.q-pot.jp/c/gr96/gr713)

お渡し予定日：2027年3月お届け予定

※Q-pot. ONLINE SHOPでは商品完売後、システム準備が整い次第受注販売開始。

※生産の都合上、お渡し予定日は変更となる場合あり。

※ご予約いただいた商品のキャンセル・変更・返金は一切不可。

※ちいかわマーケット/ちいかわらんどでの受注販売はなし。

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■Q-pot. ちいかわCollection 詳細はこちら

https://Q-pot.jp/news_archive/202605qpot_chicollaboration/

■Q-pot. ちいかわCollection商品一覧はこちら

https://shop.q-pot.jp/c/gr96/gr713