組み合わせ自由！セットで買うと対象ドリンク1本無料！6月22日（月）から6月26日（金）の5日間

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込め、お得なドリンク1本が実質無料となるキャンペーンを、6月22日（月）から6月26日（金）までの5日間限定で開催いたします。本キャンペーンでは、おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時にご購入いただくと、対象ドリンクいずれか1本分の価格を値引きいたします。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/ondr2606/

お得なドリンク1本実質無料になるキャンペーン 概要

内容：

おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入で、対象のドリンクいずれか1本分を値引きいたします。（ドリンク1本実質無料）

※レシート発券ではなく、レジにて自動値引きとなります。

実施期間：2026年6月22日（月）～6月26日（金） 5日間

対象商品：

１.対象のおにぎり各種

２.対象ドリンク各種（いずれか1本）

・NOPE 600ml

・ヘルシア うまみ緑茶 500ml

・お～いお茶 濃い茶 600ml

・カルピスウォーター 500ml

・綾鷹 950ml

■注意事項

※販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※上記の「対象セット」1セットごとに値引きとなります。

※対象のドリンクを複数購入された場合は最も高い対象のドリンクの価格から順に値引きとなります。

※冷凍ケース内のおにぎりは対象外です。

※寿司は対象外です。ただし、おにぎり型の寿司は対象です。

※パックおにぎり（複数個入り）は1個扱いとなります。

※ドリンクのホット商品、冷凍ペットボトルは対象外です。

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品・商品名・価格・商品パッケージは異なる場合がございます。

※セブンミール商品は対象です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは一部対象外となります。詳細は7NOWアプリ／WEBサイトにてご確認ください。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では一部対象外となります。

※写真はイメージです。