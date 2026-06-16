日本のオフィス家具トップブランド「オカムラ」の「オフィスチェア」がミニチュアになってカプセルトイに登場！ 6月18日（木）より当社限定で展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、日本のオフィス家具ブランドの「オカムラ」のオフィスチェア「コンテッサ セコンダ」を精巧に再現したオリジナルカプセルトイ商品「オカムラ『コンテッサ セコンダ』ミニチュアコレクション」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」にて6月18日(木)より順次展開いたします。

◆カプセルトイ詳細・展開店舗はこちら：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/(https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/)

また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramで本物の「コンテッサ セコンダ」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■オフィスチェア「コンテッサ セコンダ」を精巧に再現したミニチュアが「かぷえぼ」に登場！

世界のワークシーンを彩る「オカムラ」のオフィスチェア「コンテッサ セコンダ」を1/12スケールで精巧に再現したカプセルトイが登場。カラーは「ブラック」、「ダークブルー」、「イエロー」、「レッド」の全4種類を展開いたします。

「オカムラ・オフィスチェア」カプセルトイ用商品 概要

商品：オフィスチェア「コンテッサ セコンダ」ミニチュア 全４種

価格：500円（税込）

展開期間：2026年6月18日(木) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy

「オカムラ・オフィスチェア」かぷえぼカプセルトイ

オカムラ『コンテッサ セコンダ』ミニチュアコレクション 全４種

たて約9cm×よこ約5.8cm×奥行5.8cm 価格：500円（税込）

「オカムラ」のオフィスチェア「コンテッサ セコンダ」を1/12スケールで精巧に再現したミニチュア。カラーは「ブラック」、「ダークブルー」、「イエロー」、「レッド」の全4種類。

◼ 本物の「コンテッサ セコンダ」が当たるSNS キャンペーンを開催！

モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選で各1名さまに、オフィスチェア「コンテッサ セコンダ」をプレゼントいたします。

詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。

１.モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」

応募期間：2026年6月16日（火）~ 2026年6月28日(日)

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

・製品仕様、色やオプションの指定はできません。

・賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。

・本製品は大型のオフィスチェアです。（参考サイズ：幅約700mm×高さ約1080mm ／梱包含まず）。事前に搬入経路（玄関・廊下・エレベーター等）のサイズ確認をお願いします。

・当選後の返品・交換はできません。

・賞品のネットオークションやフリマアプリ等での出品、転売・換金は固くお断りいたします。

・賞品は付属の取扱説明書をご確認の上、お取り扱いください。

■ 完全キャッシュレス決済・抗菌施工の「回さない」カプセルトイマシン「かぷえぼ」

「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる当社オリジナルの「回さない」カプセルトイマシンです。

・電子マネー・QR コード決済の完全キャッシュレス

・ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけでOK

・モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイがゲットできる

という３つの特長を備え、衛生意識の高まりからますます利用者が増加するキャッシュレス決済に対応しており、手元に100円玉が無くてもスムーズにカプセルトイをゲットできます。

◼ カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」

どれを回す？ 何が出てくる？

TOYS SPOT PALOには子どもから大人まで楽しめる豊富な種類のカプセルトイが大集合！見てワクワク、回してワクワク、開けてワクワク。

ガチャっと回して楽しい、ココロはずむ「？」をTOYS SPOT PALOがお届けします。

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

※画像はイメージです。

※一部、本商品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※商品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。