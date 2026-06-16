第71回日本透析医学会学術集会・総会において日本トリムがランチョンセミナーを共催

株式会社日本トリム

整水器売上金額シェアNo.1※1の株式会社日本トリム（本社：大阪市、代表取締役社長：田原周夫、以下「日本トリム」）は、2026年6月19日(金)～21日(日)に開催される「第71回日本透析医学会学術集会・総会」（会場：神戸国際会議場、兵庫県神戸市）において、6月21日(日)に日本トリム共催のランチョンセミナー「透析患者のQOL向上を目指す電解水透析」を共催いたします。

※1 2023年度家庭用整水器国内市場 同器本体におけるメーカー出荷金額ベースシリーズ製品合計値

株式会社矢野経済研究所調べ 2025年6月現在（本調査結果は、定性的な調査・分析方法による推計である。）

日本透析医学会は1968年に任意学術団体の人工透析研究会として発足し、透析療法を中心とした血液浄化療法に関する学術の発展に寄与することを目的として活動しています。学術集会では、例年多くの透析医療に関わる専門職・研究者・企業の方々が一堂に集い、議論・意見の交換がなされています。また、透析医療・医学についての最新の情報・知識を収集できる場でもあります。今年は、「EMPOWER THE PEOPLE.腎代替療法に活力を」をテーマに開催されます。当社では、電解水透析(R)を新しい透析治療法として認知拡大を目指し、2005年から当学会に参画しております。

■日本トリムランチョンセミナー 講演概要

日時：2026年6月21日(日)12:30～13:30

会場：神戸国際展示場2号館3F・3A会議室（第21会場）

タイトル：透析患者のQOL向上を目指す電解水透析

【演題1】当院における電解水透析システムの導入と今後の期待

司会：医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 院長 小林 修三 先生

演者：新小岩クリニック 副院長 西尾 信一郎 先生

【演題2】透析疲労とエネルギー代謝～見えてきた基本病態～

司会：東京都済生会中央総合病院 腎臓内科

医療法人社団泉会 東名富士クリニック・富士宮東名富士クリニック 理事長 竜崎 崇和 先生

演者：聖路加国際大学研究管理部 客員研究員 中山 昌明 先生

また、6月19日(金)～21日(日)の会期中は、「電解水透析(R)」をご紹介するブースも出展しております。

昨年のランチョンセミナーの様子昨年のブース出展

■電解水透析(R)とは

腎不全患者の治療に用いられる血液透析は、水を大量に使用する治療法で1回あたり約120リットルの 水を使用します。当社は、この“水”に、1997年に九州大学との共同研究で抗酸化作用を確認した “電解水 素水”を応用することを世界で初めて着想し、「電解水透析(R)」の取り組みを開始しました。そして2005年 からの東北大学をはじめとした研究機関との産学共同研究により、「電解水透析(R)」において水素分子（H2） が作用因子として抗酸化作用を発揮し、生体適合性を高めることを突き止めました。その後、臨床データ の取得と共に透析システム（国内外特許取得）の開発にも取り組み、2011年に「電解水透析(R)システム」 を発売、2020年には標準化タイプの「電解水透析用水作製装置」を発売しております。現在、日本では37 施設に導入され、「電解水透析(R)」を受けられる病床数は累計1127床です。（2026年5月末現在）

電解水透析システムフローチャート

■ご参考：代表的な「電解水透析(R)」に関する掲載論文

(1)Renal Replacement Therapy (2016) 223（総説論文）

「抗酸化療法としての水素分子：血液透析への臨床応用と展望」

URL：https://www.nihon-trim.co.jp/news/1554/

(2)Scientific Reports (2018) Jan 10;8(1):254 （5年間の前向き観察調査）

「電解水透析は血液透析患者の死亡・心脳血管合併症発症リスクを41％低減」

URL：https://www.nihon-trim.co.jp/research/1048/

(3)Renal Replacement Therapy（2021）7:37

「電解水透析は透析関連疲労の原因酸化ストレスを低減」

URL：https://rrtjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41100-021-00353-9

(4) Renal Replacement Therapy (2021) 7:58

「電解水透析で重度の透析関連疲労感をほぼ消失」

URL：https://www.nihon-trim.co.jp/research/3829/

図：透析実施翌日の透析疲労感の推移

※実質的疲労感有り無しのカットオフ値はオリジナル質問票の

ROC曲線から求め、VAS値4以上を実質的疲労感有りとした。

*:P<0.05, *:P<0.01（変更前に比べ有意差あり）

(５) Renal Replacement Therapy (2022) 8:32

「電解水透析により重度疲労感低減作用を確認、且つその作用を高める要因を発見」

URL：https://www.nihon-trim.co.jp/research/4257/

■日本トリムとは

株式会社日本トリムは、1982年に現会長である森澤紳勝が創業し、医療機器である電解水素水整水器製造販売を主軸とした事業を展開しています。世界に先駆けて水が持つ機能に着目し、30年以上にわたる産官学共同研究により健康をサポートする水(R)、電解水素水の機能、有用性を追求しています。

現在では、電解水素水の活用は飲用にとどまらず、血液透析における次世代新規治療法や農作物の栽培など様々な分野へと応用し展開しています。また、グループ会社では国内最大手の民間さい帯血バンク（株式会社ステムセル研究所、東証グロース市場：7096）事業を展開するなど、日本トリムグループはグローバルなメディカルカンパニーを目指しています。

■会社名/株式会社日本トリム（東証プライム市場：6788）

□設立年月日：1982年(昭和57年)6月12日

□代表取締役社長：田原 周夫（たはら のりお）

□資本金：992,597,306円

□従業員数：777名（2026年3月末日時点 ※関連会社等を含む）

□企業ホームページ：https://www.nihon-trim.co.jp/