『ロードモバイル』で熱帯雨林保護を目的としたチャリティイベントを開催中。総額2万米ドルをRainforest Allianceへ寄付

IGG

IGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、世界同時対戦RPG『ロードモバイル』において、アマゾン熱帯雨林の保護を目的とした「Forest Allies」プロジェクトを支援するチャリティイベントを開催中であることをお知らせいたします。

本イベントでは、全プレイヤーによるゲーム内の復元活動に応じて、IGGから国際的な環境保護団体「Rainforest Alliance」へ総額2万米ドルが寄付されます。また、イベント参加報酬として、限定のカピバラ装飾やアイコンが用意されています。

■熱帯雨林復元イベント 概要

イベント期間中、ゲーム内で指定のクエストをクリアすることで「素材宝箱」を獲得できます。宝箱から入手できる各種復元素材を使用し、ゲーム内の熱帯雨林復元活動（川岸の清掃、湿地の再生、水源の保護など）を進めることで、限定報酬と交換が可能です。

▼開催期間（全3フェーズ）

第1フェーズ：2026年6月1日（月）00:00 ～ 2026年6月7日（日）23:59

第2フェーズ：2026年6月8日（月）00:00 ～ 2026年6月14日（日）23:59

第3フェーズ：2026年6月15日（月）00:00 ～ 2026年6月21日（日）23:59

▼限定報酬内容

期間限定カピバラ領地装飾

期間限定カピバラアイコン

■環境保護団体「Rainforest Alliance」への寄付について

イベント期間中、全世界のプレイヤーが修復したゲーム内エリアの合計数が「20,000」に達した場合、IGGは参加プレイヤー全員を代表し、アマゾン熱帯雨林の保護活動「Forest Allies」プロジェクトを支援するため、Rainforest Allianceへ2万米ドルを寄付いたします。

【最新情報はこちら】

イベント特設サイト：https://lordsmobile.igg.com/event/rainforest/(https://lordsmobile.igg.com/event/rainforest/)

■『ロードモバイル』概要

・タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

・ジャンル：世界同時対戦RPG

・価格：基本無料(アイテム課金あり)

・公式Xアカウント：https://x.com/LordsMobileJP(https://x.com/LordsMobileJP)

・ダウンロードはこちら：https://g.igg.com/f6Wcjp(https://g.igg.com/f6Wcjp)

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。『ロードモバイル』『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』『ヴァイキングライズ』『タイムプリンセス』『ミシックヒーローズ』『モバイル・ロワイヤル』『Castle Clash』『フェイトウォー』などが人気タイトル。