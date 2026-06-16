オカムラのオフィスチェア「Contessa II（コンテッサ セコンダ）」を精巧に再現したカプセルトイを展開

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、フラッグシップモデルであるオフィスチェア「Contessa II（コンテッサ セコンダ）」を精巧に再現したオリジナルカプセルトイ「オカムラ『コンテッサ セコンダ』ミニチュアコレクション」を展開します。株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原 徳也）が展開するキャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」を活用し、全国のイオンファンタジーが運営するアミューズメント施設にて、2026年6月18日より順次販売を開始します。

「コンテッサ セコンダ」は、流麗なアルミフレームと透過性のメッシュの軽やかさが特徴のオカムラのフラッグシップモデルのオフィスチェアです。オカムラでは、創立80周年を記念してこのオフィスチェアのカプセルトイを企画しました。普段オフィスチェアになじみのない方々にもオカムラのチェアを知っていただき、ものづくりの技術やデザインに興味をもっていただくことを期待するとともに、ブランドの認知度向上を図ります。

「オカムラ『コンテッサ セコンダ』ミニチュアコレクション」は、「コンテッサ セコンダ」を1/12スケールで実物のデザインや質感を精巧に再現しました。カラーはブラック、ダークブルー、イエロー、レッドの4種類を展開します。

■商品概要

商品名：オカムラ「コンテッサ セコンダ」ミニチュアコレクション（全4カラー）

価格：1回500円（税込） ※キャッシュレス決済のみ（現金不可）

発売日：2026年6月18日（木）～なくなり次第終了

展開店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy

カプセルトイ詳細・展開店舗はこちら：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

企画協力：大日本印刷株式会社