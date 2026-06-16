【アマゾンジャパン・コクヨ登壇】大学の競争力を高める「キャンパス・オフィス改革」セミナー開催

学校法人先端教育機構

少子化が進む中、大学のキャンパスづくりが大きく変わり始めています。

老朽化した校舎の建て替えにとどまらず、学部再編や地域連携、学生が集う交流空間の創出など、「学びと研究の場そのもの」をどうデザインするかが、各大学の競争戦略の中心テーマになりつつあります。

こうした状況を踏まえ、学校法人先端教育機構（本部：東京都港区、理事長：東 英弥／月刊「先端教育」発行）は、2026年6月25日（木）に「大学競争力向上 キャンパス・オフィス改革」セミナーを東京校にて開催します。

いま、大学のキャンパスづくりが大きく変わり始めています。老朽化した校舎の建て替えにとどまらず、学部再編や地域連携、学生が集う交流空間の創出など、「学びと研究の場そのもの」をどうデザインするかが、各大学の競争戦略の中心テーマになりつつあります。実際、周年事業に合わせた大規模なキャンパス再整備に乗り出す大学も相次いでいます。その背景にあるのが、「キャンパス・オフィス空間の戦略的な再設計」という発想です。

本セミナーでは、月刊「先端教育」が「大学の競争力向上」をテーマに、キャンパス・オフィス改革に特化したプログラムをお届けします。キャンパスデザインの第一線で活躍する専門家を招き、先進事例と実践知を共有。施設改革の検討から経営戦略の再構築まで、大学の次の一手を考える実践的な場を提供いたします。

東京科学大学 斎尾 直子 教授、コクヨ株式会社、アマゾンジャパン合同会社、広島大学 相原 玲二 特命教授らが登壇し空間と業務の両面から、大学の競争力向上を加速させる視点と、明日から取り組める具体的なステップをお届けします。

本セミナーを通じて、参加者は以下を持ち帰ることができます。

・キャンパス計画の最新潮流と、地域・都市と融合した空間デザインの考え方

・教職員のウェルビーイングを高め、「選ばれる大学」になるための事務室・職場環境改革のヒント

・購買業務の刷新やDX実践など、業務効率化を競争力に転換する実践的アプローチ

■開催概要

タイトル：大学競争力向上 キャンパス・オフィス改革

日時：2026年6月25日（木）13:00～17:00（12:30受付開始）

形式：対面開催

会場：学校法人先端教育機構 東京校 地下セミナールーム（東京都港区南青山3-13-16）

受講費：無料（事前申込制）

▼詳細・お申込み

https://info.sentankyo.ac.jp/campusrevolution_0625

■対象者

・大学の施設・業務改革に携わる経営層・管理部門の方

・大学の経営・施設・総務・財務部門の担当者および責任者

■登壇者・講演内容（一部、全体プログラムはHPをご確認ください。）

※記載は講演順

◇まちのようにキャンパスをつくる時代に―大学キャンパス計画の潮流―

東京科学大学 環境・社会理工学院 建築学系 教授 斎尾 直子 氏

大学キャンパス空間は都市の縮図とみることができます。キャンパスは、数ha～数十haのまとまった敷地に、数百・数千の人口規模の学生が存在し、土地利用、景観形成、エネルギー利用、居住環境、にぎわい、多様な側面で立地都市と協働してきた経緯があります。本日は、地域と融合しながら “まちのように” キャンパスをつくる時代に移行してきた歴史も紐解きながら、建築・都市計画の分野からの話題提供を行います。

◇「働きたい大学」が、学生から「選ばれる大学」に ―なぜ今、教職員のウェルビーイングが必要なのか？―

コクヨ株式会社 グローバルワークプレイス事業本部 日本統括本部 TCM本部マーケティング部 マーケティンググループ 屋敷 聡志 氏

コクヨは、空間を通じて「学ぶ・働く・暮らす」をより良くすることを目指しています。本セミナーでは、学生から「選ばれる大学」になるための基盤として、教職員のウェルビーイングに注目します。組織の足踏みを解消し、コミュニケーションの活性化や業務効率化を促す事務室環境について解説します。自律的な働き方を支えるキャンパス改革のヒントを、最新事例とともにご紹介します。

コクヨ株式会社 グローバルワークプレイス事業本部 日本統括本部 TCM本部 教育医療営業部 教育グループ 橋爪 美弥 氏

◇購買から始める大学オフィスの競争力改革

アマゾンジャパン合同会社 Amazonビジネス事業本部 パブリックセクター営業本部長 深津 晋一郎 氏

溢れる書類、紙の検収、手作業の照合。大学オフィスで「当たり前」とされてきた購買業務の非効率が、職員の時間を奪い、教育・研究に充てるべきリソースを圧迫し続けています。本セッションでは、日本の大学の70%以上が利用するAmazonビジネスを活用し、統制を維持しながら業務を刷新する方法をご紹介。実際の大学様の導入事例とともに、生まれた余力を大学の競争力へ転換する道筋をお伝えします。

◇広島大学におけるDX実践の成果

国立大学法人 広島大学 上席特任学術研究員 特命教授

相原 玲二 氏

広島大学では2021年1月にDX推進基本計画を策定し、10年後を見据えた基本方針と短期的な優先実施事項を示し、全学の各分野におけるデジタル化を進めてきました。優先実施事項は3年ごとに成果の総括を行い、必要に応じて新たな実施事項を示すとともに、基本方針の達成度を評価してきました。基本計画のもと整備・更新したバックオフィスシステム、事務情報端末、人材育成など、デジタル化推進の成果を紹介します。

ほか

■お問い合わせ

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 月刊先端教育 ウェビナー事務局

Tel：03-5860-5731（10:00～15:00）

Mail：webinar@sentankyo.ac.jp

学校法人先端教育機構の概略

名称：学校法人 先端教育機構

理事長：東 英弥

所在地：東京都港区南青山3-13-16

設置校：事業構想大学院大学（本部：東京都港区南青山3-13-16）

拠点：東京、名古屋、大阪、福岡、仙台

：社会構想大学院大学（東京都港区南青山3-13-18）

付属機関：事業構想研究所、先端教育研究所

出版：月刊事業構想、月刊先端教育、書籍等