公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』本日より新ピックアップガチャ[レイニードロップス]開催！第１弾は黒川あかねとルビーが登場

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、TVアニメ『【推しの子】』の公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』（開発：NHN／国内パブリッシング：KADOKAWA）にて、6月16日（火）より、ピックアップガチャ[レイニードロップス］を開催します。本ガチャは全2弾を予定しており、第１弾では [レイニードロップス]黒川あかねが登場します。

『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描く赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグによる作品で、TVアニメ第4期 Final Season が制作決定しています。『【推しの子】Puzzle Star』は、『【推しの子】』のキャラクターたちが登場し、プレイを通じて本作の世界観を楽しめるスマートフォン向けパズルゲームです。ブロックをつなげて消していくシンプルな操作に加え、キャラクターごとに異なるスキルや演出、オリジナル衣装のコーディネートも楽しめます。



ピックアップガチャ[レイニードロップス]第1弾開催！

本ピックアップガチャでは、本作のために描き下ろされた特別な衣装のキャラクターが追加されます。6月16日（火）より全2回にわたって開催します。カードイラストは、アニメ『【推しの子】』のキャラクターデザイン・総作画監督を務める平山寛菜が監修しています。



ピックアップガチャ[レイニードロップス]黒川あかね

・開催期間 ：2026年6月16日（火） メンテナンス明け ～ 7月1日（水）10:59

・ピックアップ：★★★[レイニードロップス]黒川あかね、★★[レイニードロップス]ルビー

※第２弾以降の実装スケジュールやキャラクターはゲーム内や公式Xにて公開を予定しております。

※本カードは今後スタンダードガチャへ追加される場合があります。

パズルをプレイして[レイニードロップス]黒川あかねの衣装を入手

6月16日（火）より登場する「いいねパス」では、[レイニードロップス]黒川あかねの衣装が入手できます。

・開催期間：2026年6月16日（火） ～ 7月16日（木）10:59

・目玉報酬：[レイニードロップス]黒川あかねの衣装 (髪型、アクセサリー、衣装が含まれます)。



有料の「いいねパス」を購入すると、さらに下記の特典を獲得できます。

・フォトフレーム：[レイニードロップス]黒川あかね

※30段階をクリアして獲得できる報酬です。

・ニックネームデザイン：[レイニードロップス]黒川あかね



6/17より新イベント「アイドルステップ」を開催！

「アイドルステップ」は、大好きなアイドルを応援してより大きなステージを目指す競争型のイベントです。開催期間中にパズルステージをクリアするとゲージが増加します。他プレイヤーより先にゲージを満タンにすると次のSTEPへ進行でき、到達したSTEPと順位に応じた報酬を獲得できます。

・初回開催期間：2026年6月17日（水）11:00 ～ 6月19日（金）10:59

※以降、定期的に開催予定のイベントとなります。

・ボーナス対象：★★★[レイニードロップス]黒川あかね



新イベント「回せ！ ダイスウォーク」開催中！

「回せ！ ダイスウォーク」は、アイたちがかわいらしく町中を進んでいく様子が楽しめるすごろく型のイベントです。イベント期間中にステージをプレイして獲得したサイコロを消費してイベントボードを進むと、達成度に応じた報酬が手に入ります。

・開催期間：2026年6月9日（火）11:00 ～ 6月24日（水）10:59

・目玉報酬：[ダイスウォーク]アイのアクセサリー



KADOKAWAおよびNHNは、本作を通じて、世界中のファンに新たな『【推しの子】』のエンターテインメント体験をお届けします。



ゲーム概要

■App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6744346921

■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.oshinoko

■公式サイト：https://oshinoko-puzzle.com/

■ゲーム公式X：https://x.com/oshinoko_puzzle

■コピーライト：(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)KADOKAWA/NHN Corp.



『【推しの子】』について

「この芸能界（せかい） において嘘は武器だ」

全世界シリーズ累計2300万部突破！赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが、全く新しい切り口で“芸能界”を描く衝撃作。TVアニメ第4期 Final Season 制作決定。



株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/



