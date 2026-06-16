株式会社WOWOW

当社は、2026年６月15日開催の取締役会決議において、株式会社NTTドコモ（以下「NTTドコモ」又は「割当予定先」といいます。）のエンターテインメント映像コンテンツ配信事業「Lemino」に関する資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）に関連して、NTTドコモに対し第三者割当による新株式の発行を行うこと（以下「本第三者割当増資」といいます。）について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

本資本業務提携につきましては、当社が本日公表しました「株式会社WOWOWによる準備会社の設立及び株式会社NTTドコモのエンターテインメント映像コンテンツ配信事業「Lemino」の吸収分割による合弁会社化を伴う資本業務提携に関するお知らせ(https://corporate.wowow.co.jp/news/42c0d0f2017ae966355b3d21ea75ab99b14f7360.pdf)」をご参照ください。

なお、本日、本第三者割当増資に係る有価証券届出書の提出を行っておりますが、これは、割当予定先の取締役会決議が、当該有価証券届出書をＥＤＩＮＥＴ（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）を介して提出するための受付時間以降に終了したため、本日当該有価証券届出書を実務上提出可能な最短の時間に提出したものです。本お知らせは、当該有価証券届出書提出後速やかに行うものであります。

詳細につきましては、添付のリリースおよび弊社ホームページにてご確認ください。

以上

株式会社WOWOW コーポレートサイト :https://corporate.wowow.co.jp/