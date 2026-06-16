TOPPAN、コンテンツの新たな魅力発信ショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」で50周年を迎えるアニメ制作会社「シンエイ動画」とコラボ実施

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野口 晴彦、以下 TOPPAN）は、アニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」（読み：トッパベースアキバ）（場所：エキュート秋葉原）を運営しています。

この度2026年6月30日(火)から7月16日(木)まで、「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗にて、今年で創業50周年となり数多くの人気アニメ作品を制作しているアニメ制作会社「シンエイ動画」とのコラボレーションを実施します。

今回のコラボでは「シンエイ動画」の50周年を記念して、2026年に公開または配信予定の3作品について、「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズを販売します。また、そのうちの1作品である劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」について、登場キャラクターと画面上で並んで写真を撮ることができるデジタルフォトブースの提供や、フィギュアの特別展示なども行います。

なお、今回は「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズ以外にも関連商品を販売するとともに、販売するグッズの一部は、サテライトショップ(※1)や「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップでの展開も予定しています。

■ 「TOPPA!!! BASE AKIBA」と「シンエイ動画」のコラボレーション概要

１. 「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズ販売

【フレーム付きアクリルスタンド 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ】

2026年2月6日から公開中の劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」の「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルアクリルスタンドです。立ち姿のキャラクターの背面にフレームが付いたデザインで、7種展開します。

【TOPPA!!! BASE AKIBA オリジナル】アクリルスタンド 劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」(全7種)

【アクリルキーホルダー 君と花火と約束と】

2026年7月17日に公開される映画「君と花火と約束と」の「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナアクリルキーホルダーです。物語のキーとなる花火を背景に、主要キャラクターである「夏目 誠」と「葉山 煌」を描いたデザインです。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】アクリルキーホルダー 映画「君と花火と約束と」(全1種)

【アクリルキーホルダー パイの実】

2026年6月4日に第1話が公開されたアニメ「パイの実 おしの森へようこそ！」の「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルアクリルキーホルダーです。キャラクターが2匹ずつセットになったデザインで、4種展開します。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】アクリルキーホルダー アニメ「パイの実 おしの森へようこそ！」(全4種)

※「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズ以外にも、「PUI PUI モルカー×まじめにヤバシティ」(※2)の新商品を「TOPPA!!! BASE AKIBA」で初販売するなど、「シンエイ動画」のアニメ作品に関する商品を販売します。

・グッズ一覧紹介サイト

上記のグッズ以外にも、「TOPPA!!! BASE AKIBA」と「シンエイ動画」のコラボでは、多数のグッズを用意しています。

URL: https://fan-xross-mall.com/shops/shin-ei-animation_toppa-base

２. 「WithShot(R)」デジタルフォトブースの提供

自分で選んだキャラクターやアーティストがその場にいるかのように登場し、臨場感のある撮影体験ができるTOPPANのサービス「WithShot(R)」を活用したデジタルフォトブースです。劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」に登場するキャラクターと一緒にいるような写真を撮ることができ、「TOPPA!!! BASE AKIBA」ならではの特別な体験を提供します。

劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」の「WithShot(R)」イメージ

３. 特別展示

劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」のフィギュア展示を行います。登場キャラクターである「チハル」と「マキナ」をモチーフに、グッドスマイルカンパニーが提供する人気デフォルメフィギュアシリーズ「ねんどろいど」のフィギュアやメディコス・エンタテインメントが制作を手掛ける「チハル＆マキナ」のノンスケールフィギュアなどを展示します。

４.「MUZIK TIGER」の人気キャラクター「トフィー」が登場

SNSを中心に人気を博しているキャラクターであるMUGIK TIGER」の「トフィー」が、「TOPPA!!! BASE AKIBA」に登場します。店頭でキャラクターと直接触れ合うことのできる貴重な機会を提供します。

※具体的な登場日時や詳細については、「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式Xで配信します。

「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式X： https://x.com/TOPPA_BASE

■ 「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗概要

「TOPPA!!! BASE AKIBA」はアニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、店舗限定グッズの販売やオリジナル写真を撮影できるデジタルフォトブースの提供など、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップです。TOPPANがこれまで培ってきた企業向けのマーケティング領域における売り場作りやグッズ制作、日本のIPの海外展開、管理・支援などのノウハウ・知見を活かし、コンテンツの魅力を伝える様々なグッズ展開やイベントを行っていきます。

・店舗名: 「TOPPA!!! BASE AKIBA」（トッパベースアキバ）

・場所 : エキュート秋葉原（東京都千代田区外神田1-17-6 JR秋葉原駅1階）

※「TOPPA!!! BASE AKIBA」は改札内の店舗となります。

・営業時間：平日10:00～21:00 /土日祝 10:00～20:00

・「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップURL:

https://fan-xross-mall.com/shops/toppa-base

・支払方法：「TOPPA!!! BASE AKIBA」はキャッシュレス決済のみ利用可能です。

利用できる電子マネー・クレジットカードはエキュート秋葉原のサイトを確認ください。

・エキュート秋葉原サイト: https://www.ecute.jp/akihabara/ecutenavi

■ 今回コラボレーションする「シンエイ動画」について

今回「TOPPA!!! BASE AKIBA」とコラボレーションする「シンエイ動画」は、1976年創業、2026年に50周年を迎えるアニメ制作会社です。「ドラえもん」シリーズや「クレヨンしんちゃん」シリーズといった子供向け作品から、「PUI PUI モルカー」や「からかい上手の高木さん」など、幅広いターゲット向けのアニメ作品を制作しています。最近では、2025年放送のTVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」や2026年上映の劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」が若年層を中心に大きな話題となっています。

シンエイ動画とは: https://shin-ei-animation.jp/50th/

※1 グラングリーン大阪内「PLAT UMEKITA」に、期間限定で展開している「TOPPA!!! BASE AKIBA」のサテライトショップ「TOPPA!!! BASE UMEKITA」で販売します。

・店舗名： 「TOPPA!!! BASE UMEKITA」(トッパベースウメキタ)

・期間： 7月3日(金)～7月6日(月)

・場所： 「PLAT UMEKITA」（大阪市北区大深町5番94号グラングリーン大阪うめきた公園サウスパーク PLAT UMEKITA）

・営業時間：10:00～20:00

・「TOPPA!!! BASE UMEKITA」公式サイトURL:

https://platumekita.com/events/popupshop-shin-ei-animation/

※2 「PUI PUI モルカー×まじめにヤバシティ」: 人気ストップモーションアニメ「PUI PUI モルカー」と、ゲーム実況者グループ「まじめにヤバシティ」のコラボレーション。2024年の映画「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」へ「まじめにヤバシティ」の鬱先生がコラボ出演。

＊ 「TOPPA!!! BASE」はTOPPANホールディングス株式会社の登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上