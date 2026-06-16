北の大地で農業に挑戦！北海道主催「農の仕事おためし体験（農業インターンシップ）」の参加者募集を開始

ミライチ株式会社

北海道雇用就農サポート事務局（主催：北海道）は、北海道内の実際の農業現場で短期間の就業体験ができる「農業インターンシップ（農の仕事おためし体験）」の参加者募集を開始いたしました。受入期間は2026年6月1日（月）から2027年1月30日（土）まで。北海道内各エリアの農場にて、順次受け入れを行っています。

■ ネットやSNSでは伝わらない「本物の農業」を体験

「農業に関心はあるが、実際の仕事がイメージできない」「自分に向いているか分からない」「見知らぬ土地への移住にハードルを感じる」--そんな想いを抱える方に向けた、現場密着型の体験プログラムです。 農業法人の経営者や現場で働く先輩たちと共に汗を流すことで、現地でしか味わえないリアルな農業を体感できます。さらに、インターンシップを通じて移住候補先での「プチ移住体験」も叶うため、入社や就農、移住後のミスマッチを防ぐ有効なステップとして、これまで多くの方にご活用いただいています。

■ 本事業の背景と想い

現在、北海道を含む日本全国で農業人口の減少が深刻な課題となっています。その一方で、地域の担い手となる農業法人などが受け皿となり、農地の維持や事業拡大を続けることで、地方における新たな雇用も生まれています。

国の基幹産業である農業をさらに成長発展させていくためには、深刻化する「人材不足」の解決が不可欠です。本事業の運営会社であるミライチ株式会社は、農業分野における人材課題の解決に貢献するため、本事業に強く取り組んでいます。

私たちは、農業に強い関心や可能性を抱いている「就農希望者」と、これからの農業を支える大切な仲間を確保したい「農業現場」の双方を繋ぐ“ハブ（架け橋）”となるべく、本取り組みに注力してまいります。

■ 多彩なプログラムと柔軟な日程

体験期間は2泊3日程度を想定していますが、1日からの体験もご相談可能です。農作物の収穫から、牛の搾乳や仔牛の哺乳といった酪農体験まで、受け入れ先の農場ごとに特色あるプログラムをご用意しています。

【開催概要】

名称：農業インターンシップ（農の仕事おためし体験）

受入期間：2026年6月1日（月）～2027年1月30日（土）

体験期間：2泊3日程度を想定（※1日からの体験も可能です。詳細はご相談ください）

参加料金：無料（※移動交通費、宿泊費については受入先と要相談）

参加対象：学生・社会人を問わず、農業に興味のある方（満16歳以上）

研修内容：農作物の収穫作業、搾乳・哺乳体験、経営者や従業員との交流会、地域紹介など（※受入先の農場により異なります）

開催場所：北海道内の各受入農場

参加方法：下記申し込みフォームより事前お申し込み

申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNomRNcRgrKNaGyAwEglmg-VCX-kjaqFIu6H1AM6k2WK2_jg/viewform

【受入先企業の一例】

・株式会社風のがっこう（伊達市）

【インターン内容】ミニトマト収穫、出荷、管理

・株式会社イナゾーファーム（士別市）

【インターン内容】トマトやカボチャの収穫、管理、出荷、社員交流会など

・株式会社三友農場（新得町）

【インターン内容】搾乳、哺乳、給餌体験、先輩就農者や経営者との座談会

・株式会社トップファーム（佐呂間町）

【インターン内容】会社説明会、牧場見学、搾乳体験、子牛のチェック体験、社員交流会など

・株式会社三木田（長沼町）

【インターン内容】長ねぎ、スイートコーンの収穫作業や工場内選別作業

※その他、道内各地に多数の受入先をご用意しております。詳細は下記の特設記事をご覧ください。

インターンシップ詳細はこちら :https://style.agri-career.com/useful/951/

【お問い合わせ先・事務局概要】

北海道雇用就農サポート事務局（主催：北海道）

運営会社：ミライチ株式会社

所在地：北海道札幌市北区北33条西2丁目1番15号 KANTINE

メールアドレス：hokkaido.koyou@gmail.com

※お申し込み後、事務局スタッフよりメール（hokkaido.koyou@gmail.com）にてその後の流れをご案内いたします。