株式会社WOWOW

当社は、2026年６月15日（月）開催の取締役会決議において、株式会社NTTドコモ（以下「NTTドコモ」といいます。）との間で、エンターテインメント映像コンテンツ配信事業「Lemino」に関する資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うことを決議いたしました。本資本業務提携では、当社が新たに設立する会社（以下「新会社」といいます。）に対し、NTTドコモが運営するエンターテインメント映像コンテンツ配信事業「Lemino」を、新会社の普通株式（以下「新会社株式」といいます。）を対価とする吸収分割（以下「本会社分割」といいます。）の方法により承継させた後、NTT ドコモから当社への新会社株式の譲渡（以下「本株式譲渡」といいます。）により当社が新会社株式の51％を取得し、新会社を当社及びNTTドコモの合弁会社とすることに加えて、当社は、NTTドコモに対し、第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を行います。それぞれ2026年６月15日開催の取締役会決議に基づき、両社の間で、本第三者割当増資に係る引受契約並びに新会社に関する共同事業契約及び株式譲渡契約（以下、当該引受契約並びに共同事業契約及び株式譲渡契約を併せて「最終契約」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本日、本第三者割当増資に係る有価証券届出書の提出を行っておりますが、これは、NTTドコモの取締役会決議が、当該有価証券届出書をＥＤＩＮＥＴ（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）を介して提出するための受付時間以降に終了したため、本日当該有価証券届出書を実務上提出可能な最短の時間に提出したものです。本お知らせは、当該有価証券届出書提出後速やかに行うものであります。

また、本会社分割は、当社の完全子会社が承継会社となる吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

詳細につきましては、添付のリリースおよび弊社ホームページにてご確認ください。

以上

株式会社WOWOW コーポレートサイト :https://corporate.wowow.co.jp/