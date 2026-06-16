【ラグナロクオンライン】「ゲフェン・メロンフェスタ　～深淵からの贈り物 超特秀品 極～」本日よりスタート！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ゲフェン・メロンフェスタ ～深淵からの贈り物 超特秀品 極～」本日よりスタート！

https://goe.bz/melonfes2026(https://goe.bz/melonfes2026)

本日より、メロンの収穫をお祝いする「ゲフェン・メロンフェスタ」がはじまります。

イベントでは特定のモンスターから手に入る材料を使って「メロンシリーズ」装備や衣装装備など、様々なアイテムを作成できます。さらに今回は「アルカナ」エンチャントが可能な「シャドウメロン」シリーズが新登場！

イベント期間中は一部のフィールドマップにメロンをモチーフにした「ミニメロリン」や「堕メロリン」など特別なモンスターが出現。専用の討伐クエストもあり、大量の経験値が獲得できますよ！

キャラクター育成にもぴったりなイベントとなっていますので、ぜひチャレンジしてみてください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2126_1_525be610ea2343f1ed2448b3849a4230.jpg?v=202606160251 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

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