「安全教育用VRシステム 3軸VRシミュレータ」レンタル開始

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、明電システムソリューション株式会社（本社：静岡県沼津市、代表取締役 取締役社長：吉野康裕、以下明電システムソリューション）と協業し、建設現場で起こりうる労働災害に対し、臨場感のある安全教育を実現する「安全教育用VRシステム 3軸VRシミュレータ」のレンタルを2026年6月16日（火）から開始いたします。

【安全教育用VRシステム 3軸VRシミュレータ 体験イメージ】

厚生労働省の統計によると、日本の労働災害による死傷者数は、法改正や現場設備の改善などにより、昭和期のピーク時の約35万人から大幅に減少してきました。しかし近年、休業4日以上の死傷者数は年間約13万人前後と横ばいが続き、減少傾向が鈍化しています。その主な要因の一つが「ヒューマンエラー」で、労働災害の約8割に人間の不安全な行動が関与しているとされています（出典：厚生労働省）。

労働災害が多発していた時代には、危険が身近であったため、従来の座学教育でも一定の効果がありました。しかし、作業環境や設備の安全性が向上した現在では、「どこが危険か」「何が危険か」を十分に認識できないケースが増え、危険予知能力の向上が課題となっています。

こうした課題を解決するのが、明電グループが推進する安全体感教育の一環として明電システムソリューションが開発した「安全教育用VRシステム 3軸VRシミュレータ」です。VR映像と連動した体への刺激（傾き・揺れ・衝撃）を再現するモーションプレートで、高所からの墜落や車両転覆など、よりリアルな疑似体験が可能です。作業者の危険予知能力の向上と安全意識の定着を支援する次世代型の安全教育システムとして、ヒューマンエラーを減らし、より安全な現場づくりを実現していきます。

■「安全教育用VRシステム 3軸VRシミュレータ」特長

１.ヘッドマウントディスプレイ（HMD）のVR映像と連動した体への刺激【傾き・揺れ・衝撃】を再現するモーションプレートで、臨場感ある体験を実現

２.3軸VRシミュレータは体験者の転倒を防止する安全ガード付きで複数人のサポートが不要

３.3軸VRシミュレータは分離型となっており、一般的な間口サイズ:900mm～1,200mmのエレベータや扉を通過できるサイズ。カゴ台車による輸送が可能

４.コンテンツは、過去の労災データをもとに、被災者の心理や状況をリアルに再現。墜落、火災、感電、転倒など約50種類あり、約40種類が3軸VRシミュレータ対応

■「安全教育用VRシステム 3軸VRシミュレータ」商品構成

■VRコンテンツ例

■「3軸ＶＲシミュレータ」スペック

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、安全教育や安心・安全な作業環境の実現に貢献する商品やサービスを提供していきます。

■本商品に関するお問い合わせ先

株式会社アクティオ パワーシステム事業部

TEL:03-6666-2205