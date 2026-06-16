BarカンパニーSG GroupがバーツールストアのECサイトを開設！「OCHO」オンラインストア2026年6月16日(火) オープン

株式会社SGマネジメント

国内外で数々の受賞歴を持つカクテルバー「The SG Club」などを展開する SG Group（代表・後閑信吾）において、外商事業を推進する 株式会社SG&SONS（以下、SG&SONS）は、2026年6月16日(火)、バーツールストア「OCHO（オチョ）」のECサイトをオープンいたします。

「OCHO」は、SG Groupが実際の店舗営業で使用するバーツールやグラスウェアをはじめ、国内外からセレクトした雑貨やライフスタイルアイテムを取り扱うオンラインストアです。SG Groupが掲げる理念「バーをみんなのものに」を軸に、バーで生まれる体験やカルチャーを、プロダクトを通じて国内外へお届けします。

ECサイトでは、これまで実店舗で展開してきたアイテムに加え、SG GroupおよびSG&SONSによる新プロダクトライン「SG Lab」をはじめとしたオリジナル商品の展開を予定しており、新商品をいち早くお届けする場としても活用してまいります。

取扱商品・ブランド

SIP AND GUZZLE

日本を代表するグラスデザイナー木村祐太郎氏と世界的トップバーテンダー後閑信吾氏によるコラボレーションブランド。

カジュアルでもクラシックでも、一層自由なスタイルで飲料体験を楽しむことを目的として、新しいグラスシリーズを構想。デザインや試作の段階で何度も議論を重ね、理想の形に仕上げました。

製造は最高のグラス職人によるハンドメイド。一つ一つ丁寧につくられたグラスウェアは国内外のバー、ホテル、レストランやカフェで採用され、海外でも高い評価を得ています。

BIRDY.

BIRDY.は「常に水準よりひとつ上を目指す」というブランド哲学を掲げる日本発のバーツールブランド。ゴルフ用語の“バーディ”に由来し、水準を意味する「パー」を超える価値を追求する姿勢と、無駄を削ぎ落としたシンプルなものづくりへの想いが込められています。

自動車部品メーカーとして培われた高度な研磨技術を活かし、0.1ミクロン単位の緻密な研磨加工を実現。液体へのストレスを抑えることで、カクテルの味わいや口当たりをより滑らかに引き出します。その品質は国内外で高く評価され、現在は17の国と地域へ輸出。世界中のトップバーテンダーに愛用される、日本を代表するバーツールブランドです。

SG Lab

バーで味わう一杯を、より身近に。

「SG Lab」は、世界および国内のコンペティションで実績を持つバーテンダーが多数活躍するBARカンパニー、SG Groupのシグネチャーカクテルをベースに開発。複雑なシェイクやステアといった高度な技術に頼ることなく、誰でも手軽に本格的な味わいを楽しめるよう設計されています。安定した品質と再現性の高いカクテル体験を実現します。

750mlサイズはバー、レストラン、ホテル、居酒屋、カフェなどのプロフェッショナル向けとして、100mlサイズはホームパーティーやギフト、ホテルのミニバー向けとして展開。用途やシーンに応じて、プロクオリティのカクテルをお楽しみいただけます。

また、SG Groupがこれまで培ってきたレシピ開発力とコンサルティング実績を活かし、OEM商品開発にも積極的に取り組んでいます。すでに複数のクライアントとの商品開発実績があり、店舗コンセプトに合わせたオリジナル商品や、ニーズに応じたレシピ開発を行っています。

*商品開発やOEMに関するご相談は、オンラインストア内のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

SG Groupセレクトアイテム

「OCHO」ではそのほか、「NARANJA」や「YUKIWA」のバーツール、「木村硝子店」や「BOROSIL」等のグラスウェア、「DULTON」や「PUEBCO」の雑貨、「Wolfman Barber Shop」の整髪料品など、SG Groupの世界観でセレクトしたアイテムを幅広く展開します。また、オリジナルキャップなどのSG Group限定アイテムも販売予定です。

“バーの余韻”を自宅へ

ECサイトだからこそ実現できる、新しいOCHOの形。

これまで店舗での体験を通じて届けてきたSG Groupの世界観を、プロダクトを通じて世界中へ発信してまいります。

バーで過ごした時間の余韻を自宅でも楽しめるように、OCHOはバーと日常をつなぐ新たなオンラインストアを目指します。

*現在は国内のみの発送になります

ECサイト情報

サイト名： OCHO（オチョ）

オープン日：2026年6月16日(火)

URL：https://ocho-yourbartools.jp/(https://ocho-yourbartools.jp/)

SG & SONS

株式会社SG & SONS（エスジーアンドサンズ）は、SG Groupの外商事業を法人化し、コンサルティング、イベント企画運営、プロダクト開発などに特化した企業として設立されました。

当社の目指すものは、企業が抱える課題と顧客の潜在的なニーズを、商品力と企画の両方向から解決し、次世代のスタンダードを創出することです。SG Groupの多種多様なクリエイティブを受け継ぎ、クライアントに伴走しながら新しい価値を創造していきます。

SG Group

ファウンダー後閑信吾が率いるBARカンパニー。

「國酒を世界へ」「バーをみんなのものに」の哲学のもと、バーの境界を超えた新しいコンセプトのバーを国内外で開発・運営。世界や国内のコンペティションで実績あるバーテンダーが多数活躍し、The World’s / Asia’s 50 Best Barsにおいて世界一の受賞回数を持つ。

- SG Management Inc. https://sg-management.jp- Fivesenses Inc. https://fivesenses.jp- The SG Shochu https://thesgshochu.com- KOKUTO DE LEQUIO https://www.instagram.com/kokuto_de_lequio- SG Group Instagram https://www.instagram.com/i__am__sg

【 運営店舗・受賞歴 】

- Speak Low（上海） The World’s 50 Best Bars 10位（2017）/ Asia’s 50 Best Bars 2位（2017）- Sober Company（上海） The World’s 50 Best Bars 39位（2021）/ Asia’s 50 Best Bars 92位（2024）/ The Best Bar in Mainland China（2022）/ Tales of the Cocktail - Best International Restaurant Bar (2020)- The SG Club（東京） The World’s 50 Best Bars 10位（2020）/ Asia’s 50 Best Bars 23位（2024）/ The Best Bar in Japan（2020、2021）- The Odd Couple（上海） Asia’s 50 Best Bars 38位（2020）- ゑすじ郎 / SG Low（東京） 2021年2月 オープン- El Lequio（沖縄） 2022年3月8日 オープン/ Asia’s 50 Best Bars 80位（2023）- æ (ash)[zero-waste cafe & bar]（東京） 2022年5月30日 オープン- Swirl（上海） 2024年4月23日 渋谷swrl.を改変し上海に移転オープン- The SG Tavern（東京） 2024年5月28日 丸の内仲通りにオープン- æ (ash) Shanghai（上海） 2026年6月9日 オープン- The SG Shochu（本格焼酎）サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（2021） KOME・IMO : Double Gold Medal / MUGI : Gold Medal /デザイン部門 : Bronze Medal受賞- LEQUIO Series（黒糖リキュール/スピリッツ、泡盛 ） 2023年3月 ローンチ- SIP AND GUZZLE（グラスウェア） 2023年3月 一般販売開始