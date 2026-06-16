期限付移籍のお知らせ(#16 西田公陽選手)

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、#16 西田公陽選手の徳島ガンバロウズへの期限付移籍が決定しましたのでお知らせいたします。

移籍期限：2026年7月1日(水)～2027年5月31日(月)

#16 西田公陽

◆コメント

この度、徳島ガンバロウズに期限付き移籍をすることになりました。

昨シーズンに続き、この決断をご理解くださった、佐古チームディレクター、クラブ関係者の皆さまに感謝します。

昨シーズン期限付き移籍をし、60試合怪我なく出続けることや、違った環境でプレーすることの難しさを感じることができました。

怪我をして、シーホース三河に戻ってきた時や、継続リリースが出た時に「おかえり」と温かく声をかけてくださったことがとても嬉しかったです。

怪我をしたことで来シーズンのことをすごく悩み、自分に今必要なことは何なのかを改めて考えました。

色んな考え方がありますが、「まだまだ自分を成長させたい！」という強い思いがあり、この決断に至りました。

シーホース三河で自分のプレーを楽しみにしてくださったファン、ブースターの皆さまには、残念なお知らせにはなってしまいますが、これからも西田公陽を応援していただけたら幸いです。

また寂しくなりますが、今回もこれを言わせてください。

「必ず成長して帰ってきます。」

これからもシーホース三河のご青援をよろしくお願いいたします！