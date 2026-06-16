メディア化有力作品が集まる新拠点。新Webマンガ雑誌「なみコミ」本日サービス開始！～先行新作＆無料キャンペーンも実施～

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表取締役：関口航太、以下ウェイブ）は、アニメ化やドラマ化といったメディア化を本気で目指す新しいWebマンガ雑誌「なみコミ」を、本日2026年6月16日（火）より正式にサービス開始いたしました。

なみコミ Webページ：https://namicomic.jp/

なみコミについて

「なみコミ」は、これまでウェイブが培ってきた電子コミック制作およびアニメ制作のノウハウを活かし、作品の認知拡大からメディア化までを一体で推進する新たなWebマンガ雑誌です。

基本は週間連載（1作品・月3回更新）となり、今後も随時作品を追加していく予定です。

今後は、「面白いのに埋もれていた」素晴らしい作品をより多くの読者に届け、そこからアニメやドラマといったメディア化に発展し新たなトレンドを生み出すこと。質の高い作品の配信を通してアニメ制作関係者やドラマ・映画プロデューサーの方々にも注目いただける「メディア化有力作品が集まる場所」となることを目指してまいります。

編集部BLOG：https://wwwave-editors.jp/?p=1046

なみコミサイトOPEN記念！対象作品が期間限定完全無料キャンペーン開催！

「なみコミ」のサービス開始を記念して、人気作品を期間限定で無料公開いたします。

※各作品の一部話数以降の閲覧には、無料のコミチID登録が必要です。

＜24時間限定 全話無料＞

実施期間：2026年6月16日（火）12時～6月17日（水）12時

対象作品

『夜伽が禁忌のこの世界で』

『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』

※17話以降の閲覧にはコミチID（無料）の登録が必要です。

＜48時間限定 全話無料＞

実施期間：2026年6月16日（火）12時～6月18日（水）12時

対象作品

『大人にゃ恋の仕方がわからねぇ！』

『エンドレス離婚 ～もしも結婚生活をやり直せたなら～』

『処女仲介人 ～奪ってほしい女達～』

※35話以降の閲覧にはコミチID（無料）の登録が必要です。

＜無料話増量キャンペーン＞

実施期間：6月17日（水）12時～6月30日（火）12時

対象作品

『夜伽が禁忌のこの世界で』

※17話以降の閲覧にはコミチID（無料）の登録が必要です。

※80話以降は対象外となります

実施期間：6月17日（水）12時～6月30日（火）12時

対象作品

『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』

※17話以降の閲覧にはコミチID（無料）の登録が必要です。

※65話以降は対象外となります

＜待つと全話無料キャンペーン＞

実施期間：6月18日（木）12時 ～7月1日（水）12時

対象作品

『大人にゃ恋の仕方がわからねぇ！』

『エンドレス離婚 ～もしも結婚生活をやり直せたなら～』

『処女仲介人 ～奪ってほしい女達～』

※35話以降の閲覧にはコミチID（無料）の登録が必要です。

なみコミ先行新作

『モラハラダンジョンをぶっ壊す！～凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』

原作：万丸うさこ

漫画：びばる

レーベル：ザクロマニカ

作品ページ：https://namicomic.jp/series/4918251936302

『三島潤一郎が、私の結婚を認めない。』

作家：桂タマミ

レーベル：CocoCheek

作品ページ：https://namicomic.jp/series/f062adbd8b1d5

『沙夜ちゃんは元悪の女幹部』

原作：海月れおな

漫画：彩壱月

レーベル：トライゾン

作品ページ：https://namicomic.jp/series/5df73b61686a4

『店長、めっちゃ好きですわ』

作家：稔

レーベル：ハニカム.

作品ページ：https://namicomic.jp/series/924aba37c6087

マンガSaaS「コミチ＋」システムを導入

「なみコミ」ではマンガSaaS「コミチ＋」システムを導入いたします。

「コミチ＋」は、30を超える出版社・WebtoonスタジオのWebマンガ媒体に採用されている、信頼性の高いSaaS型マンガサイト構築システムです。

このシステムの導入により、「なみコミ」はスタート直後から、すでに300万人以上の会員がいる「共通ID」を利用可能となりました。他の有名マンガサイトを利用している読者も、そのIDのままスムーズに「なみコミ」をご利用いただけます。

株式会社コミチ 会社概要

コミチ（comici）とは、ラテン語で「マンガ」。次世代の「マンガの道」＝プラットフォームを作りたいという思いから2018年3月に創業。マンガSaaS「コミチ＋」、自社アプリ「コミマガ」、海外向けアプリ「comiciMANGA」を運営。Netflixが映像のデジタル体験を、Spotifyが音楽のデジタル体験を良くしたように、マンガのデジタル体験を良くする『マンガのデジタル・トランスフォーメーション』に挑戦しています。

株式会社コミチについて：https://comici.co.jp/about

サービス概要

サービス名：なみコミ

提供開始日：2026年6月16日(火)

対応デバイス：スマートフォン、PC

Webサイト：https://namicomic.jp

公式X：@namicomi_henshu

会社概要

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの制作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ制作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：73,000,000円

代表者：代表取締役 関口航太

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/

▷なみコミへのお問い合わせ・ご相談などのお申し出窓口

MAIL：namicomi_info@wwwave.jp