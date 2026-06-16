【大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション】白桃をまるごと1玉包み込んだ、麗しく香る贅沢な氷菓が登場　涼を運ぶ、新たな夏の味わい「白桃氷香（はくとうひょうか）」

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発白桃をまるごと1玉味わう、贅沢な夏限定のかき氷

「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」（「大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション」以下「大阪ステーションホテル」）（大阪市北区 総支配人 佐藤伸二）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）期間限定で、新スイーツ「白桃氷香」を29階「THE LOBBY LOUNGE」にて提供することをお知らせいたします。

軽やかにほどける氷と、ふわりと広がる白桃の香り

“食”の魅力を余すことなく堪能できる、ここでしか味わえない“食”体験を追求する「大阪ステーションホテル」。この夏、「THE LOBBY LOUNGE」では、桃をまるごと1玉使用したスイーツが新登場いたします。フランス料理界の巨匠オーギュスト・エスコフィエが考案したとされる、桃とラズベリーを合わせたクラシックデザート「ピーチメルバ」のエッセンスを取り入れ、桃の魅力を引き立てるひと皿に仕立てました。

丸ごと楽しむみずみずしい白桃と、透明感あふれる桃風味のジュレ

コンポートした白桃の中に、なめらかなカスタードクリームを忍ばせ、底にフロマージュブランクリームを敷くことで、コクがありながらもすっきりとした味わいに。周囲には桃風味のジュレを散りばめ、ふるふる食感ときらめく彩りを添えました。

舞い落ちる氷が白桃をやさしく包み込む、目にも涼やかなひととき

お客様の目の前で、スタッフが桃の香りをまとった氷をふんわりと削りかけます。削りたての氷の軽やかさと、白桃のみずみずしい果実感の相性は抜群。お席で仕上げられるライブ感や、できたての一瞬の口どけを味わえる贅沢さも、この氷菓ならではの魅力です。

お好みのタイミングでとろりとかけて楽しむ、甘酸っぱいベリーのアクセント

さらに、トップに繊細な飴細工をあしらって、より一層のきらめきを。別添えのラズベリーソースを加えることで、くっきりした甘酸っぱさと桃のやさしい甘みが溶け合い、「ピーチメルバ」を思わせる華やかなハーモニーに。ひと皿の中で移り変わる果実の表情を存分にお楽しみください。

■白桃氷香 Parfum Givre de Peche Blanche（パルファン・ジヴレ・ドゥ・ペッシュ・ブランシュ） 販売概要

・場所：THE LOBBY LOUNGE

・期間：2026年7月1日（水）～ 9月30日（水）

・時間：11:00-19:00（L.O.18:30）

・料金：単品 \3,300 ドリンクセット \4,300 ※1日10食限定（先着順）

詳細はこちら :https://osakastation-hotel.jp/news-topics/356/

■THE LOBBY LOUNGE

初代大阪駅の切妻屋根をモチーフにした天井高約10メートルの『光の屋根』と線路に見立てた巨大なアートが象徴的なロビーラウンジ。旅人たちの想いや時間に寄り添い、その一服のひとときに、心を込めて、おもてなしいたします。

・営業時間：11:00-19:00（L.O.18:30）

・席数：81席

・アクセス：THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 29階

JR大阪駅西口直結「ＪＰタワー大阪」内

・ホテル公式HP：https://osakastation-hotel.jp/

・ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/osakastation_hotel/

THE LOBBY LOUNGE 詳細 :https://osakastation-hotel.jp/restaurants-bar/the-lobby-lounge/【JR西日本ホテルズについて】

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクションは、50以上の国と地域の中でも最も魅力的な場所に佇む330軒以上の独立系ホテルそれぞれが持つ個性を尊重し、オリジナリティを提唱しています。どのホテルも、はっきりとしたビジョン、精神、そして個性的で特別な“唯一無二”のホテルを形作るストーリーにインスパイアされた、情熱に満ちたホテルとなっています。オートグラフ コレクション ホテルは、その土地ならではのクラフトや、独自の視点で作り上げられるデザインとホスピタリティによって厳選され、生涯忘れられない思い出を刻む豊かでイマーシブなひとときを提供します。詳しくは、https://autograph-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。また、Instagram、X、Facebookで、#ExactlyLikeNothingElse（唯一無二）な瞬間の数々を検索してみてください。また、オートグラフ コレクションは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバルな旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Moments(TM)での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://www.marriott.co.jp/default.miをご覧ください。

※表示料金には消費税・サービス料15％が含まれております。

※写真は全てイメージです。

※食材の入荷状況により、産地や料理内容が変更になる場合がございます。