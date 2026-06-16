「ZR CFexpressメモリーカードセットキャンペーン」を実施

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、2026年6月19日（金）から「ニコン ZR」にCFexpress Type Bメモリーカード 165GBがついてくる「ZR CFexpressメモリーカードセットキャンペーン」を実施します。

URL：https://nij.nikon.com/campaign/zr_cfexpress2026/

■キャンペーン概要

キャンペーン名：「ZR CFexpressメモリーカードセットキャンペーン」

実施内容：2026年6月19日（金）より数量限定で対象製品の化粧箱にCFexpress Type Bメモリーカード 165GBを1枚同梱します。

対象製品：「ZR」、「ZR 24-70 レンズキット」

同梱製品：CFexpress Type Bメモリーカード 165GB（1枚）

※ 数量限定のキャンペーンとなります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

※ 日本国内へ出荷された商品に同梱されています。そのため、海外からの輸入品、海外の販売店でご購入された場合、カードは同梱されておりませんので、予めご了承ください。

「ZR」製品情報

URL：https://nij.nikon.com/products/lineup/z_cinema/zr/

「CFexpress Type Bメモリーカード 165GB」製品情報

URL：https://nij.nikon.com/shop/g/g4955478186885/

■「保証期間1年延長サービス」のご案内

ニコンイメージング会員にご登録の上、製品登録※をされたお客様には、通常1年間のメーカー保証期間を2年に延長する「保証期間1年延長サービス」が無料で適用されます。

この機会にぜひ、「ZR CFexpressメモリーカードセットキャンペーン」および「保証期間1年延長サービス」をご利用ください。

※ 登録は無料です。

保証期間1年延長サービスの詳細については以下のURLをご参照ください。

URL：https://nij.nikon.com/enjoy/members/