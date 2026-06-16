冷たいつゆでも旨み広がる“香る旨みつゆ”「冷かけ」新シリーズ3品を、6月23日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、冷たいつゆでも旨みを感じられる新製法と、たっぷりのつゆが伝わる透明容器を採用した「冷かけ」シリーズから、麺類3品を全国のセブン-イレブン店舗にて6月23日（火）より順次発売いたします。

近年、猛暑日が増えるなど厳しい暑さが続く夏に、手軽に涼を感じられる食事への関心が高まっています。セブン-イレブンでは、暑い日にも食べ進めやすく、冷たいつゆ・スープのおいしさをしっかり楽しめる夏の新定番商品として、「冷かけ」シリーズを開発しました。冷たい状態でも出汁やスープの香り・旨みを感じやすい「香る旨みつゆ」を追求するとともに、器いっぱいに注がれたつゆ・スープの涼やかさが見た目にも伝わる透明容器でお届けします。うどん、ラーメン、そばの3品で、暑い夏に冷たいつゆ・スープをたっぷり味わう新しい「冷かけ」体験をぜひお試しください。

夏の厳しい暑さに涼を届ける、たっぷりつゆの新しい「冷かけ」体験

新製法で実現した、冷たくても香り立つ旨みつゆ

「冷たい状態でおいしい」つゆ・スープを追求し、独自の製法で仕上げました。口に含んだ瞬間にふわっと出汁やスープの香りが立ち上がり、麺をすすった後にもしっかりとした旨みが残る仕立てです。

香り、塩味、コクのバランスを緻密に整えることで、最後の一滴までゴクッと飲み干したくなるような、すっきりとした飲み心地と満足感を両立しました。

見た瞬間に涼しさとたっぷりのつゆが伝わる容器

つゆが見える透明容器により、たっぷり注がれたつゆ・スープの涼やかさが、店頭でもひと目で伝わります。クリアな容器越しに見える麺や具材、つゆの見た目が、暑い日に思わず手に取りたくなる清涼感を演出します。味わいだけでなく、見た目からもひんやり感を楽しめるのが「冷かけ」シリーズの魅力です。

■香る旨みつゆ 野菜かき揚げとわかめの冷かけうどん

価格：430円（税込464.40円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

出汁の香りと旨みを冷たいつゆで楽しめる冷かけうどんです。たっぷり注がれたつゆで、暑い季節にもすっきり食べ進められます。

■香る旨みつゆ 冷かけはまぐり塩ラーメン

価格：540円（税込583.20円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

はまぐりの上品で濃厚な旨みを生かした塩スープを、冷たく味わうラーメンです。透明感のあるスープと具材の彩りで、見た目にも涼やかな一杯に仕立てました。

■香る旨みつゆ 冷かけピリ辛胡麻豆乳そば

価格：580円（税込626.40円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

胡麻豆乳のまろやかなコクに、ピリ辛のアクセントを加えたそばです。暑い時期にも食欲をそそる味わいで、つゆまで楽しめる一杯です。

担当者コメント

近年の厳しい暑さにより「冷たいつゆをたっぷり飲んで涼みたい」というニーズが高まっていることを受け、新シリーズ「冷かけ」を企画いたしました。一番のこだわりは、冷えていても出汁の香りが際立つ新製法のつゆです。冷たいと香りが弱まりやすい点に着目し、原材料と製法を追求することで、ひと口目からふわっと香りが広がる仕立てにしました。ぜひ日々の食事の中で楽しんでいただければと思います。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。