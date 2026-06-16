『宮武讃岐うどん』　夏のひんやりメニューが登場！「豚しゃぶ胡麻ダレ」 「冷やしすだち」 「冷やし担々」の全3種　さっぱり、濃厚、ピリ辛！気分に合わせて選べる冷やしうどんが勢揃い

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ(東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子)が展開する、讃岐地方の老舗「宮武讃岐製麺所」との提携により本場の味を提供する『宮武讃岐うどん』は、夏季限定メニュー「豚しゃぶ胡麻ダレ」「冷やしすだち」「冷やし担々」を2026年6月16日（火）より期間限定で販売いたします。

厳しい暑さが続くこれからの季節に向けて、『宮武讃岐うどん』では冷やしうどん3種をご用意しました。

コシのある本格讃岐うどんが自慢の同店で、夏ならではのひんやりメニューをお楽しみください。

- 豚しゃぶ胡麻ダレ

薄切りにしたふわっとやわらかい豚バラ肉に、香ばしい胡麻と鰹、いりこの宮武特製つけつゆをあわせて仕上げた濃厚な特製胡麻ダレを合わせました。

- 冷やしすだち

「緑の宝玉」とも称される徳島産のすだちを散りばめた「見た目にも涼やかな前年人気No.1のかけうどんです。

- 冷やし担々

山椒の痺れる辛さがクセになる汁なしの冷やし担々うどん。濃厚な特製味噌ダレがコシのある讃岐うどんによく絡みます。

温泉玉子（別売り ＋120円）でまろやかな味変を楽しむのも、おすすめです。

また、季節限定メニューの「とうもろこしのかき揚げ」も同日2026年6月16日（火）より販売いたします。

他にもうどんと相性抜群の天ぷらも取り揃えておりますので、ぜひ自分だけの組み合わせをお楽しみください！

【商品概要】

販売店舗：宮武讃岐うどん 全18店 https://www.four-seeds.co.jp/brand/miyatake/

販売期間：2026年6月16日（火）～8月31日（月）

メニュー名・価格（単品/税込）：

豚しゃぶ胡麻ダレ 並 660円 大 810円

冷やしすだち 並 690円 大 840円

冷やし担々 並 650円 大 800円

とうもろこしのかき揚げ 220円

※一部店舗では価格が異なります

※価格は全て税込です

※価格・内容は予告なく変更する場合がございます

※画像はイメージです