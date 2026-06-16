求人ビッグデータ事業のフロッグ、ミライル社の採用支援プラットフォーム「HRaris」にデータを提供

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する株式会社フロッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「当社」）は、CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩）の完全子会社である株式会社ミライル（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三並 史典、以下「ミライル社」）が運営するAI採用コンシェルジュを搭載した採用支援プラットフォーム「HRaris（ホラリス）」に、データの提供を開始しました。

HRarisについて

HRarisは、求人媒体やATSなどのデータを統合し、応募単価や選考歩留まり等を可視化するとともに、課題に応じた施策検討やHRソリューションとの出会いを支援する、採用分析×課題解決一体型のプラットフォームです。

近年、採用市場では慢性的な人材不足と競争激化が進む一方で、企業の採用活動においては、採用がうまくいかない要因を特定しにくいという課題を抱える企業が増えています。

- 「なぜ採用できないのか」が分からない- 媒体選定や条件調整が感覚的に行われている- 採用プロセスのどこに課題があるか把握できていない- HRサービスが多様化し、比較検討に時間がかかる

これらの課題に対し、HRarisは「採用データの可視化」「課題に応じた最適なサービスとの出会いの支援」「AIによる伴走支援」を行います。

ATSや求人媒体など既存のHRツールと連携しながら、採用活動全体の価値向上を目指すプラットフォームとして設計されています。また、特定の手法に限定せず、市場データ、実績データ、商材情報、有人ノウハウという4つのデータを統合した分析が可能です。

これにより、利用企業には課題特定から選択肢との出会いまでの精度向上を、HRサービス提供企業にはニーズが明確な企業との接点創出をもたらし、企業側とHRサービス提供企業側の双方に価値を提供するプラットフォームとしての価値創出を目指します。

▼詳細はこちら

https://hraris.com/lp(https://hraris.com/lp?referral_code=HROG-v2m9q5)

当社との連携について

HRarisサービス全体像HRaris管理画面イメージ

当社はミライル社と、本構想の実現に向けて戦略的に連携しています。

当社が保有する求人ビッグデータに基づく「求人掲載データ」や「職種別・地域別・雇用区分別の市場動向」などのデータを活用することで、今後は市場比較を踏まえた分析機能の高度化を進めてまいります。

▼アカウント開設はこちらから

https://hraris.com/lp(https://hraris.com/lp?referral_code=HROG-v2m9q5)

※基本月額無料・初期費用無料で利用開始いただけます

【当社の求人ビッグデータについて】

2014年から求人サイトのクローリング取得を開始し、現在では日本全国150以上のサイトから40億件以上の求人ビッグデータを保有しています。人材業界でのマーケティング調査や営業リストのほか、採用担当者の採用市場分析などにもご利用いただいております。また、景気動向の参考データとして官公庁や報道機関でのご活用も増えています。日本の採用市場の動向を明らかにする次世代民間データとして、幅広い業界のお客様にご活用いただいております。

▼詳細はこちら

https://hrog.co.jp/services/

株式会社ミライルについて

会社名：株式会社ミライル

所在地：東京都台東区台東1-1-14 D’s VARIE秋葉原ビル5階

代表者：三並 史典

設立 ：2005年11月

事業内容：人材派遣紹介事業他

URL ：https://miraillu.co.jp/

株式会社フロッグについて

株式会社フロッグは、「求人ビッグデータを活用し、事業の意思決定に繋げる」をミッションに掲げ、これまで10年に渡り国内求人データを収集してきました。累計40億件超の求人データを、必要な時に、必要な人へ、必要な形で提供し、労働市場を可視化することで、クライアントの意志決定をご支援いたします。

会社名：株式会社フロッグ

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18 アーバンスクエア神田ビル

代表者： 阪野 香子

設立： 2021年1月5日（株式会社ゴーリストより分社化）

事業内容：求人ビッグデータ事業

URL： https://hrog.co.jp