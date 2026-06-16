英語で人生の選択肢を広げる。株式会社コミュニカ、新講座「Design Your English」を7月開講

株式会社コミュニカ

ビジネスパーソン向け英語教育および人材育成を展開する株式会社コミュニカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 小西麻亜耶 以下コミュニカ）は、2023年に代表交代をし、3周年の節目を迎えます。そこで、コミュニカは、2026年7月より、これから英語を通して、グローバルな環境への挑戦を目指す30代・40代のビジネスマンを対象とした新しく「Design Your English コース（以下、DYEコース）」を開講することをお知らせいたします。

■ 開講の背景：ビジネス英語の基盤はありながらも、いざとなると発言できない「最初の壁」をどう乗り越えるか

近年、激変するグローバル市場やAIの進展に伴い、企業における中堅・リーダー層（30代・40代）のリスキリングや国際感覚のアップデートが急務となっています。一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）が発表した提言（※1）でも、激変する社会を生き抜く人材育成のために、従来の知識偏重から「対話」や「主体性」を重視する教育への転換、そして社会人がいつでも学び直せる「リカレント教育」の拡充が強く求められています。

実際、日本のビジネスパーソンの潜在能力は決して低くありません。TOEICの最新データ（※2）によると、社会人の平均スコアは644点に達しており、受験者の約4割が「700点以上」をマークしています。つまり、30代・40代のビジネスパーソンは、ビジネス英語の基盤となる高い知識（インプット力）をすでに有しています。

しかし、英語の基盤や学ぶ意欲がありながらも、実際の現場では「間違えてはいけない」という心理的プレッシャーから、自ら英語で発言することにブレーキをかけてしまう中堅層は少なくありません。

この原因は本人の能力不足ではなく、実際に英語を使ってアウトプットする機会や、失敗を恐れずに挑戦できる環境が身近になかったことにあります。この「完璧に話さなければいけない」という思い込みと実践経験の不足が、ビジネス現場で最初の「一声」が出ないという高い壁を生み出しています。

実際に、ミドル層のビジネスパーソンからは以下のような切実な声が寄せられています。

「知識はあるのに、いざとなると英語で発言する恥ずかしさが勝り、受け身になってしまう」

「マネジメント業務に追われ、自ら発信する力を鍛える優先順位を上げられなかった」

「昇進や海外案件を前に、英語を使って何を成し遂げたいのかという目的が曖昧だった」

コミュニカは、単なる英語学習の場ではありません。英語を通じて新しい世界と出会い、自分の可能性を広げ、次の挑戦へ踏み出すためのコミュニティです。DYEコースは、英語力の向上はもちろん、発信力・異文化理解力・プレゼンテーション力を磨きながら、自分らしいキャリアと人生をデザインするための実践型プログラムです。

(※1) 一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連） 2040年を見据えた教育改革（2025年3月18日発表提言）

詳細URL：https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/014_honbun.pdf

(※2) 一般社団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 TOEIC(R) Program DATA & ANALYSIS 2025（2025年11月7日発表）

詳細URL：https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2025/p284/2025DAA.pdf

■ 7月開講 「DYEコース」3つの特徴

元アップル・ジャパン社長・山元賢治のビジネス経験と、5ヶ国語を操るコミュニカ代表でもあり、言語学者・小西麻亜耶の知見を融合した独自プログラムです。

１. 発音からプレゼンまで学ぶ実践カリキュラム

発音矯正、時事英語、専門分野のディスカッション、プレゼンテーションまでを体系的に学び、英語力と発信力を同時に磨きます。

２. 発言する勇気を育てる少人数制クラス

心理的安全性の高い環境の中で、自分の意見を英語で伝える力を養います。さらに、キャリアに前向きなビジネスマンが学び合う上質なコミュニティを提供します。

３. 対面から継続学習へつながる成長設計

6か月の対面コース修了後も、国際感覚・リーダーシップ・プレゼンテーションなどを学べる継続クラスを用意。一時的な学習で終わらず、長期的な成長をサポートします。

■「DYEコース」の概要

○スケジュール：2026年7月1日（水）19時～21時 （月2回、 6ヶ月間、全12回）

詳細はこちらより

https://communica.co.jp/design-your-english-jul/

○カリキュラム：コミュニカ独自のオリジナルメソッドで、グローバルビジネスをたたかうためのスキルを体系的に学習します。

○開催場所：株式会社コミュニカ表参道オフィス

○対象：20~40代の、これからキャリアアップやグローバルな環境に挑戦したい方

○定員：10名 （少人数制・心理的安全性の高い環境を担保するため）

○料金：お問い合わせください（法人契約・請求書対応可能）

○申し込みフォーム：

https://communica.co.jp/contact/

■ 受講者の声

「受け身の学習」から脱却し、海外旅行でも積極的に話せる自信と人生の可能性を掴んだ（40代・料理家）

YouTubeを見るだけの受け身の学習で長続きしなかった私が、Maaya先生からの直接の発音指導によって海外旅行でも自ら積極的に話せる自信を掴み、毎回の授業で自分自身を深く掘り下げることで「やりたい事を全部やろう」と思えるようになりました。新しい自分や可能性を見つけたい方に最適な講座だと実感しています。

（受講後の変化：この英語クラスを卒業後、実際に香港、オーストラリアへ赴き、現地の料理研究をスタートされました）

知識はあるのに「発言できない壁」を越え、ビジネスで通用する思考力と発信力を体得（40代・外資製薬会社）

仕事でメール読解やリスニング中心の受け身の姿勢から、自ら発信する場面がなかった状態でした。そこから、自分の価値観や経験を英語で言語化する中で、完璧な英語以上に「相手に伝えようとする姿勢」の重要性を学び、ビジネスに必要な思考力や発信力が大きく鍛えられました。単なる語学学習にとどまらず、自分の考えを論理的に整理して伝える力を磨きたい人に強くおすすめします。

（受講後の変化：講座受講後、ご自身の強みであるコミュニケーション力を活かすため、経営企画から営業へ転身されました）

「何となくの英語学習」を卒業し、前向きな仲間と共に仕事や人生への向き合い方をアップデート（40代・大手金融会社）

なぜ学ぶのかという目的や目指すべき方向性が曖昧なまま何となく英語学習を続けていた私が、徹底した音読で文法面から確実なレベルアップを実感しました。仕事や人生に前向きに取り組む高い意識を持った仲間たちとのディスカッションを通じて刺激を受け、「自分ももっと挑戦していこう」と思えた、英語に限らず自分を変えて自信をつけたい人にぴったりの学び場です。

（受講後の変化：英語を使う仕事についてみたいという夢が受講中に叶い、国際的な取引を扱う部門に異動が決定。それからは日々、英語でのミーティングやプレゼンテーションにも臆することなく、素晴らしい活躍をされています。）

■ 代表就任3周年記念トピックス：記念講演会「Being CEO」開催

この3年間、言語教育とリーダーシップの分野において、強い想いと明確なビジョンを持ってコミュニカを牽引してきた代表小西の就任3周年を記念し、記念講演会「Being CEO」を開催いたします。

本講演では、CEOとしての歩み、直面してきた挑戦、そして今もなお進化し続けるための「覚悟」について、自身の言葉で話します。「リーダーとして生きるとは何か」「自分の人生にどう向き合うか」、その本質に触れる時間を提供いたします。

イベント名： 小西麻亜耶 社長就任3周年記念講演会「Being CEO」

日時： 2026年7月3日（金）19:00～21:00（18:30開場）

会場： ル・シェル・ブラン表参道（東京都渋谷区神宮前5-17-22）

言語： 日本語＆英語

料金： コミュニカ塾生チケット 10,000円 ／ 一般の方向けチケット 15,000円

詳細・お申込：https://3rdanniversary.peatix.com/view

■ 株式会社コミュニカ代表取締役社長 小西麻亜耶 コメント

「英語で人生の選択肢を広げること」コミュニカが実現したい世界観です。

英語には、人を新しい世界へ連れ出す力があります。海外留学、海外での仕事、外国人との協働、そして世界中の仲間との出会い。何より、自分自身が思い描いていなかった「人生の可能性」との出会いです。

コミュニカは英語を教える場所であると同時に、英語を通じて新しい世界とつながり、自分の可能性を広げていく学びの場でありたいと考えています。本コースは、単なる「英語学習」にとどまらず、人前で自分の意見を発信するマインドをメンタリングによって育てると同時に、異文化理解力、時事問題の把握、プレゼン能力、人を動かす力といった「英語＋α」のビジネススキルを総合的に培う、これまでにない実践的なプログラムです。

株式会社コミュニカについて

コミュニカは、英語を単なる言語として教えるのではなく、異文化理解やプレゼンテーションスキル、そしてリーダーシップを磨くことで、真に世界で通用する人材の育成に注力しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社コミュニカ

メールアドレス：staff@communica.co.jp





