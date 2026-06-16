国内売上10年連続No.1の『パーフェクトワン』から、うるおいを抱え込み閉じ込める “保水”発想のオールインワンが新登場

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、スキンケアブランド『パーフェクトワン』から国内売上10年連続No.1※1を獲得したオールインワン美容液ジェルシリーズの新商品として、うるおいを抱え込み透明感※2を与える“保水”に着目したオールインワン「パーフェクトワン アクアキープジェル」を2026年7月15日（水）に新発売いたします。

パーフェクトワン アクアキープジェル（50ｇ／税込4,400円）

【新商品のポイント】

１. Wの発酵エキスが固くなった肌をほぐし、うるおいがなじみやすい肌へ整える

２. うるおい先行処方で、みずみずしく透明感のある印象へ

３. 30倍にふくらむヒアルロン酸を配合

４. しっかり保水しながらべたつかず、サラもち肌でメイクのりもアップ

20年の肌研究から生まれた、新たなオールインワン

「パーフェクトワン アクアキープジェル」は、従来の乾燥ケアのための“保湿”ではなく、うるおいを抱え込み透明感※2を与える“保水”に着目したオールインワンです。肌にのせた瞬間にスッととろけてピタッと密着し、うるおいをキープします。Wの発酵エキス※3が年齢とともに固くなった肌をほぐし、うるおいがなじみやすい肌へ整えます。さらに、うるおい先行処方により、水層とオイル層に分かれて角層まで順に浸透。みずみずしい使用感から、なめらかな密着ヴェールへと変化し、オールインワンでありながら、まるでスキンケアを重ねたようなうるおいで透明感※2を与えます。また、30倍※4にふくらむヒアルロン酸※5を配合。ひと塗りでハリのある肌へ導きます。軽やかな使用感でサラもち肌に仕上げ、朝のスキンケア後のメイクのりを高めます。軽やかな使い心地でうるおいを保ちたい方や、透明感※2・ハリのある肌を求める方におすすめです。

【発売背景】

近年、暮らしの多様化や時短志向の高まりを背景に、必要なケアを1つで叶えるシンプルスキンケアへの関心が高まっています。さらに、機能性だけでなく、毎日心地よく使い続けられるテクスチャーや使い勝手を重視して商品を選ぶ方も増えています。特に40代～60代の女性は、年齢とともに角質層が固くなり、スキンケア品がなじみにくくなる傾向があるため、世代特有の肌変化に寄り添った新しいケアが求められています。そこで当社は、オールインワンに求められる使用感や満足感、そして年齢を重ねた肌特有の変化に着目。1つでスキンケアを重ねたようなうるおいと、使い心地を実現したオールインワン「パーフェクトワン アクアキープジェル」を新発売いたします。従来の乾燥ケアのための“保湿”ではなく、うるおいを抱え込み透明感※2を与える“保水”発想を採用しました。当社は今後も、パーパスである『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、お客さまに幸せや感動に満ちた笑顔あふれる毎日を過ごしていただくための商品を開発してまいります。

【商品特長】- Wの発酵エキス※3が固くなった肌をほぐし、うるおいがなじみやすい肌へ整えるオリーブ発酵エキス※6、米発酵エキス※7を配合。発酵の力で、年齢とともに固くなった肌の角層をほぐすことで、うるおいがなじみやすい肌に整えます。- うるおい先行処方で、みずみずしく透明感※2のある印象へうるおい先行処方により、ジェルが水層とオイル層に分かれて角層まで順に浸透。みずみずしい使用感から、なめらかな密着ヴェールへと変化し、まるで化粧水・乳液・クリームを重ねたようなうるおいで、肌に透明感※2を与えます。- 30倍※4にふくらむヒアルロン酸※5を配合30倍※4にふくらむヒアルロン酸※5を配合。ひと塗りで肌をふっくら押し返すようなハリ肌へ導きます。さらに、ヒアルロン酸の約5倍の保水力を持つスイゼンジノリ※8や、ヒアルロン酸以上の保水力を持つシロキクラゲ※9などのうるおいストック成分を贅沢に配合し、たっぷりとうるおいを抱え込んだ透明感※2のある肌へ導きます。加えて、リポソーム紫根VB※10などの独自原料が肌のうるおいバリア機能をサポートします。- しっかり保水しながらべたつかず、サラもち肌でメイクのりもアップ肌にのせた瞬間にスッととろけてピタッと密着してサラもち肌に仕上げ、朝のスキンケア後のメイクのりを高めます。さらに、PDRNでできたカプセルにビタミンC・Eを内包し、UVに反応して中身を放出するビタミン放出カプセル※11が日中の肌をサポートします。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2026」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2025年実績） ※2 うるおいを与えることによる ※3 糖脂質、乳酸桿菌／コメ発酵物(湿潤剤) ※4 膨潤前後の比較(新日本製薬調べ) ※5 ヒアルロン酸Ｎａ(湿潤剤)、ジメチルシリル化シリカ(基剤) ※6 糖脂質(湿潤剤) ※7 乳酸桿菌／コメ発酵物(湿潤剤) ※8 スイゼンジノリ多糖体(湿潤剤) ※9 シロキクラゲ多糖体(湿潤剤) ※10ムラサキ根エキス、水添レシチン、シアノコバラミン、ジカプリル酸ピリドキシン、ビオチン(湿潤剤) ※11 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(湿潤剤)、トコフェロール(製品の抗酸化剤)、ＤＮＡ(カプセル皮膜成分)

【商品概要】

商品名

パーフェクトワン アクアキープジェル

使用方法

朝晩の洗顔後、適量（直経1.５cm）を専用スパチュラで手に取り、顔全体になじませます。乾燥が気になるところには、重ね塗りをしてください。

容量・価格

50g／税抜4,000円（10％税込4,400円）

お求め方法

パーフェクトワン公式オンラインショップ／お電話でのご注文／パーフェクトワン取扱店（一部）

【パーフェクトワンについて】

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において10年連続国内売上No.1※1、累計販売実績9,000万個※2を突破しています。

▶おかげさまで『パーフェクトワン』は、誕生から20周年を迎えました。記念のspecialサイトもぜひご覧ください。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2026」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2025年実績） ※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2026年2月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP