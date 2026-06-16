20代の結婚のきっかけ1位は「マッチングアプリ」　東京都在住の女性では45.6％

株式会社エニトグループ

株式会社エニトグループは、全国の20～39歳の既婚男女6,203名を対象に「結婚相手との出会いのきっかけ」に関する調査※1を実施しました。今回、株式会社エニトグループ傘下の株式会社with（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：五十嵐明人）が運営する20代向けマッチングアプリ「with」では、そのうち20～29歳の既婚者2,352名の回答傾向を分析しました。

今回の調査対象の20代既婚者（結婚した時期は問わない）では結婚のきっかけとして「マッチングアプリ」が最多となり、特に20代東京都在住女性ではマッチングアプリ婚が45.6％となりました。

20代東京都在住男女全体でも39.6％と4割近くにのぼっており、都市部および若い世代を中心に、マッチングアプリが結婚につながる出会いの選択肢として広がっていることがわかりました。

また、20代のマッチングアプリ婚当事者が出会ったアプリとして、当社の「with」が25.3%で1位となりました。

※1：「結婚相手との出会いのきっかけ」に関する調査リリース 結婚相手との出会いのきっかけ調査(https://enito.co.jp/news/20260601_02/)

参考資料

１. 20代全国男女：マッチングアプリ婚が27.2％で最多

今回の調査対象である、20代既婚男女（結婚した時期は問わない）2,352名の回答を分析したところ、結婚のきっかけとして「マッチングアプリ」が27.2％で最多となりました。全国の20代では、結婚につながる出会いの選択肢として、マッチングアプリが存在感を高めていることがわかります。

２. 20代東京都在住男女：マッチングアプリ婚は39.6％と4割近い

20代東京都在住男女で見ると、結婚のきっかけとして「マッチングアプリ」を挙げた人は39.6％と4割近い水準で1位でした。人口が集積する東京都では、多様な価値観やライフスタイルが共存する中で、出会いの選択肢も広がっています。その中で、20代においてはマッチングアプリが結婚につながる出会い方として存在感を高めていることがわかります。

３. 20代東京都在住女性：マッチングアプリ婚が45.6％で2人に1人に迫る

特に顕著だったのが、”東京都在住の”20代女性です。結婚のきっかけとして「マッチングアプリ」を挙げた人は45.6％となり、2人に1人に迫る結果となりました。若い世代の都市部在住女性において、マッチングアプリが結婚につながる出会いのメインになっていることが示されました。

４. 20代のマッチングアプリ婚当事者が出会ったアプリは「with」が25.3%で1位

また、当社が実施したマッチングアプリ婚当事者を対象にした別調査で、全国の20代男女が現在の配偶者と出会ったアプリを聞いたところ、1位は25.3％で「with」となりました。20代の結婚につながる出会いの場として、「with」が強い存在感を示す結果となりました。

総括

20代の結婚のきっかけ調査結果サマリー

１. 20代全国男女：マッチングアプリ婚が27.2％で最多

２. 20代東京都在住男女：マッチングアプリ婚は39.6％と4割近い

３. 20代東京都在住女性：マッチングアプリ婚が45.6％

４. 20代のマッチングアプリ婚当事者が出会ったアプリは「with」が25.3%で1位

今回の調査では、20代既婚者において、結婚のきっかけとして「マッチングアプリ」が最多となりました。特に20代東京都在住女性では45.6％と2人に1人に迫っており、20代東京都在住男女全体でも39.6％と高い水準が見られました。

20代の恋愛観や結婚観が変化する中で、マッチングアプリは恋愛のきっかけにとどまらず、都市部中心に、結婚につながる出会いの主流として広がっていることがわかります。

調査概要

１.～３.

調査名：結婚相手との出会いのきっかけ調査

調査主体：株式会社エニトグループ（マッチングアプリ「Omiai」・「with」）

調査方法：株式会社ジャストシステム「Fastask(ファストアスク)」を用いたインターネットリサーチ

調査対象：全国の20～29歳の既婚男女

時期：2026/04/06～2026/04/20

有効回答数：2,352名（男性726名、女性1,626名）

※年齢、職業、住まい等はアンケートを受けた時点のデータ

４.

調査名：ライフスタイルに関する調査

調査主体：株式会社エニトグループ（マッチングアプリ「Omiai」・「with」）

調査方法：株式会社ジャストシステム「Fastask(ファストアスク)」を用いたインターネットリサーチ

調査対象：マッチングアプリ婚をした全国の20～29歳の既婚男女

調査時期：2026/04/22～2026/04/29

有効回答数：300名

※年齢、職業、住まい等はアンケートを受けた時点のデータ

【「with」概要】

■価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ「with」とは

2015年9月にサービスを開始した、価値観重視の出会いを提供する恋活・婚活マッチングアプリです。主に20代の方に真面目な出会いの場としてご利用いただいています。サービス開始当初から統計学や心理学を参考にしたアプローチを採用し、深層心理を含めた“価値観マッチング”が実現できるよう、価値観の合うお相手とマッチングできる機会を創出する「心理テスト」やご自身の興味・関心事を明示するための「好みカード」機能など、オリジナル機能を開発・提供しています。また、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に参画し、業界の健全な発展にも取り組んでいます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89025/table/176_1_abf5a6a518a5bb507c90ff247e6a4d06.jpg?v=202606160251 ]

*Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

*iTunes及びApp Store、Apple IDは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

■「with」の安心・安全のための取り組み

「with」では安心・安全のために、公的身分証明書による本人確認・年齢確認や、24時間365日のオペレーターによる監視パトロールの実施、AIによる不正ユーザーの早期検知などの取り組みを実施しております。また、すべてのユーザーに「with」をより安心に使っていただくための情報を掲載したセーフティセンターの設置も行っております。

セーフティセンターURL: https://with.is/safety_center/top

■with会社概要

社名：株式会社with

英語社名：with, Inc.

代表者：代表取締役CEO 五十嵐 昭人（いがらし あきと）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社エニトグループから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ 「with」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL： https://with.is/welcome

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社withと「Omiai」を提供する株式会社Omiaiの運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

・「with」「Omiai」をあわせた累計会員数：2,500万人超（2026年1月時点）

・「with」「Omiai」をあわせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）

■エニトグループ会社概要

社名：株式会社エニトグループ（旧株式会社withから2023年3月１日に社名変更）

英語社名：Enito Group, Inc.

代表者：代表取締役グループCEO 野辺 一也（のべ かずや）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

設立：2012年9月

事業内容：株式会社with及び株式会社Omiaiの運営統括

主要株主：Bain Capital Private Equity, LP、Tybourne Capital Management 他

URL： https://enito.co.jp/