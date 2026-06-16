HOBE ENERGY、埼玉県熊谷市「上奈良蓄電所」の運転開始を支援 ― 自社製系統用蓄電システムの初号実績 ―

HOBE ENERGY株式会社

次世代蓄電池ソリューションを手掛けるHOBE ENERGY株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：沖野 強一、以下「HOBE ENERGY」）は、日本蓄電開発機構株式会社（本社：東京都、代表取締役：星野 晶、以下「JESDI」）が埼玉県熊谷市にて開発を進めていた系統用蓄電池プロジェクト「上奈良蓄電所」において、本日2026年6月16日に運転を開始したことをお知らせいたします。

本案件は、2026年3月27日付のプレスリリースにて受電完了をお知らせした、HOBE ENERGYにとって自社製系統用蓄電システムの初号実績となるプロジェクトです。今回、実商用環境において当社の統合蓄電システム（蓄電池・EMS・PCS・受変電設備）が本格稼働を開始いたしました。

※2026年3月27日受電開始リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000169829.html)

本プロジェクトにおいて、HOBE ENERGYは単なる機器サプライヤーに留まらず、お客様の課題を全方位から解決するパートナーとして専門知識を駆使し、「現場コミッショニング4日」「需給調整市場参入試験1日」という驚異的な短期間での立ち上げを支援。受電からわずか2ヶ月半での需給調整市場（一次調整力）への参入という、業界トップクラスの実装力を実証いたしました。

（左から）飯塚 昌吾氏（イー・トップ株式会社）、星野 晶氏（日本蓄電開発機構株式会社）、沖野 強一氏（HOBE ENERGY株式会社）

■ 短期間での市場参入を実現した「3つの核」

系統用蓄電所の立ち上げには、通常、複数メーカーの機器間調整や統合試験に多大な工数と期間を要します。HOBE ENERGYは、お客様の「早期マネタイズ（市場参入）」というニーズに寄り添い、以下のソリューションによる一気通貫体制を展開することで極限までの期間短縮を実現しました。

- 自社製「統合蓄電システム」によるミスマッチのゼロ化蓄電池・EMS・PCS・受変電設備の全機器をHOBE ENERGYが国内向けに一体設計・一括供給。仕様調整が設計段階で完結しているため、現場でのコミッショニングをわずか4日で完了させました。- 開発初期からのアグリゲーター連携（試験の1日完了）運用を担う株式会社RUTILEAと設計初期から同一チームとして要件を共有。機器側と市場運用側の事前調整を徹底したことで、市場参入試験を1日でクリアしました。- 5ftコンパクト型コンテナによる設置容易性業界標準の20ftコンテナに対し、搬入・設置が容易な「5ftコンパクト型」を採用。用地制約に強いだけでなく、物理的な現場立ち上げスピードを飛躍的に高めました。

■ 設置概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169829/table/8_1_f08fefa14f66fd88ca6cae924a0895a2.jpg?v=202606160251 ]上奈良蓄電所（埼玉県熊谷市上奈良）

■ 今後の展望：エネルギーイノベーションへの取り組み

日本政府が掲げる2040年度の再生可能エネルギー比率40～50%達成に向け、系統用蓄電池は日本の電力インフラを支える最重要インフラとして位置づけられています。 HOBE ENERGYは、上奈良・七本木の連続稼働で確立した「短期立ち上げモデル」のワンストップソリューションを横展開し、JESDI様が推進する次期案件をはじめ、国内の再エネ適地や電力系統強化が求められる地域への展開を加速します。今後はリチウムイオン電池に留まらず、ナトリウムイオン電池やレドックスフロー電池など次世代技術の導入も視野に入れ、お客様の悩みをあらゆる角度から解決するエネルギーイノベーションパートナーとして邁進いたします。

■ HOBE ENERGY株式会社 代表取締役社長 沖野 強一 のコメント

「本年3月に受電を完了した上奈良・七本木の両蓄電所が、そこからわずか2ヶ月半という異例のスピードで同日運転開始を迎えられたことを大変誇りに思います。JESDIの星野代表、施工を担っていただいたイー・トップ様、そして市場運用を支えるRUTILEA様に心より感謝申し上げます。 当社の強みは、機器をただ提供するだけでなく、専門知識と自社製EMSを用いた最新ソリューションでお客様をトータルに支える点にあります。今回の実績は、当社の一気通貫体制が実商用環境で機能し、お客様の早期市場参入という悩みを解決した結果です。今後も、日本のエネルギー自立と脱炭素社会の実現に向け、一丸となって取り組んでまいります。」

■ 会社概要

社名： HOBE ENERGY株式会社

代表者： 代表取締役社長 沖野 強一

本社所在地： 〒105-0003 東京都港区西新橋1-13-5 登栄西新橋ビル3F

事業内容： 蓄電池専門事業（小型・産業用・ナトリウム電池・EMS・システム一体設計・導入支援）

URL： https://hobeenergy.co.jp/

■ パートナー会社一覧

日本蓄電開発機構株式会社（JESDI）： https://japan-energystorage.co.jp/

株式会社RUTILEA： https://www.rutilea.com/

イー・トップ株式会社： https://etop-co.com/