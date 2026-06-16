浅間山を望む軽井沢ヒルトップに誕生　高級共同所有別荘「Seren Collective OAK」竣工

株式会社ボルテックス

2026年6月16日

株式会社ボルテックス

「区分所有オフィス(R)」を主軸に資産形成コンサルティングを行う株式会社ボルテックス（東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦、以下当社）は、長野県軽井沢町において開発を進めてまいりました高級共同所有別荘「Seren Collective OAK」が竣工したことをお知らせいたします。

本物件は、国際的プロジェクトを手がけた建築家・石田建太朗氏の設計により、軽井沢の豊かな自然と調和する建築として誕生しました。当社が展開する「Seren Collective」シリーズの3棟目となります。

「Seren Collective OAK」：外観パース（鳥瞰）

【Seren Collectiveシリーズ】

「Seren Collective」は、1棟の別荘を複数のオーナーで共同所有し、年間一定日数を利用できる新しい別荘所有モデルです。不動産所有権（共有持分権）として登記を行うため、将来の相続・譲渡・転売も可能です。企業の福利厚生・接待・チームビルディングなど法人利用から、個人のリゾートライフまで、多様な用途に対応します。

今回竣工した「OAK」は、シリーズの中でも特に標高の高いロケーションと、建築家による意欲的な設計が特徴の物件です。

■Seren Collective OAK公式サイト(https://www.serencollective.com/seren-oak/?utm_source=press&utm_medium=sns&utm_campaign=COH_pressOAK&utm_content=COH_pressOAK_202606)

【物件の特長】

１. 軽井沢有数のヒルトップロケーション

軽井沢駅まで車で約6分、4,274平方メートル （約1,292坪）の広大な敷地に建つ本物件は、浅間山とスキーゲレンデを一望できる開放的なロケーションを有しています。リビングの両側に設けられた大開口の窓からは、四季折々の山岳景観が広がり、自然との一体感を感じられる空間となっています。



２. 地形に寄り添う有機的な建築デザイン

設計を手がけたのは、ロンドンで建築を学び、世界的建築設計事務所でアソシエイトとして活躍した建築家・石田建太朗氏（イシダアーキテクツスタジオ株式会社）です。建物は敷地の地形に沿って緩やかな曲線を描くように配置され、周囲の森の景観を取り込みながら、滞在そのものを体験価値へと昇華する設計となっています。室内には現代アートが点在し、自然・建築・アートが一体となった空間を演出しています。

３. 充実した設備

リビング・ダイニング：南北両側の壁面に浅間山・スキーゲレンデを望むパノラマビューの大開口窓

浴室：石造りの大型浴槽2槽（うち1槽は水風呂兼用）、ロウリュ対応ドライサウナ、スチームサウナ

寝室：マスターベッドルーム＋ゲストルーム2室

キッチン：人工大理石を切り出したオリジナルキッチン

ガーデン：アウトドアダイニング、焚き火台兼テーブル、水盤

４. 共同所有モデルによる効率的な資産活用

1棟を12口で共同所有し、1口あたり年間28泊（うち固定宿泊日6泊・自由宿泊日22泊）の利用権を提供します。清掃・メンテナンス・大規模修繕を含む運営管理はすべて施設側が担うため、オーナーは滞在体験に集中できます。また、「Seren Collective」シリーズの他物件との相互利用も追加料金なしで可能です。

「Seren Collective OAK」：内観パース（左：リビング、右：テラス）「Seren Collective OAK」：内観パース（左：ダイニング、右：バスルーム）「Seren Collective OAK」：内観パース（左：水盤、中央：キッチン、右：ベッドルーム）「Seren Collective OAK」：内観パース（左：廊下からみるテラス、中央：サウナ、右：テラス（夜））

■ 物件概要

■ 今後の展開

当社は、「Seren Collective」シリーズの展開を通じて、資産性と体験価値を兼ね備えた不動産サービスの提供を継続してまいります。今後も物件の竣工を予定しており、オーナー様の多様なライフスタイルに応えるポートフォリオの拡充を進めてまいります。

【会社概要】

■株式会社ボルテックス

1999年、宮沢 文彦（代表取締役社長 兼 CEO）により企業財務の新しいソリューションを提供する会社として設立。「経営に新常識をもたらし富の再分配を実現することにより、社会における格差の拡大とそれによる分断を是正する」というパーパスを掲げ、富の偏在による経済の停滞や都心と地方の格差の広がりなどの社会問題を新たな視点、発想により解決し、資産が健全に循環する社会の実現を目指しています。

これまで、パーパスに基づき、お客様の本業に連動しない収益と流動性の高い売却可能資産の確保、企業価値・事業継続性の向上に貢献してまいりました。「区分所有オフィス」、不動産小口化商品「Vシェア(R)」のほか、在籍型出向サービス「Vターンシップ(R)」や高級別荘事業「Seren Collective(R)」シリーズなど、従来から視野を広げたサービスを展開しており、各事業と組織は成長を続けています。従業員数821名(2026年3月31日時点)、東京本社、札幌、仙台、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、鹿児島に支店を置く。2025年3月期、売上高1,038億円、経常利益134億円、保有物件（賃貸用不動産）金額694億円。

・コーポレートサイト：https://www.vortex-net.com/

※「区分所有オフィス」「Vシェア」「Vターンシップ」「Seren Collective」は、株式会社ボルテックスの登録商標です。