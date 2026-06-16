移動式給電車「MESTA Gen」を活用した建設・土木現場向けオフグリッド電源共有サービスの事業化に向けた協業開始

ベルエナジー株式会社

日本カーソリューションズ株式会社（社長：永田 勝己、以下「NCS」）、ベルエナジー株式会社（会長：鈴木 勝蔵、以下「ベルエナジー」）、コマツ（社長：今吉 琢也）およびコマツの100%子会社のコマツカスタマーサポート株式会社（社長：吉澤 祐二、以下「KCSJ」）は、このたび、移動式給電車「MESTA Gen」を活用し、建設・土木現場における電源供給の課題解決に向け、送電網に依存しない独立型電源（オフグリッド）共有サービスの事業化に向けた協業を開始しました。

４社は、本協業を通じて、電動建機や電動工具へ必要な電力を現場で柔軟に供給できる仕組みの構築を進めます。2028年度までに、日本国内においてコマツの電動建機を利用のお客さまを対象に、「MESTA Gen」のリース・レンタルおよび給電を通じたオフグリッド電源共有サービスの事業化を目指します。

【「MESTA Gen（左）と電動建機（右）】

建設現場では、カーボンニュートラル実現に向け、電動建機や電動工具の導入が進んでいます。一方で、送電網や仮設電源の確保が難しい現場も多く、作業場所の移動が頻繁に発生することから、安定的な給電手段の確保が課題となっています。さらに、現状ではエンジン式発電機を併用するケースも多く、現場全体のゼロエミッション化に向けた課題が残っています。

こうした背景のもと、ベルエナジーとコマツは、2024年12月より、移動式給電車「MESTA Gen」を用いたバッテリー式電動油圧ショベルへの給電検証を実施しました。その結果、電源設備のない現場や作業場所の移動を伴う現場においても、効率的な給電ができることを確認しています。さらに、国土交通省のGX建設機械として認定を受けたバッテリー式電動油圧ショベル６機種に対して、「MESTA Gen」による給電が可能であることを確認しています（*1）。

今回の協業では、こうした検証の成果をもとに、より多くのお客さまが利用しやすいサービスとして展開し、導入時の負担軽減や利便性向上を図ります。その実現に向け、車両リースやEV関連サービスに知見を有するNCS、「MESTA Gen」の開発・販売・サービスを担うベルエナジー、電動建機の販売・レンタル・サービス網を有するKCSJ、そして電動建機の企画・開発・製造を担うコマツが連携します。

各社の役割は以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133858/table/18_1_432b16a1e63c42f1395b17c2540a25fe.jpg?v=202606160251 ]

【移動式給電車の商流および各サービスのイメージ】

本取り組みを通じて、電源制約のある建設・土木現場においても、電動建機を安心して導入・活用できる環境の整備を進め、お客さまの現場におけるカーボンニュートラル実現に貢献していきます。

【MESTA Gen（右）と充電器（中央）を用いて電動ミニショベルPC30E-6（左）に充電をしている様子】

*1：- GX建機の現場運用拡大に向けたゼロエミッション給電ソリューションの推進 - ベルエナジーとコマツ、移動式給電車「MESTA Gen」により バッテリー式電動油圧ショベル６機種への給電を実証 | ニュースルーム | コマツ 企業サイト(https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20260525)

以上

（報道機関お問い合わせ先）

日本カーソリューションズ株式会社 経営企画部

tel:03(5207)2100

mail: ncs-pr@ncsol.co.jp

ベルエナジー株式会社

tel:029(859)7897

mail: sales@bellenergy.co.jp

コマツ サステナビリティ推進本部 コーポレートコミュニケーション部

tel: 03(6849)9703

mail: JP00MB_cc_department@global.komatsu