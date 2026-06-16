「タイパ・コスパ」が生む“感受性の貧困”に警鐘　ときめきを可視化するシンクタンクが6月19日（ロマンスの日）より本格始動

株式会社ワールドエッグス

日本ロマンチスト協会(本部:東京都、会長:波房克典)は、 設立20周年を迎える2026年6月19日「ロマンスの日」より、 1年間を「ロマンスイヤー」と位置付け、 シンクタンク「ロマンティック総合研究所」を本格始動します。

公式サイト：https://japan-romance.com/

「タイパ・コスパ」時代が生み出す“感受性の貧困”に警鐘

タイパ、コスパ、自己投資、生産性--。合理性と効率が著しく重視される現代社会において、「役に立たないもの」はいつの間にか切り捨てられていく傾向にあります。気づけば、自分が「何のために働くのか」「本当に好きだったものは何か」を見失う、「感受性の貧困」を生んでいます。

生活が便利になる一方で、人が直感的に出会い、ときめき、深くつながる感性は、社会のあちこちで失われつつあります。

「ロマンティック総合研究所」は、合理性や効率性を超えて人が強く惹きつけられる「ときめき」を研究対象とし、精神的な豊かさとは何かを社会に問い続ける調査研究機関です。

20年の「実践知」を、社会や事業のインサイトへ

当協会は2006年、「大切な人を世界で一番幸せにできる人」をロマンチストと定義し発足して以来、「ロマンスの日の制定」「ジャガイモ畑の中心で愛を叫ぶ」「恋する灯台プロジェクト」など、大胆に人と人の対話を生む事業を全国で展開してきました。

そこで蓄積されたのは、非効率で役に立たないように見える体験が、なぜ人生の意味や幸福感につながるのかという「人の心を動かす構造」に関する実践知です。

人と人のコミュニケーションにAIも介在する時代になった今、当協会はこれまで感覚的に語られてきた「ときめき」や「ロマンティック」の感情構造を読み解き、企業・自治体・メディアに向けて新たな生活者インサイトを発信するシンクタンクへと進化します。

ロマンスイヤーに展開する5つの調査研究事業

今年度は、協会設立20周年企画として、人々の心を動かす感情の構造を読み解く以下の5つの調査研究事業を展開します。

1. 「絶滅危惧ロマンティック種」発表

手書きのメモ、待ち合わせ前のドキドキ、旅先からの絵はがきなど、効率化の時代において私たちが失いつつある小さな幸福や感性を「絶滅危惧ロマンティック種」として保全。

全国から後世に残したいロマンティックな習慣や体験を募集し、分析します。

2. 「日本全国ロマンティック化計画」始動

人は、日本のどのような風景や現象に“情緒価値”を見出しているのか。

全国からロマンティックな場所や体験を募集し、観光資源化されていない地域の「情緒資産」を発掘・認定し、地域の新たな魅力として発信していきます。

3. 「日本人のロマンティック白書 2026」発刊

AIへの恋愛相談や、結婚という形を選ばないパートナーシップの広がりなど、現代人の「ときめき」の現在地を読み解く大規模調査を実施。専門家・研究者とも連携し、2027年度に初の白書として発刊予定です。

4. 「ロマンティック診断」公開

「恋愛的」「冒険的」「創造的」など、ときめきを読み解く7つの視点から、生活者自身のロマンティックな感性の類型を可視化する診断コンテンツをリリースします。

ときめきを読み解く7つの視点：

・恋愛的ロマンティック

・冒険的ロマンティック

・官能的ロマンティック

・追憶的ロマンティック

・祝福的ロマンティック

・創造的ロマンティック

・幻想的ロマンティック

診断を通じて、自分が本来何に心を動かされ、どのような体験に価値を感じているのかを可視化することで、忙しい日々の中で失われがちな「感性の回復」を目指します。

5. 「TOKYO WORLD TRAVEL」の構想

東京に集積する195カ国のレストランを巡る「都市の中の世界一周グルメパスポート」を構想。

インバウンド戦略の逆となる「アウトバウンド・カルチャー」の可能性を探求するべく、

現在、本企画を共に実現するパートナー企業を募集しています。

お問い合わせ先：https://japan-romance.com/contact/

▼スポンサーや協業に関するお問い合わせはこちらへお願いいたします。

https://japan-romance.com/contact/

・TOKYO WORLD TRAVEL 詳細資料

https://prtimes.jp/a/?f=d86409-119-5dec42887ca9e4fdf163cf75f45215f4.pdf

【日本ロマンチスト協会 会長 波房克典 コメント】

合理性と効率が著しく重視される現代社会で、「役に立たないもの」は、いつの間にか切り捨てられていく。そして気づけば、自分が「何のために働くのか」「本当に好きだったものは何か」を見失う、感受性の貧困を生んでいます。

けれど、ふと立ち止まったとき、人々の心の内側は、ときめきや想像力で満たされているでしょうか。

そんな時代だからこそ、人が何に心を動かされ、誰とつながり、どのように幸せを感じるのかを丁寧に見つめ直すことが重要です。

ロマンティック総合研究所は、これまで感覚的に語られてきた「ときめき」や「ロマンティック」を、社会や事業の中で活かせる知見として可視化していく取り組みです。

20周年を機に、私たちは「ロマンティック」を恋愛の領域だけではなく、企業、自治体、地域、個人のウェルビーイングに寄与するための、新しい手がかりを社会に発信してまいります。

ロマンチスト協会とは

日本ロマンチスト協会は、恋愛・冒険・官能・追憶・祝福・創造・幻想──7つの視点を軸に、「ロマンティック」という視座から、社会を問い直し、未来を構想するシンクタンクです。

公式サイト：https://japan-romance.com/

株式会社ワールドエッグスが企画・運営しています。

ロマンティック総合研究所とは

「ロマンティック総合研究所」は、 日本ロマンチスト協会（運営:株式会社ワールドエッグス）による 調査研究機関。 人が合理を超えて何かに強く魅せられる「ときめき」の理由を調査・研究し、生活者の隠れたインサイトを明らかにします。商品やサービスの新たな価値を創造するシンクタンクです。