JIMTOF2026 第33回日本国際工作機械見本市 出展規模・出展者リストを発表
JIMTOF2026広報事務局
- 出展規模（2026年6月16日現在）
944社 4,423小間（共同・内部出展者は含まない）
[国内外内訳］
国内725社 3,998小間 海外219社 425小間
- 主要製品別会場構成 (別紙参照(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:39bf6bcd-5060-4175-80ec-fc9bd7d258d6))
- 出展者リスト (別紙参照(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:db0a3228-da56-45cc-8a0f-1c6fae34554c))
一般社団法人日本工作機械工業会（会長 坂元 繁友）、株式会社東京ビッグサイト（代表取締役社長 久我 英男）は、共催する JIMTOF2026（第 33 回日本国際工作機械見本市、10 月 26 日（月）～10 月 31 日（土）)について、出展規模、主要製品別会場構成、出展者リストを発表しました。
JIMTOF2026の出展規模は、944社・4,423小間となります。
会場構成は、JIMTOF2024同様に、主な出展製品ごとに国内外の出展企業を配置する類別展示とします。
今年で33回目を迎えるJIMTOF2026にご期待ください。
- 出展規模（2026年6月16日現在）
944社 4,423小間（共同・内部出展者は含まない）
[国内外内訳］
国内725社 3,998小間 海外219社 425小間
- 主要製品別会場構成 (別紙参照(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:39bf6bcd-5060-4175-80ec-fc9bd7d258d6))
- 出展者リスト (別紙参照(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:db0a3228-da56-45cc-8a0f-1c6fae34554c))
（参考）
＜JIMTOF（日本国際工作機械見本市）とは＞
「JIMTOF(日本国際工作機械見本市)」は、工作機械やそのあらゆる周辺機器が一堂に会する、ものづくりの総合見本市であり、かつ最先端の技術・製品が世界中から集結する、世界最大級の国際技術ショーです。1962年から2年に1度開催され、今年で33回目を迎える「JIMTOF2026」では、工作機械、鍛圧機械、工作機器、機械工具（切削工具、耐摩耗工具）、ダイヤモンド・CBN工具、研削砥石、歯車・歯車装置、油圧・空気圧・水圧機器、精密測定機器、光学測定機器、試験機器、CAD/CAM等、広範囲の製品分野において、各出展者の様々な最新の製品、技術が紹介されます。JIMTOFは、製造業で活用される各種製品分野の最新情報を入手できる展示会として定評があります。詳細は別紙(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:9e8ea7fa-4d54-4838-98e6-0ca3f3992d04)（JIMTOF2026開催概要）をご覧ください。