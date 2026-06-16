【大阪・泉南発】地引網×海鮮BBQを誰もが楽しめる体験へ。泉南市観光協会がクラウドファンディングを開始

COMMON株式会社

大阪府泉南市の泉南市観光協会は、泉南の海の魅力を多くの人に体験してもらうため、「地引網体験×海鮮BBQ」を誰でも気軽に参加できる観光コンテンツとして継続開催することを目指し、クラウドファンディングを開始しました。

地引網×海鮮BBQプロジェクトページ :https://camp-fire.jp/projects/937118/view?list=channel_ichi

未来まち計画機構の事務局、COMMON株式会社（京都府京都市、代表取締役：増田勇樹）は、国内最大級のクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」と連携し、地域活性の為のクラウドファンディングを行なっています。

本プロジェクトでは、日本各地の生産者、事業者、自治体、地域団体などが取り組む地域活性化や商品開発、文化継承、観光振興などの挑戦をクラウドファンディングを通じて支援します。

CAMPFIREの地域連携プログラムとして、日本の素材甲子園「一（ichi）」の特設ページが公開されました。

特設ページ :https://camp-fire.jp/curations/ichi

下記のようにCOMMONと連携したいなど相談がありましたら、下記のページからご連絡ください。

■ 泉南の海を体験する“本物の観光体験”をつくりたい

問い合わせページ :https://common.or.jp/general_counter/

大阪市内から車で約50分。

泉南市の人気スポットである SENNAN LONG PARK を舞台に、地元漁師とともに本格的な地引網を体験し、その後に新鮮な海の幸を味わう海鮮BBQを楽しめる特別なプログラムがスタートします。

今回の取り組みは、地元の 岡田浦漁業協同組合 と連携し、これまで主に団体向けだった地引網体験を、家族や友人同士でも気軽に参加できる地域の定番体験へ育てることを目指しています。

■ 地域の文化・漁業・観光を次世代へ

地引網は単なるレジャーではありません。

泉南の海で受け継がれてきた漁業文化であり、地域の暮らしや歴史を感じられる貴重な体験です。

参加者は、

漁師と一緒に網を引く 獲れた魚と触れ合う 海の恵みを味わう 地域の人々と交流する

という一連の体験を通じて、泉南の魅力を五感で感じることができます。

■ 目標は「毎年続く泉南の名物イベント」

今回のクラウドファンディングで集まった資金は、

- テーブル・椅子の整備- 最大150名規模の受入環境整備- 安全対策- 会場導線の改善- イベント運営基盤の整備

などに活用されます。

観光協会では、この取り組みを単発イベントで終わらせるのではなく、月1回の定期開催イベントとして育て、泉南を代表する観光コンテンツへ成長させることを目指しています。

■ 地域の魅力を“体験”として届ける

近年、観光は「見る」から「体験する」へと変化しています。

泉南市観光協会では、マーブルビーチ 泉南ロングパーク 岡田浦漁港 地域グルメ 地域文化

などの地域資源を活かしながら、関係人口や交流人口の創出につながる体験型観光の強化を進めています。

■ 日本の素材甲子園「一（ichi）」採択プロジェクト

本プロジェクトは、日本の素材甲子園「一（ichi）」が推進する地域の挑戦を応援するクラウドファンディングプロジェクトの一つとして採択されています。

地域の食や文化、観光資源を全国へ発信し、地域に新たなファンと応援者を生み出す取り組みとして展開されます。

メディア関係者様向け：本件の取材・撮影ポイント

日本の素材甲子園とCAMPFIREの新連携 地域創生×クラウドファンディング 一次産業支援 地域ブランド創出 地方創生・関係人口創出 全国自治体・事業者との共創プロジェクト

という切り口で取材いただけます。

未来まち計画機構／COMMON株式会社について

未来まち計画機構は、自治体・企業・地域をつなぎ、地域課題の解決と新たな地域価値の創出に取り組む公民連携型のプラットフォームです。

事務局を務めるCOMMON株式会社は、「共創で地域を前に」を掲げ、自治体、企業、地域団体、一次産業、地域事業者など多様な主体をつなぎながら、地域活性化、防災、観光、産業振興、関係人口創出などの取り組みを全国で推進しています。

「日本の素材甲子園」を通じて、地域に眠る素材の価値を可視化し、地域と企業、自治体、生活者がつながる新たな共創の場を全国に広げてまいります。

お問い合わせ先

COMMON株式会社

メール：info@common.or.jp

公式サイト：https://common.or.jp/