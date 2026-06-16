【2026年上半期】部門別 売れ筋１位を発表

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、2026年上半期に発売した新商品※1を対象に『2026年上半期 部門別 新作売れ筋１位※2』を発表します。また、今夏に活躍する注目部門の売れ筋第１位もあわせて発表。

上半期に多くのお客様から支持を集めた新商品から、これからの夏日や大型連休におすすめの注目アイテムまで、人気のポイントや活用シーンとともにご紹介します。この機会にぜひ、日常をより快適に、心地よく彩る注目アイテムの魅力をお楽しみください。

※1：2026年1月1日～2026年5月31日の期間中、2026年に発売された新商品が対象。

※2：2026年1月1日以降に販売した新商品の、2026年1月1日～2026年5月31日の期間中の累計販売点数を集計。

オンラインショップ商品ページ

https://francfranc.com/collections/26firsthalf-hit-ranking

＜部門別 新商品売れ筋ランキング１位＞

各部門では、「ぷっくり＆うるうる」や「小花柄」、「スペパ」など、今季注目のトレンドデザインを取り入れたアイテムがランクインしました。

■家電部門 １位：「フレ ハンディファン ジェルキルト パープル」

販売開始から約2か月※3で３万点を突破！トレンド感あふれる、“ぷっくり＆うるうる”のジェルキルトデザインが多くの支持を集め、家電部門を超えて、全商品ラインアップの中でも堂々の１位を獲得。

【商品名】フレ ハンディファン

【価格】2,680円～3,980円

【種類】12色展開

※オーロラ：オンラインショップ限定販売

長時間続くパワフルな風と静音性、ファッション性の高さが特徴の人気No.1モデルの新色が、全商品ラインアップの中でも1位にランクインしました。屋外はもちろん、付属の専用充電スタンドを使用すれば、デスクや洗面所、キッチンなどでも活躍。最大約9時間使用可能でお出かけにも便利です。また、パワフルな風量と通勤時やオフィスでも使いやすい静音設計を両立し、さまざまなシーンに心地よい風を届けます。別売りのストラップやアクセサリーと組み合わせれば、夏のお出かけをファッショナブルに楽しめます。機能性がありながらも、最新トレンド感あふれる、Francfrancらしい“ぷっくり＆うるうる”デザインが人気の理由です。

※3：2026年3月19日～2026年5月20日の期間中が対象。

■ポーチ部門 １位：「メッシュ エンブロイダリー ミニフラットポーチ ライトブルー」

Francfranc公式Xでのリポスト数も上半期第１位※4を獲得！涼しげなメッシュ素材に繊細なお花の刺繍が目を引く、思わずシェアしたくなるデザインが好評の、SNSで反響を集めた人気アイテム。

【商品名】メッシュ エンブロイダリー ミニフラットポーチ

【種類】ライトブルー/ピンク

【価格】各\1,500円

涼し気なメッシュ素材に、華やかなお花の刺繍をあしらったミニフラットポーチです。バッグの中で迷子になりがちな小さなアクセサリーや小物を、無くさないようにすっきり収納できます。

公式X投稿へのコメント※4では「季節感のある素材と刺繍の組み合わせが上品で、毎日の持ち歩きアイテムとして気分まで明るくしてくれるデザイン。」と好評。思わずシリーズで揃えたくなる、魅力あふれるデザインが人気の理由です。

※4：2026年に投稿した、キャンペーンを除くすべての投稿の公式Xの投稿リポスト数を集計。

■テーブルウェア部門 １位：「ホイップマグ キャラメル」

Francfranc公式Instagramで5,500件以上の「いいね！」を獲得するなど、ホイップをイメージした動物デザインがSNSで大きな話題を呼んだ大人気アイテム。

【商品名】ホイップ マグ

【種類】キャラメル/ミルク/チョコレート

【価格】各2,000円

ホイップクリームで作ったような動物の顔が印象的な、蓋付きのマグです。たれ耳の犬はキャラメル、白い犬はミルク、くまはチョコレートをイメージ。ティータイムにほっと癒やしを添えてくれるデザインで、ギフトにもぴったりなパッケージに仕上げています。

■ウェア部門 １位：「ポーチ付き プリーツカフス UVアームカバー ブラック」

まるで洋服をレイヤードしているかのようなデザインで、おしゃれに紫外線対策ができるアイテム。

チェーン付き収納専用ポーチの利便性と、 UVカット・接触冷感による快適さが人気のポイント。

【商品名】ポーチ付き プリーツカフス ＵＶアームカバー

【種類】ブラック/ベージュ

【価格】 各3,500円

※UVカット率99％

チェーン付きの収納専用ポーチがセットになったアームカバーです。お手持ちのバッグに取り付けられるため、必要なときにすぐ取り出せて、スマートに収納できます。アームカバーには、UVカット機能と接触冷感機能を兼ね備えた生地を使用しているので、紫外線対策と暑さ対策が同時に叶います。袖口にはプリーツシフォンをあしらい、まるで洋服をレイヤードしているかのようなデザイン。日常のコーディネートに取り入れやすく、夏のおでかけを快適にサポートしてくれるアイテムです。

公式オンラインショップの口コミでは「手の甲まで隠してくれるしデザインも可愛くて素材も涼しいです。毎年どこにいった？とカバンでなってしまうのでチェーンポーチ付が大変嬉しいです。」といった声も寄せられており、機能性と利便性の高さが支持されています。この夏、大活躍間違いなしの人気アイテムです。

■ボディケア部門 １位：「ベルルフレ ボディケアギフトセット S ブルー」

見た目の華やかさと気軽に贈れる価格帯が人気の、“自分時間”を贈れるギフトセットがランクイン！

贈る意味やストーリー性を重視するギフトニーズの高まりを背景に支持されました。

【商品名】ベルルフレ ボディケアギフトセット Ｓ

【種類】ブルー/グレー

【価格】 各1,680円

心まで満たされる美しい時間を演出する、繊細で上品なデザインのボディケアセットです。ハンド＆ボディクリームと、ミニフェイス＆ボディローラーの2点セット。ブルーはナチュールサボン、グレーはナチュールムスクで、清らかで上品な香りに包まれる癒しのひとときを叶えます。自分へのご褒美としてはもちろん、大切な方への感謝の気持ちを伝えるギフトとしてもおすすめです。

■寝具部門 １位：フリル ガーゼ スモールフラワー 掛け布団カバー シングル グレー

今季トレンドの小花柄デザインと、肌触りの良いガーゼ素材が支持され、季節の変わり目も快適でかわいい寝室空間を演出できるアイテムとして、新生活シーズンに人気を集めました。

【商品名】フリル ガーゼ スモールフラワー 掛け布団カバー シングル

【種類】グレー/ピンク

【価格】各\9,800

風合い豊かなガーゼ素材を贅沢に使い、肌にやさしく馴染む肌触りのよい掛け布団カバーです。全面にあしらった小花柄プリントと、華やかなフリル使いがデザインのポイント。さらにフリルの縁をロック仕上げにすることで、繊細なアクセントを添えています。やわらかなガーゼは素肌に直接触れても気持ち良く、日常的に使いたくなる心地よさも人気の理由の一つです。

■ソファ部門 １位：「ヌック ソファ ラウンド ライトベージュ」

TVでも多数取り上げられた、若者のライフスタイルに着目して開発されたソファがランクイン。

限られた空間でも“くつろぎ・収納・デザイン性”を叶える「スぺパ（スペースパフォーマンス）」発想が支持され、ソファ部門１位を獲得。

【商品名】ヌック ソファ ラウンド

【種類】ライトベージュ/ライトブラウン

【価格】各49,000円

配置自由度が高く、収納力も備え、活用されにくかったスペースにもフィットする「スぺパ（スペースパフォーマンス）」に特化したソファです。「映える・くつろげる・隠せる（収納）」をキーワードにしたライフスタイル提案型アイテムで、パイピングをアクセントに、シンプルながらも人と差がつくデザインがポイント。機能家具らしくない上品な仕上がりで、幅広いコーディネートに対応しながら、ソファ下には収納スペースを備え、新生活やコンパクトな住空間にも対応。Francfranc初導入のラウンド型ソファは、窓際やコーナーなどのデッドスペースにも置きやすく、狭小住宅にも取り入れやすい仕様です。壁や天井を使ったプロジェクター視聴や、スマホ・タブレットでの動画鑑賞など、テレビを持たない若者のライフスタイルに着目し、自由な姿勢でくつろげるよう奥行きにゆとりを持たせた設計にしました。小さな間取りでも、理想を諦めずゆったりとくつろげるソファを置きたい、収納も欲しい、デザインにも妥協したくない――そんな理想を叶えるライフスタイル提案型ソファです。

【2026年上半期「部門別 新作売れ筋ランキング1位」概要】

集計期間中、2026年に発売された商品の販売点数を集計し、部門別にそれぞれ１位を紹介。

■集計期間：2026年1月1日～2026年5月31日

■対象アイテム：2026年に発売した新商品

番外編 ＜定番アイテムを含む注目部門別ランキング＞

～今年の夏に活躍する人気アイテムが勢ぞろい～

■レインアイテム部門 １位：「遮光 クラシックフリル 折りたたみ傘 50cm ブラック」

フリルたっぷりのデザインで可愛く守れる、遮光率・UVカット率100％生地の傘がランクイン！

晴雨兼用の機能性とデザイン性が支持され、持ち運びやすいコンパクトさも人気のポイント。

【商品名】遮光 クラシックフリル 折りたたみ傘 50cm ブラック（晴雨兼用）

【種類】ブラック/グレー/ラベンダー/サックスブルー/ベージュ

【価格】各\3,300円

※Francfrancオリジナル商品ではございません。

遮光率・UVカット率100％の生地を使用した、晴雨兼用の折りたたみ傘がランクイン。雨対策や暑さ対策で荷物がかさばりがちな季節だからこそ、機能性とデザイン性を兼ね備えた１本で活躍するアイテムとして人気を集めています。遮光率・UVカット率100％の生地を採用されており、強い日差しから肌を守ります。生地裏面にPUコーティングが施されているため遮熱性にも優れ、暑い季節の熱中症対策にも効果を発揮。また、はっ水防水加工を施しているので雨傘としても使用することができます。可愛いらしいフリルたっぷりのデザインにほっそりとしたスチールの持ち手がレトロな雰囲気で、ケースは巾着仕様で大人かわいいデザインに仕上げました。

■トラベル部門 １位：「クラシックフラワー トラベルバッグ ダークグレー」

収納力と3WAY で使える便利さが高く評価され、旅行や帰省でも活躍する多機能バッグが１位に。

【商品名】クラシックフラワー トラベルバッグ

【種類】ダークグレー/ライトピンク

【価格】各\6,900円

1泊2日程度の短期間の旅行に最適な、荷物がたっぷり入るトラベル用のトートバッグです。スーツケースの取っ手に固定できるのがポイント。手持ちしやすい短めの持ち手と、肩にかけられる長めの持ち手、ナナメがけできるショルダーストラップの3WAYで使い勝手も抜群。内側には細かいものを分けてしまえるポケットがたくさんあり、ドリンクホルダーも付いているので、ボトル類を倒さず収納でき、移動中も快適に使用できます。

■タンブラー部門 １位：「オーロラ プラスチックタンブラー M ホワイト」

タンブラーブームの中、気分が上がるキラキラとしたデザインが人気を集め、一時欠品となるほどの反響を呼んだ、プラスチックタンブラーが１位に。

【商品名】オーロラ プラスチックタンブラー M・L

【種類】ホワイト/ピンク

【価格】M:各\1,400円・ L:各\1,800円

口が広くて軽いプラスチック製なので、お手入れがかんたんなアイテムです。ダブルウォール仕様のため、結露しにくく快適に使用できます。Lサイズは730mlの大容量、Mサイズは480mlで普段使いしやすいサイズです。

公式オンラインショップの口コミでは「お家での利用はもちろんですがドライブ用にと思い購入しました。とにかくキラキラで可愛いくテンションあがります！」といった声や、「ジムでの水分補給用に購入しました。ペットボトルよりおしゃれでストローも飲みやすい。友人にもプレゼントしたいです。」といった好評をいただいています。お風呂時間や運動時など、気分をあげたいシーンでの利用におすすめのアイテムです。

■フレグランス部門 １位：「ルフティー ファブリックミスト ホワイトムスク」

不動の人気を誇るロングセラー商品が堂々の第1位。

汗ばむ夏のシーズンに活躍する、ウイルス抑制・消臭・抗菌除菌など１本で５役をこなす高い機能性が人気を集めています。

【商品名】ルフティー ファブリックミスト

【種類】ホワイトムスク/ホワイトサボン

【価格】各\1,680円

ナチュラルで洗練されたデザインのファブリック＆ルームミストです。衣類やカーテン、ソファなどの布製品や、お部屋や車内の気になるにおいにシュッとひと吹きで、爽やかな香りが空間を満たします。静電気防止、花粉ブロック効果機能を追加し、1本でウイルス抑制、消臭、抗菌除菌、静電気防止、花粉ブロックができるミストです。※特定の条件下での試験を実施。全てのウイルス、菌に効果があるものではございません。効果は永久的なものではございません。各種効果は布上での効果となります。

【2026年上半期「定番アイテムを含む注目部門別ランキング」概要】

集計期間中に販売された商品の、販売点数を集計し、部門別にそれぞれ１位を紹介。

■集計期間：2026年1月1日～2026年5月31日

■対象アイテム：廃盤品を除く、すべての商品

※2026年５月時点の税込価格です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。

※口コミは、2026年6月8日時点のFrancfranc公式オンラインショップ掲載レビューをもとに紹介しています。また、一部意味を変えない範囲で表記を整えています。記載のコメントは個人の感想です。使用感には個人差があります。

※傘の遮光率・UVカット率・UPF値は生地の状態での測定値です。傘本体の性能を示す数値ではございません。また、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分もこの限りではございません。