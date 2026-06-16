上海ディズニーリゾート10周年バースデー・セレブレーション

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

株式会社近畿日本ツーリストブループラネット（本社：東京都江東区、社長：栗山 千三、以下 近畿日本ツーリスト）は、2026年6月16日に開園10周年を迎える上海ディズニーリゾートにあわせ、アニバーサリーイヤーならではの魅力をお楽しみいただける旅行商品の販売を開始しました。

詳細はこちら(https://www.knt.co.jp/holiday/sp/disney-kaigai/shanghai/?utm_source=hdpress&utm_medium=referral&utm_campaign=shadisney20260616)

上海ディズニーリゾート10周年バースデー・セレブレーション期間中、この時期だからこそ体験できるスペシャルなイベントへの期待が高まっています。

一方で、海外ディズニーに興味をお持ちいただきながらも、「初めての海外旅行で不安がある」「個人手配はハードルが高い」と感じるお客さまの声もございます。

そこで近畿日本ツーリストでは、日本語スタッフによる現地サポート、直行便利用、空港送迎などを組み合わせることで、初めての海外旅行でも安心してご参加いただける旅行商品を企画いたしました。

おすすめは、上海ディズニーランドと香港ディズニーランドの２つの海外ディズニーを一度に楽しみいただけるツアーです。それぞれ異なる世界観やアトラクション、エンターテインメントを楽しみながら、海外ディズニーならではの魅力を存分にご体感いただけます。

◆往復直行便利用 2つの海外ディズニーを満喫！上海ディズニーランド＆香港ディズニーランド

上海ディズニーランドと香港ディズニーランドを一度に楽しめる周遊型ツアーです。ディズニーランド直営ホテルに宿泊し、それぞれ異なる魅力を満喫いただけます。

航空便は、日本～上海間を日本航空、上海～香港間および香港～日本間をキャセイパシフィック航空利用とし、往復直行便利用とすることで移動の快適性にも配慮しました。

＜上海ディズニーランドのうれしいポイント＞

- 「１デー・チケット＆10周年バースデー・セレブレーション・マジック・パスポート引換券」をご用意。- 対象アトラクションを短い待ち時間で優先入場できる「ディズニー・プレミア・アクセス（アトラクション６つ）ケアフリーセット」付き１デー・チケットをご用意。※人気のアトラクション「ズートピア：ホットパースート」や「カリブの海賊：バトル・フォー・ザ・サンクン・トレジャー」が含まれています。- 8月18日、9月15日出発は、近畿日本ツーリストのスタッフが上海に滞在し、ディズニーに関するご質問や滞在中のご相談をサポート。

＜香港ディズニーランドのうれしいポイント＞

- 香港ディズニーランドでは、「ピクサー・マジック・パスポート」をご用意。パーク内の各スポットに設置されたスタンプ台をまわり、スタンプを集めると素敵な思い出となる記念メダルを受け取ることができます。- 開園1時間前に入園できる「アーリー・パーク・エントリー・パス」1日分をご用意- ９月出発のツアーにご参加いただくお客様は、キャラクターに会える特別体験をご用意。「ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ」で開催されている人気ホテルアクティビティ「エクスプローラーズ・ジャングル・アドベンチャー」を当社貸切枠にてご案内いたします。上海ディズニーランド イメージ香港ディズニーランド イメージ

- 出発日：2026年7月21日～10月20日の毎週火曜日（10月6日を除く）- 出発地：羽田空港、関西国際空港- 利用航空会社：日本航空、キャセイパシフィック航空- 利用ホテル：上海ディズニーリゾート直営ホテル、香港ディズニーランド直営ホテル- 最少催行人員：１名

◆【基本プラン】「はじめての上海ディズニーランド3・4日間」

【わくわくプラン】はじめての上海ディズニーランド3・4日間」

※わくわくプランは、「ディズニー・プレミア・アクセス（アトラクション６つ）ケアフリーセット」が含まれています。

- 上海ディズニーリゾートを気軽に楽しみたいお客さま向けに、3日間・4日間の商品をご用意しました。- お客さまのご希望にあわせて2つのプランをご用意しています。毎日出発設定のため、お客さまのご都合に合わせて自由に旅行日程をお選びいただけます。- 出発日：2026年7月20日～2026年10月20日の毎日出発- 出発地：羽田空港、関西国際空港- 利用航空会社：日本航空- 最少催行人員：１名

上記商品の詳細・お申込みは、近畿日本ツーリスト公式サイト「上海ディズニーリゾートの旅」特集ページをご確認ください。

◆近畿日本ツーリスト公式サイト「上海ディズニーリゾートの旅」

詳細はこちら(https://www.knt.co.jp/holiday/sp/disney-kaigai/shanghai/?utm_source=hdpress&utm_medium=referral&utm_campaign=shadisney20260616)

※上記すべての画像はイメージです。

＜お申し込みは下記でもお受けしております＞

・オンライン相談（旅のアバターコンシェルジュ）： https://www.knt.co.jp/ec/avatar/

・新規予約専用ダイヤル ： https://www.knt.co.jp/tel/

・全国の近畿日本ツーリスト販売店舗・代理店： https://tempo.knt.co.jp/?_ga=2.7740470.567839108.1693543420-1574279784.1684399339

当社では今後も、お客さまの多様なニーズに応じた魅力ある旅行商品の企画・販売を通じ、特別な旅行体験を提供してまいります。

〔（株）近畿日本ツーリストブループラネットは、KNT-CTホールディングス（株）のグループ会社です〕