Gap、通気性に優れたコットンガーゼ素材のWomen’sコレクションを発売中

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

Gapは、通気性に優れたコットンガーゼ素材を使用したWomen’sガーゼコレクションを、全国のGapストアおよび公式オンラインストアで展開しています。シャツやタンクトップ、ドレス、スカートなど、やわらかく軽やかな質感と、心地よい着心地を実現する多彩なラインナップを取り揃え、夏をファッショナブルかつ快適に過ごせるスタイルを提案します。

注目アイテムには、リラックス感のある半袖トップスをはじめ、ベーシックカラーから鮮やかなカラーまで揃うオーバーサイズシャツがラインナップ。さらに、コットンガーゼデニム素材のタンクトップや、トレンド感のあるバレルシルエットを取り入れたプルオンパンツも展開します。また、レイヤードスタイルにも最適なキャミソールドレスや、軽やかに揺れるティアードデザインが魅力のマキシスカートなど、多彩なアイテムを取り揃えています。

主要アイテム

・リラックスフィット ボタンアップ ガーゼトップス (6,990円)：リラックス感のあるシルエットが魅力の半袖ガーゼシャツ。全4色展開。

・ コットンガーゼ オーバーサイズ ノーカラーシャツ(7,990円)：コットン100%のダブルニットガーゼを採用した、やわらかく通気性に優れたシャツ。カラーバリエーション豊富な6色展開。

・コットンガーゼ シェルタンクトップ (5,990円)：ソフトな肌触りのコットンガーゼデニム素材を使用したタンクトップ。

・ ミッドライズ プルオン バレル ガーゼパンツ (7,990円)：トレンド感のあるバレルシルエットを取り入れたガーゼパンツ。全5色展開。

・コットンガーゼ ティアード エンパイアウエスト ワンピース (9,990円)：後ろで結ぶストラップが特徴のデザイン。1枚でもレイヤードスタイルでも着こなしが楽しめるドレス。

・ハイライズ コットンガーゼ イージーウエスト ティアード マキシスカート(7,990円)：ティアードデザインとプルオン仕様が魅力のマキシスカート。全6色展開。

Gap Summer 2026最新コレクションは、全国のGapストア、Gap公式オンラインストアで販売を開始しています。@gap_jpをフォローして最新情報をご覧ください。

Gap公式オンラインストア

https://www.gap.co.jp/gap/women/the-edit/gauze-3030081?tid=gjme001661

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.co.jp(https://www.gap.co.jp/)にアクセスしてください。