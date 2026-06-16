株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト（本社：東京都品川区、取締役社長：南 章一、以下、日立ソリューションズ・クリエイト）は、経済産業省が関係府省庁とともに推進する、サプライチェーン全体での共存共栄をめざす「パートナーシップ構築宣言」の取り組みにおいて、6月12日に東京都内で開催された「第４回パートナーシップ構築シンポジウム」で、経済産業大臣賞を受賞しました。

「パートナーシップ構築宣言」は、事業者がサプライチェーン全体の付加価値向上、ならびに大企業と中小企業の共存共栄をめざし、発注者側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。2020年に創設後、これまでに96,000社を超える企業から宣言されています（2026年6月15日現在）。



日立ソリューションズ・クリエイトは、2023年7月に宣言を行い、以下に取り組んでいます。



・サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列などを越えた新たな連携

・委託事業者と中小受託事業者との望ましい取引慣行（受託中小企業振興法に基づく「振興基準」）の遵守



今回の受賞では、パートナーシップ構築大賞選定委員会（委員長：成城大学 後藤 康雄教授）の審査において、日立ソリューションズ・クリエイトが取り組んできた、パートナーさまとのプロジェクト単位の相互評価による取引適正化ならびに、人財育成機会の提供などの施策を通じたパートナーさまとの連携強化、双方の事業拡大・収益性向上をめざす協創の姿勢などが評価されました。

今後も日立ソリューションズ・クリエイトは、パートナー企業との連携を深め、「IT×人財力」で安心・快適・充実を実感できるサステナブルな社会の実現に貢献すべく、レジリエントなパートナーシップの構築に向けた取り組みを推進します。



■「パートナーシップ構築宣言」について

https://www.biz-partnership.jp/index.html

日立ソリューションズ・クリエイトの宣言

https://www.biz-partnership.jp/declaration/144948-07-00-tokyo.pdf



■経済産業省からのニュースリリース

「第4回パートナーシップ構築シンポジウムを開催し、宣言企業による優良な取組事例を表彰しました」

https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260615005/20260615005.html



■日立ソリューションズ・クリエイトのサステナビリティへの取り組みについて

https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/



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株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト

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